China aposta em navios elétricos e trens a hidrogênio para transformar transportes

A China anunciou dois planos para reduzir a dependência de combustíveis fósseis no transporte de cargas e passageiros até 2030. As medidas incluem a expansão da frota de navios elétricos, a instalação de pontos de recarga nos rios e o desenvolvimento de locomotivas movidas a baterias e hidrogênio. As iniciativas fazem parte do 15º Plano Quinquenal, que estabelece as prioridades econômicas e industriais do país entre 2026 e 2030.

O programa para a navegação interior, divulgado pelo Ministério dos Transportes em conjunto com outros órgãos do governo, estabelece que a quantidade de embarcações movidas a novas fontes de energia deverá dobrar até 2028, em comparação com 2025. A meta inclui colocar em operação mais de mil navios elétricos de transporte e pelo menos cem movidos a metanol, combustível que pode ser produzido a partir de diferentes matérias-primas.

Ao fim de 2025, a China tinha mais de 1.200 embarcações de navegação interior classificadas pelo governo como movidas a energias novas ou combustíveis mais limpos. O objetivo é ampliar o uso dessas alternativas em escala comercial, reduzindo o consumo de diesel nas rotas fluviais.

A estratégia também alcança as ferrovias. Em outro documento, publicado pela Administração Nacional de Ferrovias, Pequim prevê testar locomotivas de menor consumo de diesel e modelos que combinem diferentes fontes de energia. O programa inclui baterias, hidrogênio e sistemas híbridos, além da modernização dos equipamentos existentes.

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Navios elétricos para viagens curtas

A eletrificação da navegação será concentrada inicialmente em trajetos de até 300 quilômetros e embarcações com capacidade inferior a 3 mil toneladas. O governo considera que essas operações oferecem condições mais favoráveis ao uso de baterias, principalmente quando os percursos são regulares e permitem recargas frequentes.

Entre as aplicações previstas estão o transporte de contêineres, cargas a granel, passageiros e serviços portuários. O plano também contempla balsas, embarcações de turismo e barcos utilizados por órgãos públicos.

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A escolha reflete uma limitação da tecnologia. Em viagens longas, a quantidade de baterias necessária para movimentar um navio de grande porte pode ocupar espaço destinado à carga e aumentar os custos da operação. Por isso, a China pretende combinar diferentes soluções, conforme a distância percorrida e o tipo de embarcação.

Para navios maiores, o governo aposta principalmente no metanol. O combustível pode ser utilizado em motores adaptados e armazenado a bordo sem as mesmas exigências de espaço das baterias.

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A redução efetiva das emissões, porém, depende de como o metanol é produzido. Quando fabricado a partir de combustíveis fósseis, seu benefício climático pode ser limitado. O chamado metanol verde, obtido com matérias-primas renováveis e energia de baixa emissão, oferece maior potencial de descarbonização, mas ainda enfrenta custos elevados.

Corredores de transporte sem emissões

O programa prevê a formação de corredores de navegação de baixa emissão nos principais rios e canais chineses. Até 2028, o governo pretende estruturar 3 mil quilômetros de rotas classificadas como de transporte aquaviário de emissão zero.

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As áreas prioritárias incluem os rios Yangtzé e Xi, o Grande Canal Pequim-Hangzhou e a região do delta do Yangtzé, onde se concentra parte importante da atividade industrial e logística do país.

Para viabilizar a expansão, serão instalados sistemas de recarga e troca de baterias nos portos. No delta do Yangtzé, a meta é formar uma rede de abastecimento capaz de atender às embarcações elétricas que circulam entre cidades industriais e terminais de carga.

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Já no rio Yangtzé, o governo pretende desenvolver uma estrutura contínua de fornecimento de metanol. Estão previstos pontos de abastecimento em cidades como Chongqing, Yichang, Wuhan e Nanjing, permitindo a operação de navios que percorrem distâncias maiores.

O plano prevê ainda medidas para estimular a produção de embarcações, padronizar equipamentos e desenvolver modelos de financiamento. A intenção é superar obstáculos que dificultam a adoção dessas tecnologias, como o custo inicial dos navios e a disponibilidade de infraestrutura.

A meta para 2030 é estabelecer as condições para o uso em escala comercial das novas fontes de energia na navegação interior. O governo não fixou, no documento, uma data para eliminar completamente os motores convencionais.

Ferrovias terão baterias, hidrogênio e diesel mais eficiente

No transporte ferroviário, a estratégia combina redução de emissões e modernização tecnológica. A Administração Nacional de Ferrovias pretende desenvolver locomotivas que utilizem diferentes fontes de energia, incluindo baterias e células a combustível de hidrogênio.

Essas soluções podem ser utilizadas em trechos que não contam com eletrificação por cabos aéreos. Nas linhas eletrificadas, os trens já podem operar sem queimar combustível a bordo. O desafio é reduzir o consumo de diesel nas demais operações, especialmente no transporte de cargas.

O plano também prevê testes com locomotivas convencionais mais eficientes. A permanência do diesel entre as alternativas mostra que Pequim não pretende substituir imediatamente todos os equipamentos existentes.

Outra prioridade é criar um sistema de medição e controle das emissões ferroviárias. O objetivo é acompanhar o consumo de energia desde a fabricação dos equipamentos até sua operação e manutenção, contribuindo para que as emissões totais do setor atinjam seu pico até 2030.

Investimentos em tecnologia e inteligência artificial

A modernização ferroviária vai além dos combustíveis. O governo pretende criar cerca de 30 centros de inovação até 2030, desenvolver pelo menos cem tecnologias consideradas estratégicas e alcançar 500 resultados relevantes de pesquisa e desenvolvimento.

Entre os projetos estão sistemas para operar trens de alta velocidade a 400 quilômetros por hora e pesquisas com veículos de levitação magnética capazes de atingir 600 quilômetros por hora.

A inteligência artificial também terá espaço no programa. A China pretende desenvolver pelo menos 20 conjuntos de dados especializados para o setor e mais de 20 aplicações da tecnologia, incluindo manutenção, operação e segurança.

O país já possui a maior rede de trens de alta velocidade do mundo. A nova etapa busca melhorar a eficiência da infraestrutura existente, reduzir custos e fortalecer a indústria nacional de equipamentos ferroviários.

Descarbonização também é estratégia industrial

Os dois programas mostram como a China procura associar suas metas ambientais ao desenvolvimento de novas cadeias produtivas. A expansão de embarcações elétricas cria demanda por baterias, motores, sistemas de recarga e equipamentos portuários. Nas ferrovias, a modernização envolve fabricantes de locomotivas, componentes eletrônicos e tecnologias de armazenamento de energia.

A estratégia também pode reduzir a exposição do setor de transportes às oscilações dos preços internacionais do petróleo, embora a substituição dos combustíveis dependa da disponibilidade de eletricidade e de alternativas produzidas com baixa emissão de carbono.

O resultado ambiental não será automático. Navios elétricos eliminam as emissões diretas durante a operação, mas seu impacto climático depende da origem da eletricidade. No caso do hidrogênio e do metanol, também é necessário considerar as emissões geradas na produção e no transporte dos combustíveis.

Ao estabelecer metas para embarcações, infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, a China procura criar condições para que essas soluções deixem de ser projetos isolados e passem a integrar o transporte comercial. O desafio até 2030 será transformar os investimentos e os testes em operações economicamente viáveis.