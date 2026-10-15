🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Agenda Verde

China aposta em navios elétricos e trens a hidrogênio para transformar transportes

Planos até 2030 incluem novas tecnologias para o transporte de cargas, com foco na redução das emissões

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 12h59 | Atualizado em 15 out 2026, 13h25
Trem de carga transporta contêineres no terminal portuário de Xiamen, na China, onde uma nova linha ferroviária integra o transporte por trilhos às operações marítimas
Trem de carga transporta contêineres no terminal portuário de Xiamen, na China, onde uma nova linha ferroviária integra o transporte por trilhos às operações marítimas (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
China aposta em navios elétricos e trens a hidrogênio para transformar transportes Priorize VEJA no Google

A China anunciou dois planos para reduzir a dependência de combustíveis fósseis no transporte de cargas e passageiros até 2030. As medidas incluem a expansão da frota de navios elétricos, a instalação de pontos de recarga nos rios e o desenvolvimento de locomotivas movidas a baterias e hidrogênio. As iniciativas fazem parte do 15º Plano Quinquenal, que estabelece as prioridades econômicas e industriais do país entre 2026 e 2030.

O programa para a navegação interior, divulgado pelo Ministério dos Transportes em conjunto com outros órgãos do governo, estabelece que a quantidade de embarcações movidas a novas fontes de energia deverá dobrar até 2028, em comparação com 2025. A meta inclui colocar em operação mais de mil navios elétricos de transporte e pelo menos cem movidos a metanol, combustível que pode ser produzido a partir de diferentes matérias-primas.

Ao fim de 2025, a China tinha mais de 1.200 embarcações de navegação interior classificadas pelo governo como movidas a energias novas ou combustíveis mais limpos. O objetivo é ampliar o uso dessas alternativas em escala comercial, reduzindo o consumo de diesel nas rotas fluviais.

A estratégia também alcança as ferrovias. Em outro documento, publicado pela Administração Nacional de Ferrovias, Pequim prevê testar locomotivas de menor consumo de diesel e modelos que combinem diferentes fontes de energia. O programa inclui baterias, hidrogênio e sistemas híbridos, além da modernização dos equipamentos existentes.

Siga
Continua após a publicidade
Vista aérea de um pátio de cargas com guindastes vermelhos e diversos contêineres coloridos em vagões de trem, ao lado de uma rodovia e trilhos de trem de alta velocidade, com prédios ao fundo sob céu nublado
Trens de carga transportam contêineres em terminal ferroviário na cidade de Yangzhou, na China (getty/Getty Images)

Navios elétricos para viagens curtas

A eletrificação da navegação será concentrada inicialmente em trajetos de até 300 quilômetros e embarcações com capacidade inferior a 3 mil toneladas. O governo considera que essas operações oferecem condições mais favoráveis ao uso de baterias, principalmente quando os percursos são regulares e permitem recargas frequentes.

Entre as aplicações previstas estão o transporte de contêineres, cargas a granel, passageiros e serviços portuários. O plano também contempla balsas, embarcações de turismo e barcos utilizados por órgãos públicos.

Continua após a publicidade

A escolha reflete uma limitação da tecnologia. Em viagens longas, a quantidade de baterias necessária para movimentar um navio de grande porte pode ocupar espaço destinado à carga e aumentar os custos da operação. Por isso, a China pretende combinar diferentes soluções, conforme a distância percorrida e o tipo de embarcação.

Para navios maiores, o governo aposta principalmente no metanol. O combustível pode ser utilizado em motores adaptados e armazenado a bordo sem as mesmas exigências de espaço das baterias.

Continua após a publicidade

A redução efetiva das emissões, porém, depende de como o metanol é produzido. Quando fabricado a partir de combustíveis fósseis, seu benefício climático pode ser limitado. O chamado metanol verde, obtido com matérias-primas renováveis e energia de baixa emissão, oferece maior potencial de descarbonização, mas ainda enfrenta custos elevados.

Corredores de transporte sem emissões

O programa prevê a formação de corredores de navegação de baixa emissão nos principais rios e canais chineses. Até 2028, o governo pretende estruturar 3 mil quilômetros de rotas classificadas como de transporte aquaviário de emissão zero.

Continua após a publicidade

As áreas prioritárias incluem os rios Yangtzé e Xi, o Grande Canal Pequim-Hangzhou e a região do delta do Yangtzé, onde se concentra parte importante da atividade industrial e logística do país.

Para viabilizar a expansão, serão instalados sistemas de recarga e troca de baterias nos portos. No delta do Yangtzé, a meta é formar uma rede de abastecimento capaz de atender às embarcações elétricas que circulam entre cidades industriais e terminais de carga.

Continua após a publicidade

Já no rio Yangtzé, o governo pretende desenvolver uma estrutura contínua de fornecimento de metanol. Estão previstos pontos de abastecimento em cidades como Chongqing, Yichang, Wuhan e Nanjing, permitindo a operação de navios que percorrem distâncias maiores.

O plano prevê ainda medidas para estimular a produção de embarcações, padronizar equipamentos e desenvolver modelos de financiamento. A intenção é superar obstáculos que dificultam a adoção dessas tecnologias, como o custo inicial dos navios e a disponibilidade de infraestrutura.

A meta para 2030 é estabelecer as condições para o uso em escala comercial das novas fontes de energia na navegação interior. O governo não fixou, no documento, uma data para eliminar completamente os motores convencionais.

Guindaste vermelho e azul instalando um segmento de ponte sobre pilares de concreto, com trabalhadores observando. Ao fundo, montanhas verdes e um túnel na encosta.
Operários trabalham na construção de uma ponte da ferrovia de alta velocidade entre Xi’an e Chongqing, na China (Getty/Getty Images)

Ferrovias terão baterias, hidrogênio e diesel mais eficiente

No transporte ferroviário, a estratégia combina redução de emissões e modernização tecnológica. A Administração Nacional de Ferrovias pretende desenvolver locomotivas que utilizem diferentes fontes de energia, incluindo baterias e células a combustível de hidrogênio.

Essas soluções podem ser utilizadas em trechos que não contam com eletrificação por cabos aéreos. Nas linhas eletrificadas, os trens já podem operar sem queimar combustível a bordo. O desafio é reduzir o consumo de diesel nas demais operações, especialmente no transporte de cargas.

O plano também prevê testes com locomotivas convencionais mais eficientes. A permanência do diesel entre as alternativas mostra que Pequim não pretende substituir imediatamente todos os equipamentos existentes.

Outra prioridade é criar um sistema de medição e controle das emissões ferroviárias. O objetivo é acompanhar o consumo de energia desde a fabricação dos equipamentos até sua operação e manutenção, contribuindo para que as emissões totais do setor atinjam seu pico até 2030.

Investimentos em tecnologia e inteligência artificial

A modernização ferroviária vai além dos combustíveis. O governo pretende criar cerca de 30 centros de inovação até 2030, desenvolver pelo menos cem tecnologias consideradas estratégicas e alcançar 500 resultados relevantes de pesquisa e desenvolvimento.

Entre os projetos estão sistemas para operar trens de alta velocidade a 400 quilômetros por hora e pesquisas com veículos de levitação magnética capazes de atingir 600 quilômetros por hora.

A inteligência artificial também terá espaço no programa. A China pretende desenvolver pelo menos 20 conjuntos de dados especializados para o setor e mais de 20 aplicações da tecnologia, incluindo manutenção, operação e segurança.

O país já possui a maior rede de trens de alta velocidade do mundo. A nova etapa busca melhorar a eficiência da infraestrutura existente, reduzir custos e fortalecer a indústria nacional de equipamentos ferroviários.

Descarbonização também é estratégia industrial

Os dois programas mostram como a China procura associar suas metas ambientais ao desenvolvimento de novas cadeias produtivas. A expansão de embarcações elétricas cria demanda por baterias, motores, sistemas de recarga e equipamentos portuários. Nas ferrovias, a modernização envolve fabricantes de locomotivas, componentes eletrônicos e tecnologias de armazenamento de energia.

A estratégia também pode reduzir a exposição do setor de transportes às oscilações dos preços internacionais do petróleo, embora a substituição dos combustíveis dependa da disponibilidade de eletricidade e de alternativas produzidas com baixa emissão de carbono.

O resultado ambiental não será automático. Navios elétricos eliminam as emissões diretas durante a operação, mas seu impacto climático depende da origem da eletricidade. No caso do hidrogênio e do metanol, também é necessário considerar as emissões geradas na produção e no transporte dos combustíveis.

Ao estabelecer metas para embarcações, infraestrutura e desenvolvimento tecnológico, a China procura criar condições para que essas soluções deixem de ser projetos isolados e passem a integrar o transporte comercial. O desafio até 2030 será transformar os investimentos e os testes em operações economicamente viáveis.

Publicidade
TAGS:
Agenda Verde
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 9,90/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).