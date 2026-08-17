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Centro de SP terá R$ 200 milhões para retrofit; entenda quem pode receber o dinheiro

Prefeitura pode bancar até 25% do custo das obras; nova rodada prioriza projetos de moradia popular e amplia a área que pode receber o benefício

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 12h18 | Atualizado em 17 ago 2026, 12h25
Vista aérea de uma paisagem urbana com diversos edifícios em tons de cinza e branco, sob um céu claro. O Edifício Altino Arantes, com sua torre pontiaguda e uma bandeira no topo, destaca-se ao centro. Prédios residenciais e comerciais de diferentes alturas e estilos arquitetônicos preenchem a cena, alguns com janelas escuras e outros com varandas. A imagem transmite a densidade e a diversidade da arquitetura de uma grande cidade
Vista de prédios e ruas do Centro de São Paulo; região concentra imóveis antigos que podem passar por projetos de retrofit e requalificação (Getty/Getty Images)
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São Paulo está tentando resolver um dos problemas mais difíceis da recuperação de seu Centro: como fazer com que prédios antigos, vazios ou subutilizados voltem a ter moradores e atividades sem depender apenas de novos lançamentos imobiliários.

A estratégia da Prefeitura combina mudanças nas regras urbanísticas, incentivos fiscais e, desde 2023, dinheiro público para ajudar a fechar a conta de reformas. Agora, uma nova rodada colocou mais R$ 200 milhões à disposição de projetos de retrofit.

O quarto chamamento da Subvenção Econômica está aberto entre 15 de agosto e 13 de outubro de 2026. A iniciativa faz parte de um programa que prevê até R$ 1 bilhão em recursos municipais para apoiar a requalificação de imóveis na região central.

O mecanismo é relativamente simples: em vez de financiar a obra inteira, a Prefeitura pode assumir uma parcela do investimento necessário para modernizar o edifício. Dependendo das características do projeto, o benefício pode chegar a 25% do valor elegível da intervenção.

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A ideia é atacar uma dificuldade recorrente do mercado: reformar um prédio construído há décadas pode custar muito mais e envolver muito mais incertezas do que erguer uma construção nova.

O que é o retrofit

Retrofit é a modernização de uma edificação existente. Na prática, significa adaptar um prédio antigo às exigências atuais de segurança, acessibilidade, instalações elétricas e hidráulicas, combate a incêndio, eficiência e conforto, preservando, quando necessário, características arquitetônicas de valor histórico.

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No Centro de São Paulo, o instrumento ganhou importância porque existe um estoque significativo de edifícios construídos em períodos nos quais a região concentrava escritórios, bancos, comércio e órgãos públicos.

Parte desses imóveis perdeu função ao longo das últimas décadas. A expansão dos polos empresariais para outras regiões da cidade, mudanças no mercado de trabalho e a própria perda de população residente do Centro contribuíram para deixar edifícios subutilizados.

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O retrofit permite aproveitar essa estrutura já existente em vez de demolir e construir novamente.

Um dos exemplos mais conhecidos é o antigo edifício da Light, construído em 1929 e posteriormente transformado no Shopping Light. O caso mostra que a adaptação de prédios antigos não significa necessariamente apagar suas características originais: fachada, vitrais, escadarias e outros elementos históricos podem ser preservados enquanto a infraestrutura interna é atualizada.

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Por que a Prefeitura está colocando dinheiro

O principal argumento econômico do programa é que determinados prédios simplesmente não fecham a conta sem algum tipo de incentivo.

Uma reforma pode exigir intervenções estruturais, troca de elevadores, adequação de instalações, acessibilidade, sistemas contra incêndio, recuperação de fachadas e outras despesas que não aparecem em um empreendimento novo.

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Há ainda uma questão adicional nos imóveis históricos: preservar elementos arquitetônicos pode aumentar o custo e limitar as soluções disponíveis para o projeto.

É nesse ponto que entra a Subvenção Econômica.

Em vez de oferecer apenas benefícios tributários, a Prefeitura utiliza recursos do orçamento para reduzir diretamente uma parte do investimento necessário à requalificação. O dinheiro é uma subvenção, e não um empréstimo convencional que precisa ser devolvido.

O programa foi criado dentro do Plano Urbanístico do Centro e regulamentado em 2023. O desenho original estabeleceu um volume total de até R$ 1 bilhão e um limite de apoio de até 25% do valor das obras elegíveis.

Como o dinheiro é liberado

O empreendedor não recebe automaticamente 25% do custo de qualquer reforma.

Primeiro, o projeto precisa ser enquadrado nas regras do programa e passar por uma avaliação. O percentual efetivo da subvenção depende das características do empreendimento e de sua contribuição para os objetivos urbanísticos definidos pelo município.

O cálculo leva em conta, entre outros fatores, o uso previsto para o imóvel, a relevância patrimonial, a integração com o entorno e a adoção de soluções sustentáveis.

O pagamento também está associado à execução do projeto. Ou seja, não se trata simplesmente de uma transferência antecipada de dinheiro para o proprietário reformar o edifício como quiser.

A Prefeitura criou, em junho, um simulador que permite aos interessados estimar a pontuação do empreendimento, o percentual potencial de apoio e o valor que poderia ser solicitado. A ferramenta foi lançada depois da ampliação do território abrangido pelo programa.

Quanto já foi usado

O programa ainda está distante de distribuir todo o R$ 1 bilhão previsto.

Nos três primeiros chamamentos, realizados entre 2023 e 2025, foram disponibilizados R$ 400 milhões. A seleção resultou em 31 empreendimentos credenciados, com aproximadamente R$ 67,5 milhões em subvenções, segundo os dados mais recentes da Prefeitura.

O terceiro chamamento, realizado em 2025, colocou R$ 200 milhões em disputa e selecionou 16 projetos. Entre eles estão alguns dos edifícios mais conhecidos do Centro, como o Martinelli, o Copan e o antigo prédio da Telesp, hoje chamado Edifício 7 de Abril.

A diferença entre o volume disponibilizado e o efetivamente contratado ajuda a explicar por que a Prefeitura continua ampliando e ajustando o programa. O problema não é apenas encontrar dinheiro público. É fazer com que projetos imobiliários consigam atender às exigências e, ao mesmo tempo, sejam economicamente viáveis.

O que mudou em 2026

Uma das principais mudanças ocorreu no território que pode receber o benefício.

Em junho, a Prefeitura ampliou de 1.170 para 2.780 hectares a área em que determinados projetos de moradia popular podem receber a subvenção. O novo desenho alcança os distritos da Sé, República, Brás, Bom Retiro e Pari, além de áreas da Bela Vista, Santa Cecília e Liberdade.

A mudança é importante porque o programa deixou de ficar concentrado em uma área relativamente restrita do Centro.

Mas há uma diferença importante entre os tipos de projeto. A ampliação territorial favorece especialmente empreendimentos de Habitação de Interesse Social e Habitação de Mercado Popular. Projetos residenciais de outras faixas de renda e empreendimentos não residenciais continuam sujeitos a regras territoriais mais restritas.

O novo desenho também reforça a prioridade dada à habitação.

Dos R$ 1 bilhão previstos no programa, 60%, ou R$ 600 milhões, são destinados a projetos de Habitação de Interesse Social nas categorias HIS-1 e HIS-2. Outros 15% ficam para Habitação de Mercado Popular, 15% para empreendimentos habitacionais de outras faixas de renda e 10% para projetos não residenciais.

Quem pode receber

Não basta ter um prédio velho no Centro.

O imóvel e o projeto precisam se enquadrar nas regras do programa e competir dentro de um processo de seleção. A Prefeitura avalia os empreendimentos a partir de critérios urbanísticos.

Projetos de habitação social têm prioridade. Imóveis de interesse histórico também podem receber pontuação adicional.

Outros elementos considerados incluem a existência de fachada ativa, ou seja, atividades comerciais e serviços voltados para a rua, espaços de circulação pública, soluções de reúso de água, melhorias na permeabilidade das calçadas e certificações ambientais.

A lógica é evitar que o subsídio simplesmente aumente o valor de um imóvel privado sem produzir efeitos perceptíveis para a cidade.

Por que a habitação está no centro da política

O objetivo da Prefeitura não é apenas reformar prédios.

É colocar gente dentro deles.

Esse é um dos principais problemas estruturais do Centro. Durante décadas, a região perdeu moradores enquanto preservava uma enorme concentração de empregos, comércio, serviços, equipamentos culturais e transporte.

O retrofit oferece uma maneira de inverter parcialmente esse movimento porque permite transformar antigos escritórios em apartamentos sem depender da disponibilidade de grandes terrenos.

Os números mostram a dimensão dessa aposta. Em janeiro de 2026, os programas municipais de requalificação já envolviam 48 edifícios e cerca de 5.149 moradias. Em junho, a Prefeitura atualizou os dados para 49 edifícios em processo de requalificação e 5.238 moradias, com 15 prédios já concluídos.

A Prefeitura informou, portanto, que o conjunto de programas já alcançava cerca de 50 edifícios em processo de transformação.

Os números incluem projetos do Requalifica Centro e da Subvenção Econômica, que são instrumentos diferentes e podem ser utilizados simultaneamente. Em junho, 13 empreendimentos participavam dos dois programas.

Subvenção e Requalifica Centro não são a mesma coisa

Os dois programas costumam aparecer juntos, mas cumprem funções diferentes.

O Requalifica Centro foi criado em 2021 para facilitar a recuperação de edifícios antigos por meio de incentivos fiscais, regras urbanísticas e procedimentos específicos de licenciamento. Podem ser beneficiados imóveis que atendam aos critérios definidos pela legislação, inclusive construções antigas que precisam ser adaptadas a novos usos.

A Subvenção Econômica acrescenta dinheiro diretamente à operação.

Na prática, um projeto pode utilizar os instrumentos urbanísticos e tributários do Requalifica Centro e, se estiver dentro das regras, também disputar recursos da Subvenção Econômica.

A Prefeitura atualizou a regulamentação do Requalifica Centro em junho de 2026 para consolidar sua aplicação em áreas mais amplas da região central e simplificar o licenciamento de determinadas intervenções.

E o patrimônio histórico?

A política de retrofit também está ligada à tentativa de preservar a arquitetura do Centro.

O problema é que muitos dos edifícios que a Prefeitura quer recuperar foram construídos justamente durante os períodos de maior expansão econômica e arquitetônica da região, entre as primeiras décadas do século 20 e a segunda metade do século.

Por isso, o programa dá peso à preservação de imóveis de valor histórico. O terceiro chamamento, por exemplo, incluiu edifícios emblemáticos como o Martinelli e o Copan.

A ideia é combinar preservação e adaptação. Um edifício histórico não precisa permanecer congelado no uso original para continuar existindo. Pode receber apartamentos, escritórios, comércio, hospedagem ou equipamentos culturais, desde que a intervenção respeite as características protegidas e as regras urbanísticas.

O que a Prefeitura quer mudar no Centro

O retrofit é apenas uma peça de uma estratégia mais ampla.

A administração municipal tenta criar um ciclo em que novos moradores aumentem a demanda por comércio e serviços, a maior circulação de pessoas melhore a utilização dos espaços públicos e a recuperação dos imóveis ajude a atrair novos investimentos.

É uma tentativa de atacar um problema que não é exclusivamente imobiliário.

Um prédio vazio pode ser consequência de um imóvel economicamente inviável, mas também contribui para a degradação do entorno. Ao mesmo tempo, a recuperação de um único edifício não resolve problemas de segurança, limpeza, mobilidade ou falta de atividades em determinadas áreas.

Por isso, o resultado do programa dependerá menos da quantidade de fachadas reformadas e mais da capacidade de transformar esses edifícios em lugares efetivamente ocupados.

O desafio agora é transformar subsídio em moradores

A nova rodada de R$ 200 milhões aumenta a munição financeira da Prefeitura para acelerar esse processo. Mas os próprios números das primeiras rodadas mostram que disponibilizar recursos não garante que todo o orçamento será utilizado.

O desafio é tornar os projetos viáveis, aprová-los, executar as obras e, depois, manter os imóveis ocupados.

A contrapartida central da política é justamente essa: o prédio precisa voltar a cumprir uma função urbana. A regulamentação estabelece, em linhas gerais, a manutenção do uso que justificou o benefício por pelo menos dez anos.

Para o município, portanto, o retorno esperado não é financeiro no sentido tradicional. É urbano: reduzir a ociosidade imobiliária, aumentar a oferta de moradia, preservar edifícios históricos e recuperar atividade econômica em uma região que perdeu parte de sua vitalidade ao longo das últimas décadas.

O quarto chamamento é mais uma tentativa de fazer essa equação funcionar. Em vez de construir uma nova cidade em áreas periféricas, a Prefeitura está tentando reaproveitar uma cidade que já existe, colocando dinheiro público justamente onde o custo da transformação ainda é alto demais para muitos investidores privados.

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