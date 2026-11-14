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Ceará decreta situação de emergência em 65 cidades por risco de seca com El Niño

Medida vale por 180 dias e prevê obras e serviços emergenciais para enfrentar ameaças ao abastecimento de água e à produção agropecuária

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 13h33 | Atualizado em 14 nov 2026, 13h41
Mais de 100 municípios da região Nordeste estão em situação de seca severa, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
Os riscos incluem menos chuva, temperaturas mais altas e maior possibilidade de estiagem e incêndios florestais. (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
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Ceará decreta situação de emergência em 65 cidades por risco de seca com El Niño Priorize VEJA no Google

O governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios diante do agravamento da seca e das previsões desfavoráveis para as chuvas de 2027 associadas ao El Niño. A medida, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi publicada nesta sexta-feira, 13, no Diário Oficial do Estado e tem validade de 180 dias.

O Decreto 37.608 prevê a mobilização de órgãos estaduais, o acompanhamento prioritário dos sistemas de abastecimento e a realização de obras e contratação de serviços emergenciais, conforme a legislação. A preocupação envolve os efeitos da escassez de água sobre a população, a agropecuária e o meio ambiente. 

Por que o governo declarou emergência

A decisão se apoia em avaliações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme, da Defesa Civil estadual e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica.

Uma nota técnica da Funceme, de 10 de novembro, citada no decreto, classifica o El Niño como muito forte, com temperaturas no Pacífico Equatorial mais de 2,4 °C acima da referência. O documento aponta elevada probabilidade de persistência do fenômeno nos próximos meses e um cenário desfavorável para a estação chuvosa de 2027.

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Os riscos incluem menos chuva, temperaturas mais altas e maior possibilidade de estiagem e incêndios florestais. O comitê de segurança hídrica também identifica ameaça ao abastecimento municipal, diante da baixa disponibilidade de água em determinadas bacias.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e pode modificar a distribuição das chuvas. As condições do Atlântico Tropical também influenciam o regime de precipitação no Nordeste.

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Super El Niño: o que você precisa saber

O que muda com a declaração

A situação de emergência cria condições administrativas para organizar a assistência à população, preservar serviços essenciais e executar ações de resposta. A declaração também permite solicitar apoio complementar ao governo federal, observados os procedimentos aplicáveis. 

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Entre as providências previstas no decreto estão o mapeamento das populações vulneráveis, a atualização dos planos de contingência, a identificação dos sistemas de água que exigem atenção prioritária e a intensificação da prevenção e do combate a incêndios.

Quais municípios estão na lista

  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Alto Santo
  • Ararendá
  • Araripe
  • Aratuba
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Baixio
  • Barro
  • Beberibe
  • Boa Viagem
  • Campos Sales
  • Canindé
  • Caririaçu
  • Catunda
  • Caucaia
  • Choró
  • Crateús
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ererê
  • Farias Brito
  • Guaramiranga
  • Ibaretama
  • Ibicuitinga
  • Independência
  • Ipaumirim
  • Iracema
  • Irauçuba
  • Itapajé
  • Itatira
  • Jaguaretama
  • Jaguaribara
  • Jaguaribe
  • Limoeiro do Norte
  • Madalena
  • Milagres
  • Milhã
  • Mombaça
  • Monsenhor Tabosa
  • Morada Nova
  • Mulungu
  • Nova Olinda
  • Novo Oriente
  • Pacoti
  • Palhano
  • Parambu
  • Paramoti
  • Pedra Branca
  • Pereiro
  • Piquet Carneiro
  • Porteiras
  • Potengi
  • Potiretama
  • Quiterianópolis
  • Quixadá
  • Quixeramobim
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Senador Pompeu
  • Solonópole
  • Tabuleiro do Norte
  • Tauá
  • Tianguá
  • Umari
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A relação poderá ser ampliada por um novo decreto, conforme a evolução das condições climáticas e as avaliações da Funceme.

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TAGS:
Ceará
El Niño
Nordeste
seca
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