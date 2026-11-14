Ceará decreta situação de emergência em 65 cidades por risco de seca com El Niño
Medida vale por 180 dias e prevê obras e serviços emergenciais para enfrentar ameaças ao abastecimento de água e à produção agropecuária
O governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios diante do agravamento da seca e das previsões desfavoráveis para as chuvas de 2027 associadas ao El Niño. A medida, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi publicada nesta sexta-feira, 13, no Diário Oficial do Estado e tem validade de 180 dias.
O Decreto 37.608 prevê a mobilização de órgãos estaduais, o acompanhamento prioritário dos sistemas de abastecimento e a realização de obras e contratação de serviços emergenciais, conforme a legislação. A preocupação envolve os efeitos da escassez de água sobre a população, a agropecuária e o meio ambiente.
Por que o governo declarou emergência
A decisão se apoia em avaliações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme, da Defesa Civil estadual e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica.
Uma nota técnica da Funceme, de 10 de novembro, citada no decreto, classifica o El Niño como muito forte, com temperaturas no Pacífico Equatorial mais de 2,4 °C acima da referência. O documento aponta elevada probabilidade de persistência do fenômeno nos próximos meses e um cenário desfavorável para a estação chuvosa de 2027.
Os riscos incluem menos chuva, temperaturas mais altas e maior possibilidade de estiagem e incêndios florestais. O comitê de segurança hídrica também identifica ameaça ao abastecimento municipal, diante da baixa disponibilidade de água em determinadas bacias.
O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e pode modificar a distribuição das chuvas. As condições do Atlântico Tropical também influenciam o regime de precipitação no Nordeste.
O que muda com a declaração
A situação de emergência cria condições administrativas para organizar a assistência à população, preservar serviços essenciais e executar ações de resposta. A declaração também permite solicitar apoio complementar ao governo federal, observados os procedimentos aplicáveis.
Entre as providências previstas no decreto estão o mapeamento das populações vulneráveis, a atualização dos planos de contingência, a identificação dos sistemas de água que exigem atenção prioritária e a intensificação da prevenção e do combate a incêndios.
Quais municípios estão na lista
- Acopiara
- Aiuaba
- Alto Santo
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Baixio
- Barro
- Beberibe
- Boa Viagem
- Campos Sales
- Canindé
- Caririaçu
- Catunda
- Caucaia
- Choró
- Crateús
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Farias Brito
- Guaramiranga
- Ibaretama
- Ibicuitinga
- Independência
- Ipaumirim
- Iracema
- Irauçuba
- Itapajé
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Milagres
- Milhã
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Mulungu
- Nova Olinda
- Novo Oriente
- Pacoti
- Palhano
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pereiro
- Piquet Carneiro
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixeramobim
- Saboeiro
- Salitre
- Senador Pompeu
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tauá
- Tianguá
- Umari
A relação poderá ser ampliada por um novo decreto, conforme a evolução das condições climáticas e as avaliações da Funceme.