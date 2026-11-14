Ceará decreta situação de emergência em 65 cidades por risco de seca com El Niño

O governo do Ceará decretou situação de emergência em 65 municípios diante do agravamento da seca e das previsões desfavoráveis para as chuvas de 2027 associadas ao El Niño. A medida, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT), foi publicada nesta sexta-feira, 13, no Diário Oficial do Estado e tem validade de 180 dias.

O Decreto 37.608 prevê a mobilização de órgãos estaduais, o acompanhamento prioritário dos sistemas de abastecimento e a realização de obras e contratação de serviços emergenciais, conforme a legislação. A preocupação envolve os efeitos da escassez de água sobre a população, a agropecuária e o meio ambiente.

Por que o governo declarou emergência

A decisão se apoia em avaliações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme, da Defesa Civil estadual e do Comitê Integrado de Segurança Hídrica.

Uma nota técnica da Funceme, de 10 de novembro, citada no decreto, classifica o El Niño como muito forte, com temperaturas no Pacífico Equatorial mais de 2,4 °C acima da referência. O documento aponta elevada probabilidade de persistência do fenômeno nos próximos meses e um cenário desfavorável para a estação chuvosa de 2027.

Continua após a publicidade

Os riscos incluem menos chuva, temperaturas mais altas e maior possibilidade de estiagem e incêndios florestais. O comitê de segurança hídrica também identifica ameaça ao abastecimento municipal, diante da baixa disponibilidade de água em determinadas bacias.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e pode modificar a distribuição das chuvas. As condições do Atlântico Tropical também influenciam o regime de precipitação no Nordeste.

Continua após a publicidade

Super El Niño: o que você precisa saber

O que muda com a declaração

A situação de emergência cria condições administrativas para organizar a assistência à população, preservar serviços essenciais e executar ações de resposta. A declaração também permite solicitar apoio complementar ao governo federal, observados os procedimentos aplicáveis.

Continua após a publicidade

Entre as providências previstas no decreto estão o mapeamento das populações vulneráveis, a atualização dos planos de contingência, a identificação dos sistemas de água que exigem atenção prioritária e a intensificação da prevenção e do combate a incêndios.

Quais municípios estão na lista

Acopiara

Aiuaba

Alto Santo

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Baixio

Barro

Beberibe

Boa Viagem

Campos Sales

Canindé

Caririaçu

Catunda

Caucaia

Choró

Crateús

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Guaramiranga

Ibaretama

Ibicuitinga

Independência

Ipaumirim

Iracema

Irauçuba

Itapajé

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Limoeiro do Norte

Madalena

Milagres

Milhã

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Mulungu

Nova Olinda

Novo Oriente

Pacoti

Palhano

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pereiro

Piquet Carneiro

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Senador Pompeu

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tauá

Tianguá

Umari

Continua após a publicidade

A relação poderá ser ampliada por um novo decreto, conforme a evolução das condições climáticas e as avaliações da Funceme.