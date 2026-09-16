Cavalos resgatados passam por treinamento para recuperar confiança antes de adoção em Minas

Ler Resumo





No Centro de Atendimento e Acolhimento Temporário de Animais (CAATA) da Vale em Barão de Cocais (MG), cavalos, burros e jumentos resgatados recebem um manejo diferenciado. A empresa utiliza o “amansamento racional” para construir a confiança dos equídeos, reduzir o medo e prepará-los para uma convivência segura com humanos e a adoção consciente.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Antes de colocar o cabresto em um cavalo, os profissionais que trabalham no Centro de Atendimento e Acolhimento Temporário de Animais (CAATA) Batatal, em Barão de Cocais (MG), procuram fazer o movimento inverso do que seria esperado em um treinamento convencional.

Em vez de se aproximar imediatamente do animal, esperam que ele se acostume com a presença humana e, quando possível, se aproxime por iniciativa própria.

A estratégia faz parte do manejo adotado pela Vale para equídeos resgatados ou acolhidos em Minas Gerais.

Cerca de 70 cavalos, éguas, burros e jumentos permanecem atualmente no espaço, segundo a empresa. Dez estão disponíveis para adoção. Desde 2019, mais de 500 animais passaram pelo centro, dos quais 426 foram adotados ou retornaram aos antigos tutores.

Desde 2023, a equipe incorporou técnicas chamadas de “amansamento racional”, que combinam conhecimentos de comportamento animal, manejo, treinamento, equitação e medicina veterinária. A proposta é reduzir respostas de medo e fuga e tornar previsível a interação com pessoas antes de encaminhar o animal para um novo ambiente.

Continua após a publicidade

A abordagem encontra respaldo em estudos sobre comportamento equino. Pesquisadores já observaram que cavalos pouco habituados ao contato humano apresentam mais comportamentos de esquiva e fuga quando uma pessoa se aproxima.

Em um estudo com 90 cavalos de tração, animais classificados como não manejados demoraram mais para permitir a aproximação e apresentaram mais respostas de evasão do que aqueles acostumados ao contato humano.

Isso não significa, porém, que todo animal precise ser treinado da mesma maneira. Temperamento, idade, histórico, condição física e experiências anteriores interferem na reação a pessoas.

Continua após a publicidade

Estudos recentes também apontam que familiaridade, atitude e comportamento humano podem alterar as respostas comportamentais e fisiológicas dos cavalos.

A confiança como parte do tratamento

No CAATA, a primeira etapa é observar o comportamento do animal. Um cavalo que se afasta, fica excessivamente agitado ou reage de maneira agressiva à aproximação humana não é necessariamente “bravo”. A reação pode estar associada a medo, falta de habituação, dor ou experiências anteriores.

Continua após a publicidade

A diferença é importante porque uma tentativa de contenção pela força pode reforçar justamente o comportamento que se pretende reduzir. Por isso, a equipe procura trabalhar com aproximações graduais e repetidas, associando o contato humano a situações previsíveis.

“Amansar vai além da funcionalidade. É preparar o equídeo para uma convivência segura com os seres humanos”, afirma Anderson Abreu, médico veterinário responsável pelo trabalho.

A literatura veterinária trata a redução de medo, dor e sofrimento como parte central do bem-estar equino. A American Association of Equine Practitioners recomenda que o manejo considere as características comportamentais da espécie e procure minimizar situações de medo, dor e estresse.

Continua após a publicidade

A meta, portanto, não é necessariamente fazer com que o animal aceite uma sela ou seja montado. Em alguns casos, o resultado mais adequado é simplesmente permitir que ele seja conduzido, examinado, transportado e cuidado sem colocar em risco o animal ou as pessoas.

Nem todo cavalo precisa voltar a ser montado

A história de dois animais acolhidos no centro ilustra essa diferença.

A égua Imperatriz apresentava elevada reatividade durante a montaria e ansiedade quando permanecia isolada. Com o manejo progressivo e exercícios de aproximação, segundo a Vale, passou a apresentar respostas mais previsíveis e menos sinais de ansiedade.

Continua após a publicidade

Já Pérola não foi preparada para voltar a ser montada. Depois de sofrer um acidente ainda jovem, ficou com limitações neurológicas e locomotoras que impedem esse tipo de atividade.

O trabalho com ela é voltado para preservar sua autonomia dentro dessas limitações e permitir que se movimente e participe de atividades compatíveis com sua condição.

A distinção é relevante porque o bem-estar de um animal não depende apenas de sua utilidade para uma pessoa. Um cavalo pode ser encaminhado para companhia, reprodução ou outras atividades compatíveis com sua condição sem que a montaria seja necessariamente o objetivo.

Dor também interfere no comportamento

O trabalho comportamental é acompanhado por atendimento veterinário. Dependendo das necessidades individuais, os animais podem receber fisioterapia, laserterapia, acupuntura e eletroacupuntura.

A relação entre dor e comportamento é especialmente importante em equídeos. A dor pode se manifestar por alterações de postura, movimentação, alimentação e interação com pessoas, e sua identificação nem sempre é simples.

A medicina veterinária equina tem ampliado o uso de métodos específicos para reconhecer e tratar a dor, justamente porque sinais comportamentais podem ser os principais indicadores disponíveis.

“Quando conseguimos reduzir a dor e melhorar o conforto, também criamos condições para que o animal confie mais no profissional e responda melhor ao manejo”, afirma Maria Alves Carolina Dias, veterinária especializada em fisiatria e acupuntura.

Atualmente, cerca de 34 equídeos participam diariamente de atividades de manejo, treinamento e exercícios adaptados, de acordo com a Vale. O trabalho é definido individualmente, levando em conta as condições físicas e comportamentais de cada animal.

De áreas evacuadas a novos lares

A origem dos animais está relacionada a diferentes situações de resgate e acolhimento em Minas Gerais. O programa de adoção da Vale foi criado para animais impactados pelo rompimento da barragem B1, em Brumadinho, e por evacuações e realocações preventivas em outras áreas do Estado.

A empresa mantém estruturas de acolhimento em municípios como Brumadinho, Barão de Cocais e Itabirito. A adoção é tratada como uma etapa posterior ao período de cuidados e avaliação do animal.

No caso dos equídeos, o processo envolve uma avaliação das condições oferecidas pelo interessado. São considerados fatores como espaço disponível, alimentação, estrutura de manejo e capacidade de manter o animal em condições adequadas de bem-estar.

A preocupação não é apenas evitar que um animal seja enviado para uma propriedade sem estrutura.

Há também uma questão de segurança. Um cavalo que chega a um novo ambiente sem estar habituado ao manejo pode representar risco tanto para si quanto para as pessoas responsáveis por ele.

Por isso, a preparação antes da adoção funciona também como uma forma de reduzir a possibilidade de que uma transferência termine em novo abandono ou em uma situação de manejo inadequado.

A adoção exige estrutura

Os animais disponíveis podem ser conhecidos por meio do programa Me Leva pra Casa, mantido pela Vale. A empresa informa que interessados de outros Estados também podem participar do processo.

Após a adoção, os novos responsáveis recebem acompanhamento veterinário durante os seis primeiros meses. Em determinados casos, o transporte até a nova propriedade também pode ser custeado pela empresa.

O princípio é semelhante ao adotado em programas de reabilitação de outros animais domésticos: a saída do abrigo não representa o fim do cuidado, mas uma mudança de etapa.

Para um equídeo, isso significa chegar a um local com espaço adequado, água, alimentação, assistência veterinária, possibilidade de interação social e pessoas capazes de interpretar seus comportamentos.

O processo também mostra uma mudança na própria ideia de reabilitação. Recuperar um animal não significa necessariamente devolver a ele a função que tinha antes do resgate. Em alguns casos, é preciso recuperar condições para que possa viver com menos dor, medo e restrições.

No caso de Pérola, isso significa manter a mobilidade possível sem submetê-la à montaria. Para Imperatriz, significou reduzir a reatividade e tornar o contato humano mais previsível.

Em ambos os casos, a preparação para um novo lar começa antes de o animal deixar o centro.

A intenção é que a relação com o futuro tutor seja construída não a partir da imposição, mas de uma sequência de interações em que o cavalo aprenda que a presença humana pode ser previsível e segura.