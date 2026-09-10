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Cavalo inglês de quase dois metros entra para o Guinness

Hugo é o mais alto da espécie vivo no mundo, mas o recorde histórico pertence a outro Shire, 20 centímetros mais alto

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 16h45 | Atualizado em 10 set 2026, 16h46
Mulher sorridente, de colete cinza e blusa azul, segura um certificado do Guinness World Records ao lado de um cavalo preto com focinho e patas brancas, dentro de um estábulo com fardos de feno
O GRANDALHÃO - Hugo: o cavalo mais alto do mundo (Guinness/Divulgação)
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Foram cinco anos sem candidato ao posto de cavalo vivo mais alto do mundo. Nesta quinta-feira, finalmente, o Guinness World Records anunciou o novo recordista. Conhecido como “big softie” (gigante dócil), Hugo, um Shire de quatro anos, da Inglaterra, foi reconhecido como o mais alto da categoria. O animal tem 1,99 metro de altura na cernelha — o ponto mais alto do dorso — até o chão, de acordo com a medição de um veterinário, que não considerou as ferraduras.

Hugo vive em Towcester, no condado de Northamptonshire, na Inglaterra, na propriedade da família Masters, que mantém a Tove Valley Shire Horses, dedicada à criação e preservação da raça Shire. Brett Masters é um dos proprietários e diz que a raça é sua paixão.

O curioso é que Brett adquiriu Hugo quando ele tinha apenas 18 meses e, naquele momento, não fazia ideia de que estava diante de um cavalo excepcionalmente grande. Hugo foi crescendo de maneira tão acelerada que acabou ficando conhecido na região. Foi justamente essa fama local que chamou a atenção do Guinness World Records: os responsáveis pelo livro souberam que havia um cavalo realmente enorme por ali e decidiram procurá-lo.

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O Guinness havia deixado o título sem dono desde 2021, quando morreu Big Jake, que tinha 10,19 centímetros a mais que Hugo. Ele era um cavalo da raça Belgian Draft. Em 2024, a própria organização dizia que o recorde continuava vago. Mas Big Jake não é o maior cavalo da história, título que ainda pertence a Sampson, posteriormente rebatizado de Mammoth, 20 centímetros mais alto que Hugo. Por coincidência, os dois são da mesma raça.

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O mais interessante é que Hugo ainda não parou de crescer. Como seu desenvolvimento é mais acelerado do que o da maioria dos animais da raça, ele segue uma rotina de atleta de alto rendimento, com acompanhamento de vários especialistas e atividades diárias. Aos quatro anos, o cavalo deve continuar crescendo até os oito anos e meio. Até lá, fica a expectativa sobre se ele vai conseguir ocupar também o lugar de Sampson na história dos recordes.

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