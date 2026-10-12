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Cataratas do Iguaçu são fechadas na Argentina por causa do El Niño

Foram emitidos alertas para o aumento do nível dos rios Paraná e Uruguai em razão das chuvas previstas com o fenômeno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 17h33
Turistas com capas de chuva transparentes observam as Cataratas do Iguaçu, com a água caindo em grande volume e névoa no fundo
ATRAÇÃO - Aumento de volume do Rio Iguaçu atrai ainda mais o turista (Instagram/Reprodução)
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Cataratas do Iguaçu são fechadas na Argentina por causa do El Niño Priorize VEJA no Google

As autoridades fecharam, nesta segunda-feira, 12, o acesso turístico às Cataratas do Iguaçu, no nordeste da Argentina, devido à cheia do rio de mesmo nome, enquanto foram emitidos alertas para o aumento do nível dos rios Paraná e Uruguai em razão das chuvas previstas com o fenômeno El Niño.

A administração do Parque Nacional do Iguaçu e a empresa concessionária do passeio restringiram o acesso às áreas turísticas das cataratas, localizadas na província de Misiones, depois que a vazão do rio superou os 12.000 metros cúbicos por segundo, mais de seis vezes sua média. “Fica estabelecida a restrição temporária da circulação de pessoas e do acesso às áreas de uso público”, informou o Parque Nacional do Iguaçu nesta segunda-feira, sem indicar quando será reaberto.

O administrador do parque, José María Hervás, disse que o fechamento ocorreu de forma preventiva porque “não para de chover” e a vazão liberada pelas barragens na parte superior do rio Iguaçu não diminui. O parque já havia sido fechado devido a cheias em 2023 e 2024, durante outro episódio do fenômeno El Niño, que destruiu passarelas na área turística da Garganta do Diabo.

Em agosto, as autoridades do parque fecharam essa parte do circuito e retiraram passarelas de forma preventiva, à espera de um fenômeno meteorológico semelhante ou até mais intenso do que o registrado na época. Meteorologistas de todo o mundo advertiram que o atual fenômeno El Niño pode se tornar o mais forte já observado.

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O El Niño eleva as temperaturas no Pacífico tropical, provocando alterações climáticas que podem aumentar o risco de secas e inundações e agravar o aquecimento global. O Serviço Meteorológico Nacional (SMN) argentino informou que, até setembro, a região do litoral argentino vinha registrando chuvas excessivas “semelhantes à média dos episódios fortes de El Niño”.

O SMN advertiu que “no início, os excessos são relativamente pequenos, mas, à medida que o ano avança, aumentam, especialmente durante o verão e o outono” do hemisfério sul, já em 2027. Paralelamente, a entidade binacional responsável pela usina hidrelétrica de Yacyretá, na fronteira entre Argentina e Paraguai, informou nesta segunda-feira que a vazão do rio Paraná superou as médias históricas em 37% em setembro e 40% no acumulado de outubro.

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A cheia do rio Uruguai, outra bacia hidrográfica importante do litoral argentino, obrigou a retirada de dezenas de pessoas de áreas costeiras de Concordia, na província de Entre Ríos, e Paso de los Libres, em Corrientes, segundo comunicados municipais divulgados nesta segunda-feira pela imprensa local.

(Com AFP)

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