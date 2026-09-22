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Cataratas do Iguaçu atingem vazão 3,5 vezes maior que a média

Depois de pouco mais de uma semana da reabertura, volume das águas continua a surpreender turistas

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 17h39 | Atualizado em 23 set 2026, 10h38
Turistas com capas de chuva transparentes observam as Cataratas do Iguaçu, com a água caindo em grande volume e névoa no fundo
ATRAÇÃO - Aumento de volume do Rio Iguaçu atrai ainda mais o turista (Instagram/Reprodução)
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Cataratas do Iguaçu atingem vazão 3,5 vezes maior que a média Priorizar nos meus resultados Google

Reabertas ao público há pouco mais de uma semana, as Cataratas do Iguaçu continuam a dar um show à parte devido ao volume excepcional de água: nesta terça-feira, 22, a vazão está 3,5 vezes maior que a média normal, segundo dados de monitoramento hidrológico oficial da Copel. A estrutura esteve fechada preventivamente por quatro dias, justamente devido a alta da vazão do Rio Iguaçu. Na sexta-feira, 11, o volume ultrapassou o limite considerado seguro, 8 milhões de litros por segundo, chegando a mais de cinco vezes a média histórica.

A preocupação era que o nível da água continuasse subindo, o que de fato aconteceu. Entre a madrugada e o início da manhã de sábado, 12, o volume chegou a 10,1 milhões de litros por segundo — mais de seis vezes a média normal. Com o recuo gradual do volume, no dia 14, quando a vazão estava em 6,7 milhões de litros por segundo, uma vistoria técnica concluiu que a estrutura estava novamente segura. Mas só no dia seguinte houve a liberação do mirante da Garganta do Diabo para o público..

A cheia é consequência das chuvas acumuladas na bacia do Rio Iguaçu. O aumento expressivo não significa que as Cataratas estejam permanentemente nesse patamar: a vazão varia conforme as condições meteorológicas e o comportamento do rio. O monitoramento é feito continuamente pela concessionária Urbia+Cataratas e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para garantir a segurança do público.

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Apesar do cenário especialmente volumoso, os níveis estão dentro da margem segura. A administração do parque mantém a visitação normal e informa que o atrativo funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com permanência dos visitantes até as 17h30.

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Com mais de dois milhões de visitantes por ano e considerado um dos grandes destinos turísticos da América do Sul, o Parque Nacional do Iguaçu vem oferecendo, neste mês, um espetáculo ainda mais impressionante (veja no vídeo abaixo). As imagens divulgadas por turistas nas redes sociais mostram justamente esse contraste: a quantidade extraordinária de água dá às quedas uma força e uma fúria pouco comum de se ver.

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