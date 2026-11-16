Moradores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foram surpreendidos por uma sequência de tremores de terra entre a noite de domingo, 15, e esta segunda-feira, 16. O abalo mais intenso ocorreu às 20h38 de domingo e atingiu magnitude preliminar de 2,8, segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN). Durante a madrugada, outros dois tremores foram registrados: às 2h40, de magnitude 2,1, e às 3h32, de 1,5.

Os tremores foram percebidos por moradores de diferentes bairros, que relataram vibrações e estrondos semelhantes a explosões. Também houve relatos em municípios próximos, como Bezerros e Camocim de São Félix. Danos estruturais ou humanos relacionados aos episódios não foram registrados. Há, ainda, relatos de um novo abalo por volta das 12h40 desta segunda. Segundo informações divulgadas pela TV Guararapes, o evento foi captado por estações sismográficas da rede e identificado nos registros do laboratório. Até o momento, porém, não foi divulgada uma magnitude para esse episódio. De acordo com a Folha de Pernambuco, o tremor de magnitude 2,8 foi o mais forte sentido no ano em Caruaru. Em janeiro, foram registrados outros quatro eventos: no dia 14 (magnitudes 1,9 e 1,7), no dia 27 (1,9) e no dia 28 (1,7).

A atividade sísmica na região está associada a falhas geológicas ativas, entre elas as estruturas relacionadas ao Lineamento Pernambuco. Segundo o LabSis, os abalos são provocados pela liberação de energia acumulada nas rochas. A ocorrência de tremores é conhecida há décadas no Agreste pernambucano, e o laboratório mantém o monitoramento da região por meio de estações sismográficas.