Calor dá trégua: frente fria avança e derruba temperaturas no fim de semana

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O Brasil se prepara para uma mudança brusca no tempo nos próximos dias. Após uma sequência de tardes escaldantes, uma frente fria avançará pelo Sul a partir de quinta-feira, preparando o terreno para uma massa de ar frio intensa. Prepare-se para a queda nas temperaturas, que atingirá também o Centro-Oeste e Sudeste.

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O inverno ainda nem acabou, mas o Brasil deve experimentar, nos próximos dias, uma mudança brusca de cenário. Depois de uma sequência de tardes escaldantes e de umidade muito baixa, o calor começa a perder força a partir de quinta-feira, 20, quando uma frente fria avança pelo Sul e prepara o caminho para a chegada de uma massa de ar frio mais intensa.

Até lá, porém, o calor continua dando as cartas. A onda de altas temperaturas deve persistir até quinta-feira em áreas do interior do país, especialmente no Centro-Oeste. Em alguns pontos, os termômetros ainda podem superar os 40°C antes da virada no tempo.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Goiás, além de áreas de Rondônia, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, estão entre as regiões que seguem sob influência do calor intenso. Nesta terça-feira, 18, Cuiabá pode chegar aos 38°C e Campo Grande aos 35°C. Em São Paulo, a previsão é de até 30°C; no Rio de Janeiro, 31°C; em Belo Horizonte, 29°C; e em Curitiba, 28°C. Porto Alegre, já sentindo a aproximação da mudança, deve ter máxima de cerca de 22°C.

A virada começa a ficar mais evidente na quinta-feira, quando a frente fria avança pelo Sul. Na sequência, o ar polar ganha força durante o fim de semana e deve alcançar também áreas do Centro-Oeste e do Sudeste.

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No Sul, a queda será mais acentuada. Entre o fim de semana e o início da próxima semana, diversas áreas podem registrar mínimas abaixo dos 5°C, com possibilidade de temperaturas negativas nos pontos mais frios. No Sudeste, o frio também aparece com mais intensidade, levando os termômetros para perto dos 10°C em algumas regiões.

A mudança, portanto, será daquelas capazes de transformar o guarda-roupa em poucos dias: quem ainda enfrenta o calorão nesta terça e quarta-feira pode precisar tirar casacos e cobertores do armário.