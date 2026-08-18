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Calor dá trégua: frente fria avança e derruba temperaturas no fim de semana

Depois de dias de temperaturas elevadas e ar seco, uma massa de ar frio deve avançar pelo país; partes do Sudeste se aproximam dos 10°C

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 09h22 | Atualizado em 18 ago 2026, 11h14
Pedestrians face cold in the Viaduct tea region in central Sao Paulo, southeastern Brazil, on 21 June 2016. The city recorded the lowest temperature of the last 12 years. The average temperature of the city reached 3,6ºC (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
Frente fria vai derrubar as temperaturas em parte do país nesta terça, 7 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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O inverno ainda nem acabou, mas o Brasil deve experimentar, nos próximos dias, uma mudança brusca de cenário. Depois de uma sequência de tardes escaldantes e de umidade muito baixa, o calor começa a perder força a partir de quinta-feira, 20, quando uma frente fria avança pelo Sul e prepara o caminho para a chegada de uma massa de ar frio mais intensa.

Até lá, porém, o calor continua dando as cartas. A onda de altas temperaturas deve persistir até quinta-feira em áreas do interior do país, especialmente no Centro-Oeste. Em alguns pontos, os termômetros ainda podem superar os 40°C antes da virada no tempo.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Goiás, além de áreas de Rondônia, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, estão entre as regiões que seguem sob influência do calor intenso. Nesta terça-feira, 18, Cuiabá pode chegar aos 38°C e Campo Grande aos 35°C. Em São Paulo, a previsão é de até 30°C; no Rio de Janeiro, 31°C; em Belo Horizonte, 29°C; e em Curitiba, 28°C. Porto Alegre, já sentindo a aproximação da mudança, deve ter máxima de cerca de 22°C.

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A virada começa a ficar mais evidente na quinta-feira, quando a frente fria avança pelo Sul. Na sequência, o ar polar ganha força durante o fim de semana e deve alcançar também áreas do Centro-Oeste e do Sudeste.

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No Sul, a queda será mais acentuada. Entre o fim de semana e o início da próxima semana, diversas áreas podem registrar mínimas abaixo dos 5°C, com possibilidade de temperaturas negativas nos pontos mais frios. No Sudeste, o frio também aparece com mais intensidade, levando os termômetros para perto dos 10°C em algumas regiões.

A mudança, portanto, será daquelas capazes de transformar o guarda-roupa em poucos dias: quem ainda enfrenta o calorão nesta terça e quarta-feira pode precisar tirar casacos e cobertores do armário.

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