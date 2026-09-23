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Brasil pode ter milhares de mortes causadas pelo Super El Niño, alerta pesquisa

Estimativa aponta aumento de óbitos relacionados ao calor extremo em todo o mundo

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h18 | Atualizado em 23 set 2026, 11h27
O sol nasce sobre o horizonte da cidade na Cidade do Panamá em 11 de agosto de 2026.
O sol nasce sobre o horizonte da cidade na Cidade do Panamá em 11 de agosto de 2026.  (MARTIN BERNETTI/AFP)
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Brasil pode ter milhares de mortes causadas pelo Super El Niño, alerta pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

Projetado para bater recordes históricos, o Super El Niño deste ano pode levar cerca de 451 mil pessoas à morte em todo o mundo, com um aumento de condições relacionadas ao calor extremo. Segundo a estimativa do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago, países em desenvolvimento devem concentrar o maior número de óbitos, incluindo o Brasil.

Definido pelo aumento da temperatura do Pacífico, o fenômeno iniciado em junho tem pico previsto para o final deste ano e caminha para ser o mais intenso já registrado. Os pesquisadores estimam que as temperaturas globais ficarão 1,2°C acima do normal nos próximos meses, resultando em 44% mais dias de calor extremo do que em um ano comum.

Com isso, a região do Sahel, na África, pode registrar 66,8 mil mortes adicionais por calor em comparação com um ano normal, metade delas na Nigéria. Projeta-se ainda um adicional de 19,3 mil mortes na Indonésia, 19,4 mil nas Filipinas, Vietnã, Tailândia e Camboja, 15,8 mil na Índia e até 13,3 mil no Brasil.

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Para as projeções, o instituto utilizou pesquisas sobre a relação entre temperatura e excesso de mortalidade em 24. 378 regiões, levando em consideração o clima local e a vulnerabilidade. Em seguida, combinou essas descobertas com previsões de temperatura de longo prazo para estimar o excesso de mortes decorrentes do El Niño em comparação com a média do período de 1996 a 2025.

O relatório foi divulgado um dia após as Nações Unidas alertarem que o El Niño representa uma ameaça significativa à saúde global. Segundo os pesquisadores, as projeções podem ajudar governos e organizações humanitárias a adotar medidas preventivas para proteger a população, incluindo alertas de calor, centros de resfriamento e pontos de hidratação.

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“Este relatório permite que os tomadores de decisão vejam exatamente onde ações emergenciais podem ser adotadas agora para salvar dezenas de milhares de vidas nos próximos meses”, disse Michael Greenstone, cofundador do Climate Impact Lab.

(Com AFP)

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