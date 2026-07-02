Brasil pode atrair R$ 390 bilhões com corrida por minerais da transição energética

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Brasil pode atrair R$ 390 bilhões com corrida por minerais da transição energética

Demanda por minerais usados em baterias, veículos elétricos e equipamentos de energia coloca o país entre os principais destinos de investimentos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 10h39 | Atualizado em 2 jul 2026, 11h07
Cedro opera duas minas, em Nova Lima e Mariana, com produção total de cerca de 7 milhões de toneladas por ano
Cedro opera duas minas, em Nova Lima e Mariana, com produção total de cerca de 7 milhões de toneladas por ano (Cedro Participações/Reprodução)
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Brasil pode atrair R$ 390 bilhões com corrida por minerais da transição energética Priorize VEJA no Google

A crescente demanda por minerais usados em baterias, veículos elétricos, semicondutores e equipamentos de geração de energia pode impulsionar uma nova onda de investimentos na mineração brasileira.

A expectativa é que o país atraia US$ 76,9 bilhões (cerca de R$ 390 bilhões) para o setor até 2030, impulsionado pela corrida mundial por matérias-primas consideradas essenciais para a transição energética.

O cenário reflete o aumento da procura por minerais como cobre, níquel, lítio, grafite, cobalto e terras raras, fundamentais para tecnologias de baixo carbono.

O Brasil, que já ocupa posição de destaque na produção de minério de ferro, nióbio, manganês e bauxita, também busca ampliar sua participação nesse mercado.

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Energia passa a influenciar decisões de investimento

A oportunidade de expansão, porém, depende de fatores que vão além da disponibilidade de recursos minerais.

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Levantamento da empresa de soluções energéticas Aggreko, realizado com executivos de mineradoras de seis países da América Latina, mostra que 66% dos entrevistados afirmam que o futuro do setor está diretamente ligado à adoção de fontes renováveis, maior eficiência energética e segurança no fornecimento de eletricidade.

Segundo o estudo, energia deixou de representar apenas um custo operacional e passou a influenciar decisões sobre expansão de projetos, produtividade e competitividade internacional.

“O setor já não depende apenas da disponibilidade dos recursos minerais, mas também da capacidade de garantir segurança energética e eficiência operacional”, afirma José Albornoz, gerente regional de mineração da Aggreko na América Latina.

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Minerais críticos ganham valor estratégico

O crescimento da eletrificação da economia vem aumentando a importância dos chamados minerais críticos.

Segundo a Agência Internacional de Energia, a expansão dos veículos elétricos, das fontes renováveis e dos sistemas de armazenamento de energia deverá elevar significativamente a demanda por esses insumos nas próximas décadas.

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Além do lítio e do cobre, matérias-primas como grafite, níquel, cobalto e terras raras passaram a ser consideradas estratégicas por governos e empresas, que disputam novos projetos de mineração para reduzir a dependência de poucos fornecedores.

Brasil amplia peso na mineração

O setor mineral já ocupa posição relevante na economia brasileira.

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Dados do Instituto Brasileiro de Mineração mostram que as exportações minerais alcançaram US$ 46 bilhões (cerca de R$ 233 bilhões) em 2025, respondendo por 55% do saldo da balança comercial do país. A atividade também representa aproximadamente 4% do Produto Interno Bruto (PIB).

Além da produção tradicional de minério de ferro, o Brasil possui algumas das maiores reservas mundiais de nióbio e vem ampliando investimentos em minerais considerados estratégicos para a descarbonização da economia.

Competitividade dependerá de energia de baixo carbono

A pesquisa mostra que a origem da energia utilizada nas operações tornou-se um diferencial competitivo para as mineradoras.

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Empresas avaliam que compradores internacionais passaram a considerar não apenas o minério produzido, mas também a pegada de carbono de sua produção.

Isso tem levado o setor a ampliar investimentos em fontes renováveis, sistemas híbridos de geração e soluções para garantir maior segurança energética.

Apesar desse movimento, os executivos afirmam que a velocidade da transição dependerá da viabilidade econômica dos projetos e do equilíbrio entre redução de emissões e custos operacionais.

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