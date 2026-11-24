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O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras, mas os principais projetos estão sob controle estrangeiro. Entre renúncias fiscais bilionárias e disputas socioambientais, o país corre contra o tempo para industrializar o setor e agregar valor à sua riqueza. Confira a análise.

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A corrida mundial por minerais estratégicos expõe uma fragilidade da economia brasileira.

Embora detenha a segunda maior reserva de terras raras do planeta, o Brasil tem dificuldade de transformar essa riqueza natural em capacidade industrial e tecnológica.

Um estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e do Centro Internacional de Transparência e Pesquisa em Fiscalidade Corporativa (CICTAR) identificou que as oito empresas com projetos relevantes de terras raras examinadas pelos pesquisadores são controladas por capital estrangeiro.

O levantamento também aponta que o setor mineral brasileiro recebeu 4,5 bilhões de reais em benefícios fiscais federais em 2024, em meio à baixa transparência sobre os resultados financeiros das grandes mineradoras.

A pesquisa analisou a estrutura societária de 27 das maiores empresas de mineração em atividade no país.

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Desse total, 14 possuem controle majoritariamente estrangeiro e apenas sete divulgam demonstrações financeiras específicas de suas operações brasileiras.

A ausência de informações dificulta avaliar quanto da riqueza extraída no território nacional se converte em arrecadação tributária, investimentos produtivos e desenvolvimento das economias locais.

O peso do Brasil na corrida global por minerais

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As terras raras formam um grupo de 17 elementos químicos utilizados em produtos de alto valor tecnológico.

Entre suas principais aplicações estão os ímãs permanentes empregados em motores de veículos elétricos, turbinas eólicas, equipamentos eletrônicos, robôs e sistemas de defesa.

Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicam que o Brasil possui reservas estimadas em 21 milhões de toneladas de óxidos de terras raras, atrás apenas da China, com 44 milhões de toneladas.

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A produção brasileira, entretanto, ainda é incipiente. Em 2025, o país extraiu o equivalente a 2.000 toneladas, ante 270 mil toneladas dos chineses.

O domínio da China é ainda maior nas etapas industriais.

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), o país respondia, em 2024, por 60% da extração mundial de terras raras destinadas à fabricação de ímãs, 91% do refinamento e 94% da produção de ímãs permanentes sinterizados.

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A concentração levou os Estados Unidos e União Europeia a buscar fornecedores alternativos, movimento que favorece a atração de investimentos para países como o Brasil.

Em relatório publicado neste mês, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estima que a demanda mundial por terras raras deverá passar de 91 mil toneladas em 2024 para 150 mil toneladas em 2040, uma expansão de aproximadamente 65%.

Um exemplo do interesse internacional pelo subsolo brasileiro é a aquisição da mineradora Serra Verde, em Minaçu (GO), pela americana USA Rare Earth.

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Segundo o Inesc, a operação foi acompanhada de um acordo de fornecimento de 15 anos, que compromete a totalidade da produção da primeira fase do empreendimento com uma companhia financiada por agências do governo americano e investidores privados.

“A tendência das multinacionais é priorizar os lucros de curto prazo e inserir os minérios brasileiros em cadeias de valor já estabelecidas no exterior. Sem uma estratégia nacional de agregação de valor, o Brasil corre o risco de ficar com os passivos sociais e ambientais da mineração, enquanto as etapas de maior valor agregado permanecem fora do país”, afirma Alessandra Cardoso, assessora política do Inesc.

A concessão de benefícios tributários à mineração é outro ponto examinado pelos pesquisadores.

Dos 4,5 bilhões de reais em renúncias fiscais federais destinados ao setor em 2024, 76,3% foram concentrados na Vale e em sua subsidiária Salobo, o equivalente a 3,43 bilhões de reais.

Os benefícios foram concedidos principalmente por meio de mecanismos vinculados às superintendências de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene).

Os autores do levantamento defendem que a concessão de incentivos seja acompanhada de metas de geração de empregos qualificados, desenvolvimento industrial e proteção ambiental.

Também recomendam a divulgação de informações financeiras que permitam avaliar os resultados das operações nacionais das multinacionais.

O estudo aponta ainda indícios de subfaturamento nas exportações brasileiras de minério de ferro.

Entre 2014 e 2024, os preços declarados nas operações de exportação ficaram, em média, 25,23 dólares por tonelada abaixo da referência internacional utilizada pelos pesquisadores.

A diferença acumulada alcançaria 85,7 bilhões de dólares, com impacto potencial de 22,4 bilhões de dólares sobre a arrecadação de tributos e royalties da mineração.

A estimativa, entretanto, não representa uma perda de arrecadação comprovada. A comparação de preços precisa considerar variáveis como qualidade do minério, custos de transporte, condições contratuais e diferenças entre mercados.

Os pesquisadores recomendam que os resultados sejam examinados pela Receita Federal e pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

A disputa pela industrialização

A preocupação com a dependência da exportação de matérias-primas passou a ocupar espaço na política industrial do governo brasileiro.

Em setembro, foi sancionada a lei que instituiu a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, com previsão de até 7 bilhões de reais em incentivos a projetos de processamento e transformação mineral.

No início de novembro, o Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos definiu uma lista de 27 minerais que deverá orientar a destinação dos recursos públicos.

As terras raras figuram entre os nove classificados como de alta prioridade, ao lado de grafite, lítio, níquel, cobalto, cobre, manganês, silício e urânio.

A estratégia complementa uma iniciativa lançada em janeiro de 2025 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com previsão inicial de 5 bilhões de reais em apoio ao desenvolvimento de cadeias produtivas de minerais estratégicos.

Entre os objetivos estão a fabricação nacional de componentes para baterias, células fotovoltaicas e ímãs permanentes.

A oportunidade econômica é expressiva.

Segundo a Agência Internacional de Energia, a ampliação da capacidade de processamento de minerais estratégicos na América Latina poderia elevar em quase 50% o valor econômico gerado pelas cadeias minerais da região, chegando a aproximadamente 220 bilhões de dólares em 2035.

Para isso, entretanto, seria necessário superar dificuldades relacionadas ao financiamento, à infraestrutura e à disponibilidade de profissionais especializados.

Expansão da mineração enfrenta resistência em Minas Gerais

A dimensão socioambiental dessa expansão tem como um de seus principais focos o Planalto de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

A região abriga dois importantes projetos de exploração de terras raras, o Caldeira, da australiana Meteoric Resources, e o Colossus, da também australiana Viridis Mining and Minerals.

Ambos são desenvolvidos em depósitos de argilas iônicas, segundo o Sumário Mineral Brasileiro de 2026, da ANM.

Em setembro, o BNDES aprovou um financiamento de 77,5 milhões de reais para a instalação de um centro de pesquisa e processamento de terras raras da Viridis.

O empreendimento deverá produzir carbonato misto de terras raras em escala piloto e desenvolver técnicas de processamento mineral adaptadas às características geológicas da região.

Paralelamente, organizações socioambientais e representantes de comunidades tradicionais recorreram à Justiça para contestar o licenciamento dos dois empreendimentos.

Entre os argumentos apresentados está a ausência de consulta prévia, livre e informada a comunidades indígenas, quilombolas e ciganas potencialmente afetadas pelos projetos.

O direito à consulta está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), incorporada à legislação brasileira.

O instrumento estabelece que povos indígenas e tribais sejam consultados sobre medidas administrativas ou legislativas que possam afetá-los diretamente.

Segundo informações reunidas pelo Inesc, documentos técnicos da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) também registram divergências sobre as distâncias entre áreas dos empreendimentos e territórios indígenas.

A controvérsia envolve a avaliação de possíveis impactos sobre os recursos hídricos, a saúde e os modos de vida das comunidades.

A pressão pela expansão da oferta de minerais estratégicos tende a intensificar conflitos dessa natureza.

Embora sejam essenciais para tecnologias de baixo carbono, as terras raras exigem processos de extração e beneficiamento que podem envolver consumo de água, utilização de reagentes químicos e geração de resíduos.

Os impactos variam conforme as características das jazidas e as tecnologias empregadas.