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Bancos europeus incluem aquecimento global nas métricas de riscos

A Autoridade Bancária Europeia desenvolve nova metodologia para avaliar a solidez financeira diante das mudanças climáticas

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 12h27
Pessoas recebem jatos de água para se refrescar em frente ao Coliseu, em Roma. Uma mulher de vestido preto e um homem de camiseta vinho estão no centro, com vapor de água ao redor. Outros turistas aparecem ao fundo, sob o sol forte e céu claro
Turistas e moradores enfrentam o calor intenso nas ruas de Roma durante a onda de calor que atinge a Europa (Getty/Getty Images)
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As ondas de calor extremo deste verão europeu foram a gota d’água para mudar a forma de entender os riscos financeiros do novo normal. O aquecimento global passou a ser reconhecido oficialmente como uma ameaça concreta à estabilidade econômica. Pela primeira vez, a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês) anunciou que desenvove uma nova metodologia do teste de estresse para 2027, que inclui a mudança climática como uma das ferramentas para avaliar a capacidade do sistema financeiro de suportar grandes crises. 

O teste funciona como uma espécie de “simulação de desastre”. Reguladores submetem os bancos a cenários extremos — como recessões profundas, colapsos no mercado imobiliário ou crises financeiras — para verificar se essas instituições possuem capital suficiente para absorver prejuízos sem quebrar ou interromper a concessão de crédito. O objetivo é evitar uma crise em efeito dominó como a de 2008, que teve origem nos Estados Unidos. Nesta época, os bancos concederam empréstimos de alto risco para pessoas sem capacidade de pagamento, levando a uma quebra em efeito dominó, que contaminou todo o sistema financeiro.

Ao incluir o calor extremo nesse exercício, a EBA sinaliza que eventos climáticos já são considerados capazes de produzir impactos financeiros comparáveis aos das grandes crises econômicas. O receio é que o clima leve à deterioração gradual da saúde financeira de empresas e famílias. Para os bancos, isso significa crescimento dos calotes, desvalorização das garantias imobiliárias e aumento do risco de crédito.

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Outra preocupação é o mercado de seguros, considerado uma das primeiras linhas de defesa contra desastres naturais. À medida que enchentes, incêndios florestais, secas e ondas de calor se tornam mais frequentes e intensas, seguradoras elevam prêmios, restringem coberturas ou deixam de atuar em determinadas regiões consideradas de alto risco. Sem proteção securitária, imóveis, empresas e propriedades rurais tornam-se ativos mais vulneráveis, reduzindo seu valor de mercado e comprometendo as garantias oferecidas aos bancos em operações de crédito. 

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A metodologia em desenvolvimento pela EBA procura justamente medir esses impactos. Até agora, os riscos físicos das mudanças climáticas eram analisados de forma agregada, ao lado de enchentes, secas, tempestades e incêndios. A novidade é que o calor extremo poderá ganhar tratamento específico, com indicadores próprios para avaliar seus efeitos sobre diferentes setores da economia e, consequentemente, sobre a carteira de crédito dos bancos. Nesta primeira etapa, os riscos climáticos serão avaliados em um módulo separado dos testes tradicionais, permitindo aos reguladores aperfeiçoar as métricas antes que elas passem a influenciar diretamente as exigências de capital das instituições financeiras.

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