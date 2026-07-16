Baixa umidade afeta São Paulo e outros seis estados hoje, diz o Inmet
Saiba quais são os riscos e como se protejer do tempo seco; capital paulista terá tempo firme
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade para amplas áreas de São Paulo e partes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 16. Classificado com grau de severidade de perigo potencial, o alerta começa ao meio-dia e permanece válido até as 18h, período em que são esperados os menores índices de umidade relativa do ar.
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Segundo o aviso, a umidade pode variar entre 30% e 20% nas regiões afetadas. O cenário representa baixo risco de incêndios florestais e de problemas à saúde, mas exige cuidados, sobretudo durante as horas mais quentes e secas do dia.
Quais cidades estão no aviso de baixa umidade?
O aviso do Inmet não se limita ao estado de São Paulo. A área de perigo potencial atravessa partes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, além do território paulista.
São Paulo
No território paulista, o alerta alcança áreas de São José do Rio Preto, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Itapetininga, Vale do Paraíba e Macro Metropolitana Paulista.
Entre os municípios incluídos ou situados nas regiões sob aviso estão:
- Adolfo;
- Aguaí;
- Araçatuba;
- Araraquara;
- Bauru;
- Campinas;
- Presidente Prudente;
- Piracicaba;
- Ribeirão Preto;
- São José do Rio Preto.
Minas Gerais
Em Minas Gerais, o aviso abrange o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Região Central, o Oeste, o Sul e Sudoeste, o Noroeste, o Norte, o Campo das Vertentes e áreas do Vale do São Francisco.
Entre os municípios citados no alerta ou destacados pelo Inmet em boletins para essas áreas estão:
- Abadia dos Dourados;
- Abaeté;
- Água Comprida;
- Uberaba;
- Uberlândia;
- Passos;
- Lavras;
- Araxá;
- Patos de Minas;
- Montes Claros.
Mato Grosso do Sul
O alerta atinge o leste, o centro-norte, o sudoeste e áreas do Pantanal sul-mato-grossense. Entre os municípios situados na área indicada estão:
- Água Clara;
- Três Lagoas;
- Paranaíba;
- Campo Grande;
- Coxim;
- Corumbá;
- Aquidauana;
- Jardim;
- Dourados;
- Ponta Porã.
Goiás
O aviso alcança áreas do sul e do leste goiano. A previsão geral do Inmet também aponta baixa umidade em todo o estado durante a tarde desta quinta-feira.
Entre as cidades que devem acompanhar o alerta estão:
- Água Limpa;
- Caldas Novas;
- Catalão;
- Cristalina;
- Formosa;
- Itumbiara;
- Jataí;
- Luziânia;
- Rio Verde;
- Goiânia.
Bahia
Na Bahia, o alerta inclui o extremo oeste, o Vale São-Franciscano e o centro-sul do estado. Entre os municípios localizados nas áreas sob atenção estão:
- Barreiras;
- Luís Eduardo Magalhães;
- São Desidério;
- Correntina;
- Santa Maria da Vitória;
- Bom Jesus da Lapa;
- Guanambi;
- Ibotirama;
- Vitória da Conquista;
- Caetité.
Mato Grosso
No estado de Mato Grosso, o aviso alcança principalmente a porção sudeste. Entre os municípios da região estão:
- Rondonópolis;
- Primavera do Leste;
- Campo Verde;
- Jaciara;
- Juscimeira;
- Pedra Preta;
- Poxoréu;
- Dom Aquino;
- Tesouro;
- Alto Araguaia.
Rio de Janeiro
No Rio de Janeiro, o alerta alcança o Sul Fluminense. Entre os principais municípios dessa área estão:
- Volta Redonda;
- Barra Mansa;
- Resende;
- Barra do Piraí;
- Valença;
- Vassouras;
- Pinheiral;
- Piraí;
- Porto Real;
- Quatis.
Qual é o horário de maior risco?
O aviso começa às 12h desta quinta-feira, 16 de julho, e termina às 18h. Esse intervalo coincide com as horas mais quentes do dia, quando a temperatura sobe e a umidade relativa do ar tende a atingir os menores valores.
Durante esse período, o ar seco pode causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, irritação na garganta e agravamento de problemas respiratórios. Crianças, idosos e pessoas com asma, rinite ou bronquite precisam de atenção especial.
O tempo seco também facilita a propagação do fogo em áreas com vegetação ressecada. Embora o Inmet classifique o risco de incêndios florestais como baixo, a orientação é evitar qualquer tipo de queimada.
O que significa o aviso de perigo potencial?
O aviso amarelo, classificado como perigo potencial, é o primeiro nível da escala de alertas meteorológicos do Inmet. Ele indica uma situação que pode provocar transtornos, embora a probabilidade de ocorrências graves seja considerada reduzida.
No caso da baixa umidade, o alerta é emitido quando os índices previstos podem causar desconforto e exigir mudanças na rotina. Valores entre 20% e 30% ficam abaixo da faixa considerada confortável para o organismo humano.
A condição mais crítica deve ocorrer no interior, onde a influência da umidade marítima é menor e o aquecimento durante a tarde costuma ser mais intenso.
Quais são os riscos da baixa umidade?
O Inmet destaca dois riscos principais: impactos à saúde e possibilidade de incêndios florestais.
A exposição prolongada ao tempo seco pode provocar:
- ressecamento das vias respiratórias;
- irritação nos olhos e na pele;
- sensação de garganta seca;
- sangramentos nasais;
- piora de alergias e doenças respiratórias;
- aumento da concentração de poeira e poluentes.
Em áreas rurais, terrenos e margens de rodovias, a vegetação seca também pode facilitar o surgimento e a propagação de focos de incêndio.
Como se proteger do tempo seco?
O Inmet recomenda beber bastante líquido ao longo do dia, mesmo quando não houver sensação de sede. A hidratação ajuda a reduzir os efeitos do ar seco sobre o organismo.
Atividades físicas intensas devem ser evitadas nas horas mais secas, especialmente entre o início e o fim da tarde. Também é aconselhável reduzir a exposição direta ao sol durante o período mais quente.
As orientações oficiais são:
- beber bastante líquido;
- evitar desgaste físico nas horas mais secas;
- evitar exposição ao sol nas horas mais quentes;
- não realizar queimadas;
- acompanhar novos avisos meteorológicos.
Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Há previsão de chuva em São Paulo?
O cenário de baixa umidade é favorecido pelo predomínio de tempo firme e pela ausência de chuva significativa em grande parte do estado. Com poucas nuvens e maior presença do sol, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia.
O aquecimento reduz ainda mais a umidade relativa do ar durante a tarde. Por isso, mesmo cidades que começam o dia com temperaturas amenas podem registrar condições secas entre o meio-dia e as 18h.