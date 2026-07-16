Baixa umidade afeta São Paulo e outros seis estados hoje, diz o Inmet

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O Inmet emitiu um aviso de baixa umidade (20-30%) para amplas áreas de SP, MG, MS, GO, BA, MT e RJ nesta quinta, 16. O alerta de “perigo potencial” vai das 12h às 18h, exigindo cuidados com a saúde e risco de incêndios. Saiba as cidades afetadas e como se proteger do tempo seco.

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade para amplas áreas de São Paulo e partes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 16. Classificado com grau de severidade de perigo potencial, o alerta começa ao meio-dia e permanece válido até as 18h, período em que são esperados os menores índices de umidade relativa do ar.

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Segundo o aviso, a umidade pode variar entre 30% e 20% nas regiões afetadas. O cenário representa baixo risco de incêndios florestais e de problemas à saúde, mas exige cuidados, sobretudo durante as horas mais quentes e secas do dia.

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Quais cidades estão no aviso de baixa umidade?

O aviso do Inmet não se limita ao estado de São Paulo. A área de perigo potencial atravessa partes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, além do território paulista.

São Paulo

No território paulista, o alerta alcança áreas de São José do Rio Preto, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Itapetininga, Vale do Paraíba e Macro Metropolitana Paulista.

Entre os municípios incluídos ou situados nas regiões sob aviso estão:

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Adolfo;

Aguaí;

Araçatuba;

Araraquara;

Bauru;

Campinas;

Presidente Prudente;

Piracicaba;

Ribeirão Preto;

São José do Rio Preto.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, o aviso abrange o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Região Central, o Oeste, o Sul e Sudoeste, o Noroeste, o Norte, o Campo das Vertentes e áreas do Vale do São Francisco.

Entre os municípios citados no alerta ou destacados pelo Inmet em boletins para essas áreas estão:

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Abadia dos Dourados;

Abaeté;

Água Comprida;

Uberaba;

Uberlândia;

Passos;

Lavras;

Araxá;

Patos de Minas;

Montes Claros.

Mato Grosso do Sul

O alerta atinge o leste, o centro-norte, o sudoeste e áreas do Pantanal sul-mato-grossense. Entre os municípios situados na área indicada estão:

Água Clara;

Três Lagoas;

Paranaíba;

Campo Grande;

Coxim;

Corumbá;

Aquidauana;

Jardim;

Dourados;

Ponta Porã.

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Goiás

O aviso alcança áreas do sul e do leste goiano. A previsão geral do Inmet também aponta baixa umidade em todo o estado durante a tarde desta quinta-feira.

Entre as cidades que devem acompanhar o alerta estão:

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Água Limpa;

Caldas Novas;

Catalão;

Cristalina;

Formosa;

Itumbiara;

Jataí;

Luziânia;

Rio Verde;

Goiânia.

Bahia

Na Bahia, o alerta inclui o extremo oeste, o Vale São-Franciscano e o centro-sul do estado. Entre os municípios localizados nas áreas sob atenção estão:

Barreiras;

Luís Eduardo Magalhães;

São Desidério;

Correntina;

Santa Maria da Vitória;

Bom Jesus da Lapa;

Guanambi;

Ibotirama;

Vitória da Conquista;

Caetité.

Mato Grosso

No estado de Mato Grosso, o aviso alcança principalmente a porção sudeste. Entre os municípios da região estão:

Rondonópolis;

Primavera do Leste;

Campo Verde;

Jaciara;

Juscimeira;

Pedra Preta;

Poxoréu;

Dom Aquino;

Tesouro;

Alto Araguaia.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o alerta alcança o Sul Fluminense. Entre os principais municípios dessa área estão:

Volta Redonda;

Barra Mansa;

Resende;

Barra do Piraí;

Valença;

Vassouras;

Pinheiral;

Piraí;

Porto Real;

Quatis.

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Qual é o horário de maior risco?

O aviso começa às 12h desta quinta-feira, 16 de julho, e termina às 18h. Esse intervalo coincide com as horas mais quentes do dia, quando a temperatura sobe e a umidade relativa do ar tende a atingir os menores valores.

Durante esse período, o ar seco pode causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, irritação na garganta e agravamento de problemas respiratórios. Crianças, idosos e pessoas com asma, rinite ou bronquite precisam de atenção especial.

O tempo seco também facilita a propagação do fogo em áreas com vegetação ressecada. Embora o Inmet classifique o risco de incêndios florestais como baixo, a orientação é evitar qualquer tipo de queimada.

O que significa o aviso de perigo potencial?

O aviso amarelo, classificado como perigo potencial, é o primeiro nível da escala de alertas meteorológicos do Inmet. Ele indica uma situação que pode provocar transtornos, embora a probabilidade de ocorrências graves seja considerada reduzida.

No caso da baixa umidade, o alerta é emitido quando os índices previstos podem causar desconforto e exigir mudanças na rotina. Valores entre 20% e 30% ficam abaixo da faixa considerada confortável para o organismo humano.

A condição mais crítica deve ocorrer no interior, onde a influência da umidade marítima é menor e o aquecimento durante a tarde costuma ser mais intenso.

Quais são os riscos da baixa umidade?

O Inmet destaca dois riscos principais: impactos à saúde e possibilidade de incêndios florestais.

A exposição prolongada ao tempo seco pode provocar:

ressecamento das vias respiratórias;

irritação nos olhos e na pele;

sensação de garganta seca;

sangramentos nasais;

piora de alergias e doenças respiratórias;

aumento da concentração de poeira e poluentes.

Em áreas rurais, terrenos e margens de rodovias, a vegetação seca também pode facilitar o surgimento e a propagação de focos de incêndio.

Como se proteger do tempo seco?

O Inmet recomenda beber bastante líquido ao longo do dia, mesmo quando não houver sensação de sede. A hidratação ajuda a reduzir os efeitos do ar seco sobre o organismo.

Atividades físicas intensas devem ser evitadas nas horas mais secas, especialmente entre o início e o fim da tarde. Também é aconselhável reduzir a exposição direta ao sol durante o período mais quente.

As orientações oficiais são:

beber bastante líquido;

evitar desgaste físico nas horas mais secas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes;

não realizar queimadas;

acompanhar novos avisos meteorológicos.

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Há previsão de chuva em São Paulo?

O cenário de baixa umidade é favorecido pelo predomínio de tempo firme e pela ausência de chuva significativa em grande parte do estado. Com poucas nuvens e maior presença do sol, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia.

O aquecimento reduz ainda mais a umidade relativa do ar durante a tarde. Por isso, mesmo cidades que começam o dia com temperaturas amenas podem registrar condições secas entre o meio-dia e as 18h.