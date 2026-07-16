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Baixa umidade afeta São Paulo e outros seis estados hoje, diz o Inmet

Saiba quais são os riscos e como se protejer do tempo seco; capital paulista terá tempo firme

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 11h15
Mapa do Brasil central e sudeste, com área amarela destacando partes de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Bahia, indicando alerta meteorológico
Alerta amarelo do Inmet (Inmet/Divulgação)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade para amplas áreas de São Paulo e partes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 16. Classificado com grau de severidade de perigo potencial, o alerta começa ao meio-dia e permanece válido até as 18h, período em que são esperados os menores índices de umidade relativa do ar.

+ Previsão do tempo nesta quinta-feira, 16 de julho em 10 capitais do país

Segundo o aviso, a umidade pode variar entre 30% e 20% nas regiões afetadas. O cenário representa baixo risco de incêndios florestais e de problemas à saúde, mas exige cuidados, sobretudo durante as horas mais quentes e secas do dia.

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Quais cidades estão no aviso de baixa umidade?

O aviso do Inmet não se limita ao estado de São Paulo. A área de perigo potencial atravessa partes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Mato Grosso e Rio de Janeiro, além do território paulista. 

São Paulo

No território paulista, o alerta alcança áreas de São José do Rio Preto, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Itapetininga, Vale do Paraíba e Macro Metropolitana Paulista.

Entre os municípios incluídos ou situados nas regiões sob aviso estão:

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  • Adolfo;
  • Aguaí;
  • Araçatuba;
  • Araraquara;
  • Bauru;
  • Campinas;
  • Presidente Prudente;
  • Piracicaba;
  • Ribeirão Preto;
  • São José do Rio Preto.

Minas Gerais

Em Minas Gerais, o aviso abrange o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Região Central, o Oeste, o Sul e Sudoeste, o Noroeste, o Norte, o Campo das Vertentes e áreas do Vale do São Francisco.

Entre os municípios citados no alerta ou destacados pelo Inmet em boletins para essas áreas estão:

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  • Abadia dos Dourados;
  • Abaeté;
  • Água Comprida;
  • Uberaba;
  • Uberlândia;
  • Passos;
  • Lavras;
  • Araxá;
  • Patos de Minas;
  • Montes Claros.

Mato Grosso do Sul

O alerta atinge o leste, o centro-norte, o sudoeste e áreas do Pantanal sul-mato-grossense. Entre os municípios situados na área indicada estão:

  • Água Clara;
  • Três Lagoas;
  • Paranaíba;
  • Campo Grande;
  • Coxim;
  • Corumbá;
  • Aquidauana;
  • Jardim;
  • Dourados;
  • Ponta Porã.
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Goiás

O aviso alcança áreas do sul e do leste goiano. A previsão geral do Inmet também aponta baixa umidade em todo o estado durante a tarde desta quinta-feira.

Entre as cidades que devem acompanhar o alerta estão:

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  • Água Limpa;
  • Caldas Novas;
  • Catalão;
  • Cristalina;
  • Formosa;
  • Itumbiara;
  • Jataí;
  • Luziânia;
  • Rio Verde;
  • Goiânia.

Bahia

Na Bahia, o alerta inclui o extremo oeste, o Vale São-Franciscano e o centro-sul do estado. Entre os municípios localizados nas áreas sob atenção estão:

  • Barreiras;
  • Luís Eduardo Magalhães;
  • São Desidério;
  • Correntina;
  • Santa Maria da Vitória;
  • Bom Jesus da Lapa;
  • Guanambi;
  • Ibotirama;
  • Vitória da Conquista;
  • Caetité.

Mato Grosso

No estado de Mato Grosso, o aviso alcança principalmente a porção sudeste. Entre os municípios da região estão:

  • Rondonópolis;
  • Primavera do Leste;
  • Campo Verde;
  • Jaciara;
  • Juscimeira;
  • Pedra Preta;
  • Poxoréu;
  • Dom Aquino;
  • Tesouro;
  • Alto Araguaia.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o alerta alcança o Sul Fluminense. Entre os principais municípios dessa área estão:

  • Volta Redonda;
  • Barra Mansa;
  • Resende;
  • Barra do Piraí;
  • Valença;
  • Vassouras;
  • Pinheiral;
  • Piraí;
  • Porto Real;
  • Quatis.

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Qual é o horário de maior risco?

O aviso começa às 12h desta quinta-feira, 16 de julho, e termina às 18h. Esse intervalo coincide com as horas mais quentes do dia, quando a temperatura sobe e a umidade relativa do ar tende a atingir os menores valores.

Durante esse período, o ar seco pode causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, irritação na garganta e agravamento de problemas respiratórios. Crianças, idosos e pessoas com asma, rinite ou bronquite precisam de atenção especial.

O tempo seco também facilita a propagação do fogo em áreas com vegetação ressecada. Embora o Inmet classifique o risco de incêndios florestais como baixo, a orientação é evitar qualquer tipo de queimada.

O que significa o aviso de perigo potencial?

O aviso amarelo, classificado como perigo potencial, é o primeiro nível da escala de alertas meteorológicos do Inmet. Ele indica uma situação que pode provocar transtornos, embora a probabilidade de ocorrências graves seja considerada reduzida.

No caso da baixa umidade, o alerta é emitido quando os índices previstos podem causar desconforto e exigir mudanças na rotina. Valores entre 20% e 30% ficam abaixo da faixa considerada confortável para o organismo humano.

A condição mais crítica deve ocorrer no interior, onde a influência da umidade marítima é menor e o aquecimento durante a tarde costuma ser mais intenso.

Quais são os riscos da baixa umidade?

O Inmet destaca dois riscos principais: impactos à saúde e possibilidade de incêndios florestais.

A exposição prolongada ao tempo seco pode provocar:

  • ressecamento das vias respiratórias;
  • irritação nos olhos e na pele;
  • sensação de garganta seca;
  • sangramentos nasais;
  • piora de alergias e doenças respiratórias;
  • aumento da concentração de poeira e poluentes.

Em áreas rurais, terrenos e margens de rodovias, a vegetação seca também pode facilitar o surgimento e a propagação de focos de incêndio.

Como se proteger do tempo seco?

O Inmet recomenda beber bastante líquido ao longo do dia, mesmo quando não houver sensação de sede. A hidratação ajuda a reduzir os efeitos do ar seco sobre o organismo.

Atividades físicas intensas devem ser evitadas nas horas mais secas, especialmente entre o início e o fim da tarde. Também é aconselhável reduzir a exposição direta ao sol durante o período mais quente.

As orientações oficiais são:

  • beber bastante líquido;
  • evitar desgaste físico nas horas mais secas;
  • evitar exposição ao sol nas horas mais quentes;
  • não realizar queimadas;
  • acompanhar novos avisos meteorológicos.

Em situações de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Há previsão de chuva em São Paulo?

O cenário de baixa umidade é favorecido pelo predomínio de tempo firme e pela ausência de chuva significativa em grande parte do estado. Com poucas nuvens e maior presença do sol, as temperaturas sobem rapidamente ao longo do dia.

O aquecimento reduz ainda mais a umidade relativa do ar durante a tarde. Por isso, mesmo cidades que começam o dia com temperaturas amenas podem registrar condições secas entre o meio-dia e as 18h.

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