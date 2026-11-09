Bahia entra em perigo extremo e chuva pode superar 250 mm nos próximos dias: veja o que diz o Climatempo

Ler Resumo





O sul da Bahia enfrenta dias de chuva intensa, com acumulados que podem superar 250 milímetros entre segunda e quinta-feira. O Climatempo alerta para risco de perigo extremo, especialmente entre Ilhéus e Porto Seguro, devido à persistência das instabilidades. Entenda os detalhes da previsão.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O sul da Bahia entra em uma sequência de dias de chuva intensa, com atenção especial para a faixa litorânea entre Ilhéus e Porto Seguro. Segundo o Climatempo, alguns pontos da região podem acumular mais de 250 milímetros entre esta segunda-feira, 9, e quinta-feira, 12, resultado da persistência das instabilidades ao longo de quatro dias. O assunto está em alta no Google Trends.

A situação se agrava nesta terça-feira, 10. O mapa de risco do Climatempo coloca parte do litoral sul baiano em níveis de perigo e perigo extremo, principalmente no trecho entre Ilhéus e Porto Seguro. A classificação considera a possibilidade de chuva contínua e volumosa, além de temporais capazes de produzir volumes extremos nos pontos mais críticos.

A instabilidade é provocada pela entrada de umidade marítima e pela atuação de um cavado meteorológico, que favorecem a formação de nuvens carregadas sobre a região. A chuva não ficará restrita ao litoral: áreas do centro-sul e do oeste da Bahia também podem registrar precipitações, embora os maiores acumulados sejam esperados próximos à costa.

Terça-feira terá perigo extremo no litoral sul

Na terça-feira, a chuva mais volumosa volta a se concentrar no litoral sul da Bahia. De acordo com o Climatempo, os níveis mais elevados de risco não abrangem toda a região de forma uniforme, mas atingem especialmente parte da faixa costeira entre Ilhéus e Porto Seguro.

Continua após a publicidade

O cenário chama atenção não apenas pela intensidade das pancadas, mas principalmente pela persistência da chuva. Depois de um começo de semana já marcado por instabilidade, novos episódios de precipitação aumentam rapidamente os acumulados na região.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Chuva pode superar 100 mm em apenas um dia

A quarta-feira, 11, tende a ser outro dia crítico. A previsão do Climatempo aponta possibilidade de mais de 100 milímetros de chuva em 24 horas em alguns pontos do sul baiano. Esse volume se soma às precipitações esperadas na segunda e na terça-feira.

Na quinta-feira, 12, as condições para chuva intensa permanecem. Considerando todo o período entre segunda e quinta, os acumulados podem superar 250 milímetros em algumas áreas.

Continua após a publicidade

Até quando vai chover na Bahia?

A instabilidade não desaparece depois de quinta-feira. Para a sexta-feira, 13, ainda há previsão de chuva em parte da Bahia, especialmente nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Até quinta, no entanto, o sul do estado permanece como a principal área de atenção para chuva volumosa.