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Bahia entra em perigo extremo e chuva pode superar 250 mm nos próximos dias: veja o que diz o Climatempo

Faixa entre Ilhéus e Porto Seguro concentra a maior preocupação

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h21 | Atualizado em 9 nov 2026, 15h34
A girl walks by the shore with an umbrella while it rains in Porto Seguro, Brazil, 20 June 2014. The FIFA World Cup 2014 will take place in Brazil from 12 June to 13 July 2014. Photo: Thomas Eisenhuth/dpa | usage worldwide (Photo by Thomas Eisenhuth/picture alliance via Getty Images)
Mulher caminhando durante chuva em Porto Seguro, na Bahia (Thomas Eisenhuth/picture alliance/Getty Images)
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Bahia entra em perigo extremo e chuva pode superar 250 mm nos próximos dias: veja o que diz o Climatempo Priorize VEJA no Google

O sul da Bahia entra em uma sequência de dias de chuva intensa, com atenção especial para a faixa litorânea entre Ilhéus e Porto Seguro. Segundo o Climatempo, alguns pontos da região podem acumular mais de 250 milímetros entre esta segunda-feira, 9, e quinta-feira, 12, resultado da persistência das instabilidades ao longo de quatro dias. O assunto está em alta no Google Trends.

A situação se agrava nesta terça-feira, 10. O mapa de risco do Climatempo coloca parte do litoral sul baiano em níveis de perigo e perigo extremo, principalmente no trecho entre Ilhéus e Porto Seguro. A classificação considera a possibilidade de chuva contínua e volumosa, além de temporais capazes de produzir volumes extremos nos pontos mais críticos.

A instabilidade é provocada pela entrada de umidade marítima e pela atuação de um cavado meteorológico, que favorecem a formação de nuvens carregadas sobre a região. A chuva não ficará restrita ao litoral: áreas do centro-sul e do oeste da Bahia também podem registrar precipitações, embora os maiores acumulados sejam esperados próximos à costa.

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Terça-feira terá perigo extremo no litoral sul

Na terça-feira, a chuva mais volumosa volta a se concentrar no litoral sul da Bahia. De acordo com o Climatempo, os níveis mais elevados de risco não abrangem toda a região de forma uniforme, mas atingem especialmente parte da faixa costeira entre Ilhéus e Porto Seguro.

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O cenário chama atenção não apenas pela intensidade das pancadas, mas principalmente pela persistência da chuva. Depois de um começo de semana já marcado por instabilidade, novos episódios de precipitação aumentam rapidamente os acumulados na região.

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Chuva pode superar 100 mm em apenas um dia

A quarta-feira, 11, tende a ser outro dia crítico. A previsão do Climatempo aponta possibilidade de mais de 100 milímetros de chuva em 24 horas em alguns pontos do sul baiano. Esse volume se soma às precipitações esperadas na segunda e na terça-feira.

Na quinta-feira, 12, as condições para chuva intensa permanecem. Considerando todo o período entre segunda e quinta, os acumulados podem superar 250 milímetros em algumas áreas. 

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Até quando vai chover na Bahia?

A instabilidade não desaparece depois de quinta-feira. Para a sexta-feira, 13, ainda há previsão de chuva em parte da Bahia, especialmente nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Até quinta, no entanto, o sul do estado permanece como a principal área de atenção para chuva volumosa.

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