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Bacia do Alto Paraguai perde milhões de hectares de vegetação em 40 anos

Mapeamento do MapBiomas revela avanço das queimadas sobre 61% do bioma entre 1985 e 2025

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 06h00 | Atualizado em 9 nov 2026, 06h20
ORIGEM - Floresta Amazônica: desmatamento reduz rios voadores e contribui para a falta de chuvas no Pantanal
ORIGEM - Floresta Amazônica: desmatamento reduz rios voadores e contribui para a falta de chuvas no Pantanal (Bruno Rocha/Fotoarena/.)
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Bacia do Alto Paraguai perde milhões de hectares de vegetação em 40 anos Priorize VEJA no Google

O planalto da Bacia do Alto Paraguai (BAP), região onde nascem os rios que abastecem o Pantanal, perdeu 6,7 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1987 e 2025. Segundo dados da Coleção 11 do MapBiomas, a conversão ambiental impulsionada pela agropecuária e a redução das chuvas provocaram uma retração de 53% na área alagada média do bioma pantaneiro nas últimas quatro décadas, além de expor 61% de seu território a incêndios florestais.

Na planície pantaneira, a supressão da vegetação nativa alcançou 1,8 milhão de hectares no mesmo período. O levantamento mostra que a superfície ocupada por pastagens na BAP atingiu 11 milhões de hectares em 2025 — dos quais 9 milhões ficam no planalto e 2 milhões na planície. No planalto, 94% da vegetação perdida correspondia a formações savânicas e florestais, impulsionando a expansão da agricultura em 304% entre 1985 e 2025. O avanço agrícola concentrou-se principalmente no cultivo da soja, que responde por 80% da área agrícola no planalto de Mato Grosso e 95% em Mato Grosso do Sul.

A retração hídrica é um dos pontos mais críticos do estudo. Entre 2019 e 2025, a bacia enfrentou sete anos consecutivos de precipitação abaixo da média histórica, sendo 2024 o ano mais seco da série, com apenas 1.050 milímetros de chuva. Esse cenário reduziu a savana alagada em 84% desde 1985, transformando áreas úmidas em terrenos secos. Segundo o pesquisador do MapBiomas Eduardo Rosa, “a grande parte da savana alagada mapeada no início da série histórica tornou-se áreas secas, seguindo a tendência de diminuição da presença da água no bioma”.

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Além da escassez de água, a dinâmica dos incêndios sofreu transformações profundas. Historicamente concentrado nas bordas do bioma, o fogo passou a se interiorizar a partir de 2019, afetando áreas vulneráveis. Entre 2016 e 2025, cerca de 72% da área queimada concentrou-se nos meses de agosto, setembro e outubro, no auge da seca. Eduardo Rosa destaca que “as áreas queimadas no bioma Pantanal nos últimos anos têm avançado no entorno do Rio Paraguai, deixando cicatrizes de maior tamanho e atingindo áreas de florestas menos adaptadas ao fogo”.

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Apesar do cenário de degradação acumulado em 41 anos de monitoramento, o estudo registra que o ano de 2025 teve a menor área queimada da série histórica, com 121 mil hectares atingidos. Especialistas apontam que a manutenção do bioma exige ações coordenadas de conservação entre planalto e planície, assegurando a proteção das nascentes dos rios e fortalecendo as áreas protegidas, que hoje representam 8,4% da extensão total do Pantanal.

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