Até quando vai durar o risco de temporais no Sul? Veja o que dizem Inmet e Climatempo

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O Sul do Brasil enfrenta um período de tempo severo de terça a quinta-feira, com alerta vermelho do Inmet para esta quarta. Previsão de tempestades intensas, rajadas de vento acima de 100 km/h, granizo e chuva volumosa. Há riscos de danos, interrupção de energia e alagamentos. Conheça as regiões afetadas e as recomendações de segurança.

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O Sul do Brasil enfrenta uma nova ameaça de tempo severo a partir da tarde desta terça-feira, 3, com previsão de tempestades intensas, rajadas de vento, granizo e chuva volumosa até quinta-feira, 5, segundo a Climatempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, classificado como de grande perigo, válido para quarta-feira, 4 de novembro, entre 0h e 23h59. O comunicado prevê precipitações superiores a 60 milímetros por hora ou acumulados acima de 100 milímetros em um dia, além de ventos que podem ultrapassar 100 km/h e queda de granizo. Entre os principais riscos estão danos a edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

A situação também preocupa pela possibilidade de formação de supercélulas, tempestades organizadas capazes de produzir ventos destrutivos e granizo de grandes dimensões. Segundo a Climatempo, não está descartada a ocorrência de tornados e microexplosões atmosféricas, embora o risco desses fenômenos seja considerado menor do que o de ventania e chuva volumosa. A instabilidade deve atingir diferentes áreas do Sul entre terça e quinta-feira, com deslocamento gradual dos principais núcleos de tempestade em direção ao Paraná.

Quais regiões do Sul estão sob maior risco de temporais?

Rio Grande do Sul: terça-feira terá risco elevado de tempestades

O Rio Grande do Sul deve enfrentar as primeiras condições mais críticas ainda na tarde e na noite desta terça-feira, 3. A Climatempo destaca o oeste, a Campanha, a região central, as Missões, o noroeste, o norte, os Vales e áreas da Serra e do nordeste gaúcho.

Entre as cidades e regiões que merecem atenção especial estão Santana do Livramento, São Gabriel, Santa Maria, Sarandi, Erechim, Santa Rosa, Caçapava do Sul e Santa Cruz do Sul.

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Na madrugada e na manhã de quarta-feira, 4, o risco continua elevado no centro, norte e oeste do estado, especialmente nas Missões e nas regiões noroeste e norte. A combinação de chuva intensa com ventos fortes aumenta a possibilidade de alagamentos, destelhamentos e danos à rede elétrica.

Para quinta-feira, 5, a tendência indicada pela Climatempo é de enfraquecimento das instabilidades no território gaúcho, sem expectativa de chuva intensa ou ventania associadas a esse episódio.

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Santa Catarina: chuva forte e granizo ganham intensidade na quarta-feira

Em Santa Catarina, a quarta-feira deve concentrar parte das condições mais perigosas. Durante a madrugada e a manhã, as áreas do centro-oeste e do sul catarinense estarão mais expostas ao risco de tempo severo.

Ao longo da tarde e da noite, as tempestades poderão alcançar outras partes do estado. O aviso vermelho do Inmet também abrange regiões como o Oeste Catarinense, a Serra, o Vale do Itajaí, o norte e o sul catarinense e a Grande Florianópolis.

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Os maiores transtornos poderão ocorrer onde houver chuva volumosa em curto intervalo de tempo, principalmente em áreas urbanas sujeitas a alagamentos e em localidades próximas a cursos d’água.

Na madrugada de quinta-feira, 5, o norte de Santa Catarina ainda deverá permanecer em atenção para a possibilidade de novas tempestades.

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Paraná: risco de tempo severo aumenta até quinta-feira

O Paraná também está na trajetória das instabilidades. Na quarta-feira, 4, o sudoeste paranaense aparece entre as áreas com maior possibilidade de tempestades durante a madrugada e a manhã.

No decorrer da tarde e da noite, o risco de tempo severo aumenta em outras partes do estado. O alerta do Inmet inclui áreas do sudoeste, centro-sul e sudeste paranaense, além da Região Metropolitana de Curitiba.

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Na quinta-feira, 5, a Climatempo prevê que o principal risco de tempo severo se concentre sobre o Paraná. A população deverá acompanhar as atualizações meteorológicas, sobretudo diante da possibilidade de temporais localizados com ventos intensos e granizo.

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Como se proteger durante tempestades e ventos fortes?

Diante do cenário de grande perigo, o Inmet recomenda medidas preventivas para reduzir a exposição da população aos fenômenos extremos.

Procurar abrigo seguro e evitar permanecer ao ar livre durante tempestades.

Não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a estruturas que possam cair.

Desligar aparelhos elétricos e, quando for seguro, o quadro geral de energia.

Proteger documentos e objetos importantes em sacos plásticos caso haja ameaça de enxurrada.

Evitar atravessar ruas alagadas e acompanhar as orientações das autoridades locais.

Em situações de emergência, a população deve procurar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A previsão indica que as condições atmosféricas continuarão exigindo atenção até quinta-feira, especialmente no Paraná. Como a intensidade e a localização das tempestades podem sofrer alterações, os moradores das áreas de risco devem acompanhar os avisos oficiais e as atualizações da previsão do tempo.