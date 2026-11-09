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Agenda Verde

Até quando vai durar a onda de frio em São Paulo? Veja a previsão do tempo nos próximos dias

Massa de ar polar mantém temperaturas baixas e céu encoberto na capital paulista

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h13
Pessoas caminhando em uma calçada urbana, com um painel digital mostrando 17°C. Duas mulheres em primeiro plano usam casacos e calças escuras. Ao fundo, um homem com cabelo rosa corta o cabelo de outro homem sentado em um banco, usando uma capa colorida. Carros e edifícios compõem o cenário
Pessoas caminhando na Avenida Paulista durante manhã de frio em São Paulo (Paulo Pinto/Agencia Brasil/Divulgação)
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A onda de frio que atingiu São Paulo durante o fim de semana vai continuar provocando baixas temperaturas nesta segunda-feira, 9. De acordo com o Climatempo, a massa de ar polar responsável pela queda dos termômetros apresenta características atípicas para esta época do ano e ainda influencia parte do Sudeste. Na capital paulista, a previsão é de céu encoberto, possibilidade de garoa e máxima de apenas 17°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A boa notícia para quem espera a volta do calor é que o frio mais intenso está com os dias contados. A previsão do tempo indica que as temperaturas começam a subir gradualmente na terça-feira, 10, embora as madrugadas ainda permaneçam geladas. Na quarta-feira, 11, o aquecimento deve ficar mais evidente, com máximas que podem chegar a 26°C, segundo o Climatempo. A elevação da temperatura também poderá ser acompanhada pelo retorno das pancadas de chuva.

Até quando vai durar a onda de frio em São Paulo?

A tendência é que o frio mais intenso perca força entre terça-feira, 10, e quarta-feira, 11. Segundo o Climatempo, a chegada de uma massa de ar polar de forte intensidade provocou uma mudança significativa nas condições meteorológicas do Centro-Sul brasileiro, atingindo especialmente o sul e o leste paulista, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo.

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Na segunda-feira, 9, as temperaturas permanecem baixas durante praticamente todo o dia. A previsão do CGE aponta mínima de 13°C e máxima de 17°C na capital, com céu encoberto e possibilidade de garoa ocasional.

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Na terça-feira, a madrugada ainda será fria, com mínima de 12°C, mas a temperatura poderá chegar a 20°C durante a tarde, segundo o órgão municipal. A expectativa é de muitas nuvens, algumas aberturas de sol e ausência de chuva significativa.

Já na quarta-feira, a mudança fica mais evidente. O Climatempo prevê máxima de 26°C, indicando o enfraquecimento do ar polar sobre a capital. 

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Isso não significa, porém, que o tempo permanecerá firme. A partir de quarta-feira, novas áreas de instabilidade devem favorecer pancadas de chuva, especialmente durante a tarde e a noite.

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Veja a previsão do tempo em São Paulo para os próximos dias

Segundo a previsão divulgada pelo Climatempo para a capital paulista:

  • Segunda-feira (9): mínima de 12°C e máxima de 17°C. Céu nublado e possibilidade de garoa.
  • Terça-feira (10): mínima de 12°C e máxima de 22°C. Sol entre muitas nuvens e períodos de céu encoberto.
  • Quarta-feira (11): mínima de 14°C e máxima de 26°C. Elevação da temperatura e possibilidade de pancadas de chuva à tarde.
  • Quinta-feira (12): mínima de 17°C e máxima de 24°C. Sol entre nuvens e previsão de chuva rápida.

Quais regiões de São Paulo serão mais afetadas pelo frio?

O impacto da massa de ar polar não é uniforme em todo o estado. De acordo com o Climatempo, as regiões sul e leste de São Paulo estão entre as mais afetadas pelo resfriamento, especialmente a Grande São Paulo.

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No litoral paulista, a circulação de ventos úmidos vindos do oceano favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas fracas, mantendo a sensação de frio.

No interior, a influência do ar polar também provoca temperaturas mais baixas, mas o cenário é diferente em algumas cidades. Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), da Unesp, a segunda-feira deve ter máximas próximas de 22°C em Campinas, 23°C em Araraquara e 26°C em São José do Rio Preto.

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O IPMet prevê elevação gradual das temperaturas no estado a partir de quarta-feira, acompanhada pelo aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva isolada até sexta-feira, 13.

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