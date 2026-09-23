Até quando vai durar a chuva forte que atinge o Rio nesta quarta, 23, segundo o Climatempo
Frente fria mantém o estado sob instabilidade, com risco de temporais e acumulados elevados
O Rio de Janeiro amanheceu sob chuva nesta quarta-feira, 23, e a previsão indica um dia inteiro de tempo instável tanto na capital quanto em diferentes regiões do estado. Segundo o Climatempo, a passagem de uma frente fria pelo Sudeste mantém áreas de instabilidade sobre o território fluminense, com possibilidade de chuva forte, temporais e elevados acumulados. Na cidade do Rio, a precipitação deve continuar da manhã à noite, acompanhada de temperaturas mais baixas.
A chuva ainda deve aparecer na quinta-feira, 24, embora a tendência seja de diminuição dos volumes à medida que a frente fria se afasta. Na capital, o Climatempo ainda prevê um dia chuvoso na quinta, mas indica redução expressiva da chuva a partir de sexta-feira, 25, quando o sol volta a aparecer entre nuvens e as temperaturas começam a subir.
Previsão do tempo para a cidade do Rio nesta quarta
Para a capital fluminense, o acumulado estimado chega a 49,9 milímetros, com chuva durante a manhã e a tarde e manutenção do tempo chuvoso à noite. As temperaturas ficam entre 18°C e 22°C, enquanto a umidade relativa do ar permanece muito elevada.
Chuva atinge praticamente todo o estado do Rio de Janeiro
A instabilidade não fica restrita à capital. Segundo o Climatempo, a chuva alcança praticamente todo o estado nesta quarta-feira, incluindo Região Metropolitana, Costa Verde, Região Serrana, Região dos Lagos e áreas do interior. Há possibilidade de precipitação intensa e transtornos principalmente entre o litoral sul, a Região dos Lagos e pontos do interior.
Em Niterói, por exemplo, a previsão aponta chuva durante todo o dia e à noite, com até 28,8 milímetros e temperaturas entre 19°C e 22°C.
Na Região Serrana, Petrópolis pode ter cerca de 31,5 milímetros, com temperaturas bem mais baixas, entre 14°C e 18°C.
Na Costa Verde, Angra dos Reis tem previsão de aproximadamente 45,4 milímetros e máxima de apenas 21°C.
Até quando vai chover no Rio de Janeiro?
O Climatempo projeta uma redução gradual da instabilidade. A quinta-feira, 24, ainda será de chuva no estado. Para a cidade do Rio, a quinta ainda deve ter chuva durante o dia e possibilidade de chuvisco à noite, com aproximadamente 15 milímetros previstos. Na sexta-feira, 25, a mudança fica mais evidente: o sol aparece entre muitas nuvens, a possibilidade de chuva cai bastante e a máxima pode voltar à faixa dos 27°C.