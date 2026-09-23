Até quando vai durar a chuva forte que atinge o Rio nesta quarta, 23, segundo o Climatempo

Ler Resumo





O Rio de Janeiro enfrenta um dia de chuva intensa e instabilidade nesta quarta-feira, estendendo-se por quase todo o estado. Uma frente fria mantém o tempo fechado, com possibilidade de temporais e temperaturas mais baixas. A precipitação deve diminuir na quinta, com o sol retornando na sexta. Leia a previsão completa.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Rio de Janeiro amanheceu sob chuva nesta quarta-feira, 23, e a previsão indica um dia inteiro de tempo instável tanto na capital quanto em diferentes regiões do estado. Segundo o Climatempo, a passagem de uma frente fria pelo Sudeste mantém áreas de instabilidade sobre o território fluminense, com possibilidade de chuva forte, temporais e elevados acumulados. Na cidade do Rio, a precipitação deve continuar da manhã à noite, acompanhada de temperaturas mais baixas.

A chuva ainda deve aparecer na quinta-feira, 24, embora a tendência seja de diminuição dos volumes à medida que a frente fria se afasta. Na capital, o Climatempo ainda prevê um dia chuvoso na quinta, mas indica redução expressiva da chuva a partir de sexta-feira, 25, quando o sol volta a aparecer entre nuvens e as temperaturas começam a subir.

Previsão do tempo para a cidade do Rio nesta quarta

Para a capital fluminense, o acumulado estimado chega a 49,9 milímetros, com chuva durante a manhã e a tarde e manutenção do tempo chuvoso à noite. As temperaturas ficam entre 18°C e 22°C, enquanto a umidade relativa do ar permanece muito elevada.

Chuva atinge praticamente todo o estado do Rio de Janeiro

A instabilidade não fica restrita à capital. Segundo o Climatempo, a chuva alcança praticamente todo o estado nesta quarta-feira, incluindo Região Metropolitana, Costa Verde, Região Serrana, Região dos Lagos e áreas do interior. Há possibilidade de precipitação intensa e transtornos principalmente entre o litoral sul, a Região dos Lagos e pontos do interior.

Continua após a publicidade

Em Niterói, por exemplo, a previsão aponta chuva durante todo o dia e à noite, com até 28,8 milímetros e temperaturas entre 19°C e 22°C.

Na Região Serrana, Petrópolis pode ter cerca de 31,5 milímetros, com temperaturas bem mais baixas, entre 14°C e 18°C.

Continua após a publicidade

Na Costa Verde, Angra dos Reis tem previsão de aproximadamente 45,4 milímetros e máxima de apenas 21°C.

Super El Niño: o que você precisa saber

Continua após a publicidade

Até quando vai chover no Rio de Janeiro?

O Climatempo projeta uma redução gradual da instabilidade. A quinta-feira, 24, ainda será de chuva no estado. Para a cidade do Rio, a quinta ainda deve ter chuva durante o dia e possibilidade de chuvisco à noite, com aproximadamente 15 milímetros previstos. Na sexta-feira, 25, a mudança fica mais evidente: o sol aparece entre muitas nuvens, a possibilidade de chuva cai bastante e a máxima pode voltar à faixa dos 27°C.