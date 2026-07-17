Até quando seguirá o veranico em São Paulo
Capital paulista terá baixa umidade e temperaturas elevadas no fim de semana
São Paulo vive um período de veranico nesta sexta-feira, 17, com predomínio de sol, ausência de chuva e temperaturas em elevação, principalmente no interior. O fenômeno é provocado pela persistência de um bloqueio atmosférico sobre o Atlântico Sul, que dificulta o avanço das instabilidades e favorece vários dias consecutivos de tempo firme.
O que é um veranico?
O veranico é um período de vários dias consecutivos de tempo seco, com poucas nuvens, forte presença do sol e temperaturas acima do padrão esperado para a estação. Apesar do nome, o fenômeno pode ocorrer durante o inverno e não representa uma antecipação do verão.
Em julho, as manhãs continuam frias porque a pouca nebulosidade facilita a perda de calor durante a madrugada. Depois do nascer do sol, porém, a temperatura aumenta rapidamente. Essa dinâmica provoca grande amplitude térmica, ou seja, uma diferença acentuada entre as mínimas do início do dia e as máximas da tarde.
Por que o veranico atingiu São Paulo?
O atual episódio está associado a um bloqueio atmosférico sobre o Atlântico Sul. Na prática, esse sistema funciona como uma barreira que impede ou retarda o avanço de frentes frias e de outras áreas de instabilidade em direção ao interior do Sudeste.
Com menos nuvens e sem chuva, a radiação solar aquece o solo durante o dia. Ao mesmo tempo, a massa de ar seco reduz a umidade relativa e amplia a diferença entre as temperaturas registradas de manhã e à tarde.
Quais regiões de São Paulo são mais afetadas?
Interior e oeste paulista
O interior concentra as maiores temperaturas do estado. O Inmet indicou máximas próximas dos 30°C no oeste de São Paulo, em contraste com as temperaturas baixas observadas durante as madrugadas e manhãs.
Capital e faixa leste
Na capital e no leste paulista, a influência da umidade marítima pode favorecer névoa e maior presença de nebulosidade nas primeiras horas do dia. Ainda assim, a tendência predominante é de tempo firme e elevação gradual da temperatura durante as tardes.
Serra da Mantiqueira
As áreas mais elevadas continuam registrando madrugadas frias. O Inmet chegou a indicar temperaturas em torno de 8°C no leste paulista, com valores pontuais próximos de 2°C e possibilidade de geada na região de Campos do Jordão.
Quando termina o veranico em São Paulo?
A previsão mais segura é de que o padrão de tempo seco continue ao menos até segunda-feira, 20 de julho.
Uma frente fria deve passar pelo Sul entre sábado, 18, e segunda-feira, 20, mas, segundo o Inmet, as chuvas mais expressivas ficarão concentradas no sul do Rio Grande do Sul. O instituto não projeta uma mudança significativa do tempo em São Paulo provocada por esse sistema durante o intervalo de tempo.
Previsão do tempo nos próximos dias em São Paulo:
Fonte: Climatempo
- Sábado, 18: mínima de 12ºC e máxima de 26ºC
- Domingo, 19: mínima de 14ºC e máxima de 27ºC
- Segunda, 20: mínima de 11ºC e máxima de 26ºC
Baixa umidade exige atenção
Além do aquecimento, o veranico reduz os índices de umidade relativa do ar. O ar seco pode provocar irritação nos olhos, ressecamento da pele e desconforto nas vias respiratórias. A combinação de baixa umidade, calor e vegetação seca também aumenta o risco de incêndios.
Durante o período, a recomendação é beber água com frequência, evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes, umidificar os ambientes e não realizar queimadas.