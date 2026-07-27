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Até quando chove no Rio Grande do Sul? Veja o que diz o Climatempo

Estado deve enfrentar dois períodos críticos de chuva intensa nesta semana, com risco de alagamentos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 11h20
O dia amanheceu nublado e com chuva nesta quinta-feira (20/03), em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Os termômetros registraram 17ºC
 (Fabian Ribeiro/FuturaPress/VEJA/VEJA/VEJA/VEJA)
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O Rio Grande do Sul começa esta segunda-feira, 27, sob um novo período de instabilidade, marcado por chuva frequente, temporais e possibilidade de volumes elevados. Segundo o Climatempo, as precipitações devem continuar pelo menos até domingo, 2 de agosto, com poucos intervalos de tempo firme.

A primeira sequência de chuva mais intensa está prevista entre esta segunda e quarta-feira, 29. Depois de uma breve redução da instabilidade em algumas áreas, um novo episódio de chuva forte deve atingir o estado entre sexta-feira, 31 de julho, e domingo, 2 de agosto. A previsão indica risco de alagamentos, transbordamentos de córregos e rápida elevação dos rios.

O cenário exige atenção porque as precipitações devem alcançar regiões que já estão com o solo encharcado e cursos d’água em níveis elevados.

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Até quando vai chover no Rio Grande do Sul?

De acordo com o Climatempo, a chuva deve permanecer frequente no Rio Grande do Sul até, pelo menos, domingo, 2 de agosto. Isso não significa que choverá de maneira contínua durante todos os dias, mas que haverá condições para novos temporais e precipitações volumosas em diferentes pontos do estado.

Os períodos de maior preocupação são:

  • De segunda-feira (27) a quarta-feira (29): intensificação da chuva, com possibilidade de temporais, alagamentos e transbordamentos;
  • De sexta-feira (31) a domingo (2): formação de um novo episódio de chuva intensa, que pode agravar a situação dos rios e das áreas já afetadas.
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A Região Metropolitana de Porto Alegre também está na rota das tempestades. O nível do Guaíba é acompanhado com preocupação diante da previsão de novos volumes elevados e da saturação do solo.

Quais regiões serão mais afetadas?

Os maiores acumulados devem se concentrar nas áreas sudoeste, central, sul e leste do Rio Grande do Sul. Em alguns pontos, a chuva poderá superar 250 milímetros no período de sete dias, de acordo com o Climatempo.

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Região Central

A área de Santa Maria e as bacias dos rios Vacacaí e Jacuí estão entre os pontos de maior atenção. A chuva volumosa pode provocar aumento rápido do nível dos rios, alagamentos urbanos e interrupções em estradas.

Fronteira Oeste e Sudoeste

Municípios próximos às bacias dos rios Ibirapuitã e Ibicuí podem registrar elevados acumulados. A população que vive em áreas ribeirinhas deve acompanhar os comunicados oficiais e evitar deslocamentos durante tempestades.

Sul do estado

A região da bacia do rio Camaquã também pode receber chuva intensa ao longo da semana. Há risco de enxurradas, alagamentos e transtornos em áreas rurais e urbanas.

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Leste e Região Metropolitana

Porto Alegre, cidades metropolitanas e municípios dos Vales do Rio Pardo, Taquari e Rio dos Sinos voltam a ficar em atenção. Essas regiões já registraram transbordamentos e permanecem vulneráveis por causa do excesso de umidade acumulado no solo.

O que está provocando tanta chuva?

A instabilidade é resultado da atuação conjunta de diferentes sistemas atmosféricos. Entre eles estão áreas de baixa pressão sobre o Paraguai e o norte da Argentina, a passagem e a formação de frentes frias e a possibilidade de desenvolvimento de um ciclone extratropical.

Uma corrente de ventos quentes e úmidos procedente da Amazônia também ajuda a alimentar as nuvens carregadas sobre a Região Sul. Essa combinação mantém a atmosfera instável e favorece chuva persistente, descargas elétricas, rajadas de vento e temporais localizados.

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Risco de enchentes, alagamentos e ventos fortes

A principal preocupação é a ocorrência de novas enchentes. Com o solo saturado, uma quantidade menor de chuva pode ser suficiente para provocar alagamentos ou elevação rápida de córregos e rios.

A população deve evitar áreas alagadas, não atravessar ruas ou estradas cobertas pela água e manter distância de árvores, postes e estruturas metálicas durante tempestades. Moradores de áreas de risco precisam acompanhar as orientações da Defesa Civil e estar preparados para deixar o imóvel caso recebam uma ordem de evacuação.

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