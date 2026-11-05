Veja vídeo de momento em que tornado chega e destrói região de Chapecó

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Uma câmera de monitoramento em Chapecó, Santa Catarina, registrou a chegada de um devastador tornado em 4 de outubro. Com ventos de até 126 km/h, o fenômeno causou destruição, destelhamentos e interrompeu voos no aeroporto local. Um segundo tornado atingiu Xanxerê. Entenda os detalhes e os impactos na região.

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No município de Chapecó, em Santa Catarina, uma câmera de monitoramento registrou o momento exato em que a tempestade da última quarta-feira, 4, atingiu a cidade. Além da destruição causada pelos ventos e imóveis destelhados, o aeroporto da cidade também foi atingido e teve voos interrompidos e cancelados.

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou o fenômeno que atingiu Chapecó. O tornado ocorreu às 10h30 e trouxe rajada de vento de até 126 km/h na cidade, de acordo com uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Pouco tempo depois, o município vizinho de Xanxerê também foi atingido por um segundo tornado.

Tanto Xanxerê quanto Chapecó estão em uma linha de instabilidade que começou pelo extremo oeste do estado e avançou em direção ao meio. Em Chapecó, além da suspensão de pousos e decolagens até sexta-feira, 6, parte da estrutura metálica do terminal foi arrancada pelo vento.

O tornado é um evento climático formado por uma coluna de ar em rotação que vai da base de uma nuvem de tempestade até o solo, com alto potencial destrutivo e ventos de alta velocidade. Toda a região Sul estava sob alerta vermelho do Inmet para tempestades na última quarta-feira. Até o momento, uma vítima já foi confirmada: um homem de Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina.

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