Às vésperas do Super El Niño, só 4 estados têm planos de manejo do fogo

Apenas quatro dos 27 estados e o Distrito Federal têm planos de manejo integrado do fogo (PMIFs) formalmente aprovados, segundo levantamento do Centro Brasil no Clima (CBC).

O diagnóstico mostra que a implementação de uma política criada pelo governo federal para reduzir a ocorrência e a intensidade de incêndios ainda é desigual entre os estados.

O cenário ganha relevância diante da previsão de um El Niño de intensidade muito forte nos próximos meses.

O terceiro boletim do Painel El Niño 2026-2027, divulgado nesta semana por órgãos como Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), aponta mais de 90% de probabilidade de um evento muito forte entre setembro e novembro.

Continua após a publicidade

Os modelos indicam ainda a permanência do fenômeno até pelo menos o início de 2027.

O levantamento do CBC identifica planos formalizados em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rondônia.

Continua após a publicidade

Em parte dos demais estados, existem programas de prevenção e combate a incêndios, brigadas e planos voltados ao desmatamento, mas não necessariamente instrumentos estruturados segundo a lógica do manejo integrado do fogo.

A diferença é relevante.

Continua após a publicidade

A Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, não se limita ao combate a incêndios depois que eles começam.

A legislação prevê planejamento contínuo, prevenção, monitoramento, combate e, em determinadas condições, o uso planejado do fogo para reduzir a quantidade de material combustível e evitar incêndios de maior intensidade.

Continua após a publicidade

Prevenção antes da temporada de incêndios

O manejo integrado parte da avaliação das características de cada território e pode incluir queimas prescritas, queimas controladas e práticas tradicionais de uso do fogo.

A ideia é reduzir a quantidade de vegetação seca acumulada antes do período mais crítico e adequar as ações às características ecológicas e sociais de cada região.

Continua após a publicidade

A legislação também estabelece que o manejo deve combinar aspectos ecológicos, culturais, socioeconômicos e técnicos.

Em unidades de conservação, por exemplo, o plano deve definir as áreas e técnicas que serão utilizadas, o regime do fogo e os mecanismos de monitoramento e avaliação.

Isso não significa, porém, que a existência de um PMIF estadual seja requisito para que uma unidade de conservação tenha seu próprio plano.

A lei permite que planos sejam elaborados para áreas específicas e determina que aqueles produzidos por órgãos públicos responsáveis pela gestão de áreas com vegetação não dependem de aprovação de órgãos ambientais.

Em Goiás, por exemplo, há planos específicos para os parques estaduais da Serra Dourada e de Terra Ronca.

O governo estadual define os planos como instrumentos voltados à prevenção, ao monitoramento, à resposta aos incêndios e, quando necessário, ao uso planejado do fogo.

Em Rondônia, o governo também desenvolve um plano de manejo integrado no Parque Estadual Guajará-Mirim, com ações de prevenção e conservação antes do período de estiagem.

Maior risco no centro-norte

A baixa adoção dos planos ocorre justamente em áreas que devem enfrentar condições mais favoráveis à propagação do fogo nos próximos meses.

A previsão climática para setembro a novembro indica chuvas abaixo da média em partes das regiões Norte e Nordeste e em áreas do Brasil Central e Sudeste.

Na Amazônia Legal e no Pantanal, há previsão de déficit de chuva em partes de estados como Pará, Amazonas, Acre e Mato Grosso, além de temperaturas acima da média.

Segundo o Cemaden, a combinação pode prolongar a estação seca, reduzir a disponibilidade de água e elevar o risco de incêndios florestais.

O centro de monitoramento prevê 106 municípios brasileiros em nível de alerta alto para ocorrência de fogo no trimestre de julho a setembro.

Outros 615 aparecem em nível de alerta e 1.863 em nível de atenção. Ao todo, mais de 6,7 milhões de km² estão classificados entre os três níveis mais elevados de risco.

Estados da Amazônia e do Centro-Oeste concentram parte importante das áreas sob maior pressão.

O diagnóstico do CBC aponta que Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul do Pará e áreas do Matopiba — Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia — ainda dependem em grande medida de estruturas tradicionais de prevenção e combate.

Foco ainda é o combate

O levantamento diferencia os planos de manejo integrado dos instrumentos estaduais criados principalmente para responder aos incêndios durante a seca.

Os planos de prevenção e combate concentram recursos em brigadas, equipamentos, detecção de focos e resposta rápida.

Já o manejo integrado procura atuar antes do incêndio, inclusive com intervenções planejadas na vegetação e com a definição de períodos adequados para o uso controlado do fogo.

A própria legislação federal, no entanto, não elimina os planos operacionais de prevenção e combate. Eles podem integrar os PMIFs como parte da estratégia de gestão do fogo.

O governo federal também mantém estruturas de resposta.

O Ibama, por meio do Prevfogo, mantém brigadas federais de manejo integrado do fogo em diferentes estados, incluindo Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rondônia.

Há ainda financiamento específico.

O Fundo Amazônia destinou R$ 150 milhões a um projeto de implementação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, com ações em nove estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Piauí, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia e Pará.

O projeto prevê fortalecimento de monitoramento e controle de incêndios e tem prazo de execução até 2027.

El Niño aumenta pressão sobre prevenção

O alerta para 2026 ocorre após um ano de redução da área queimada no país. Em 2025, foram atingidos pelo fogo 12,7 milhões de hectares, 31% abaixo da média histórica e quase metade da área registrada em 2024, segundo o MapBiomas.

A melhora, porém, não elimina a vulnerabilidade.

Em 2024, a combinação de seca, temperaturas elevadas e incêndios provocou impactos ambientais, econômicos e de saúde em diferentes regiões. O Ministério do Meio Ambiente aponta que os incêndios também podem afetar redes de energia, transporte e qualidade do ar.

A expectativa de um El Niño muito forte recoloca a capacidade de prevenção dos estados no centro da discussão.

Para o CBC, a dificuldade de avançar na implementação do manejo integrado revela uma dependência excessiva de medidas emergenciais, enquanto a política federal propõe que a gestão do fogo seja feita de forma contínua e adaptada às características de cada território.