A combinação de calor e umidade deve manter diversas regiões do Brasil sob risco de temporais nos próximos dias. A previsão inclui chuva intensa, granizo e ventos fortes, com possibilidade de tempestades em áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de partes do Norte e do Nordeste. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Livia Raick, a meteorologista Josélia Pegorim alertou que o país está apenas no início da temporada de tempestades. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Pegorim, o cenário de calor e umidade que caracteriza a aproximação do verão favorece a formação de nuvens capazes de provocar eventos severos. Neste fim de semana, todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste estão sujeitos a chuvas de forte intensidade. O risco também alcança o oeste e o sul da Bahia, Tocantins, além de áreas do Pará, Rondônia, Acre e Amazonas.

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Quais regiões devem ter chuva mais intensa?

A meteorologista destacou que a atenção deve continuar voltada ao Sul, embora o risco de tempestades severas na região diminua inicialmente e volte a aumentar no domingo. Para a próxima semana, a preocupação se concentra no Sudeste e no Centro-Oeste, onde é esperado um aumento expressivo do fluxo de umidade e calor.

A previsão, de acordo com Pegorim, indica volumes de chuva muito elevados nos estados dessas duas regiões. Ela ressaltou que os temporais não devem se restringir ao Sul do país: a combinação de umidade e temperaturas elevadas pode favorecer episódios de chuva forte em diferentes áreas brasileiras.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade