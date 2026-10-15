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As chances de novas tempestades atingirem São Paulo nos próximos dias

Alto volume de precipitação na capital paulista na quarta-feira produziu imagens assustadoras; ciclone extratropical atinge o país

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 09h19
Céu escuro e carregado com nuvens de tempestade sobre uma cidade com muitos prédios altos e residências, indicando chuva iminente
Chuva forte continua em SP nesta quinta, 15, e na sexta, 16. (Ranimiro Lotufo Neto/Getty Images)
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A forte chuva que atingiu São Paulo na quarta-feira, 14, deixou imagens assustadoras: no túnel do Vale do Anhangabaú, por exemplo, carros e ônibus ficaram submersos e chegaram a boiar. Segundo a Prefeitura, choveu o equivalente a 11 dias em 40 minutos: o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrou 42 mm de chuva no local, correspondendo a 37% dos 112 mm previstos para o mês de outubro em toda a cidade.

Segundo o Climatempo, a instabilidade se expande pelo território paulista nesta quinta-feira, 15, e o risco de alagamentos e inundações na região da Grande São Paulo continua. Céu nublado e pancadas de chuva frequentes devem predominar por várias horas seguidas, com previsão de cerca de 60 mm acumulados até o fim do dia. Como resultado, a temperatura fica amena. A previsão é de chuva forte até sexta-feira, 16.

A situação se deve a um conjunto de fatores, enumera o portal meteorológico: atmosfera muito úmida devido a chuva frequente há várias semanas; intensificação de uma área de baixa pressão ao longo dos dias 14 e 15 de outubro, que leva à formação de ciclone extratropical e nova frente fria no estado; corrente de ventos quentes e úmidos vinda da Amazônia. A chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento.

O risco de chuva forte se repete em todas as regiões paulistas, com grandes volumes na serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Vale do Paraíba.

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