Arquipélago do Ártico bate recorde de temperatura em agosto

Svalbard é um arquipélago norueguês localizado no Oceano Ártico, a meio caminho entre a Noruega continental e o Pólo Norte. Consiste em um grupo de ilhas, sendo a maior delas Spitsbergen, com invernos longos e frios e verões curtos e frescos. O recorde de temperatura de agosto na região foi quebrado no domingo, 11, com 20,3°C, de acordo com o Instituto Meteorológico Norueguês.

“O aeroporto de Svalbard alcançou pela primeira vez mais de 20 graus em agosto”, declarou o instituto meteorológico norueguês na rede social X. O recorde anterior registrado em agosto foi no dia 31 do mesmo mês em 1997, com 18,1ºC. O recorde de temperatura na ilha de Svalbard ocorreu em 25 de julho de 2020, quando marcou 21,7°C no aeroporto.

As temperaturas médias registradas no aeroporto de Svalbard no mês de agosto ficam entre 6 e 9 graus. De acordo com o relatório oficial norueguês “Clima em Svalbard 2100” publicado em 2019, a temperatura média no local para o período 2070-2100 aumentaria entre 7 e 10 graus em comparação ao período 1970-2000.