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Área do tamanho da Argentina está sendo restaurada por políticas ambientais

Relatório da ONU aponta avanço na retomada de ecossistemas em todo o mundo, mas ainda abaixo do ideal

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 12h21 | Atualizado em 29 out 2026, 12h24
O Floresta Viva apoia projetos de restauração ecológica com espécies nativas e sistemas agroflorestais em todos os biomas brasileiros, além de atuar na estrutura técnica e no fortalecimento da gestão da cadeia produtiva do setor de restauração
ALERTA Cientistas avisam: sem florestas tropicais é impossível chegar ao equilíbrio climático (iStockphoto/Reprodução)
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Quase 150 países estão conseguindo recuperar 252 milhões de hectares de natureza, um nível sem precedentes, mas ainda insuficiente para cumprir as metas globais até 2030, afirma um relatório das Nações Unidas publicado nesta quinta-feira, 29.

O resultado equivale a um território do tamanho da Argentina ou da Argélia, destacou a ONU. “É a maior operação de restauração já documentada”, celebrou Doreen Robinson, diretora adjunta da divisão de ecossistemas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em entrevista coletiva em Nairóbi.

O levantamento foi publicado durante a COP17, que acontece até este final de semana na Armênia. Os esforços de restauração registrados em 149 países envolvem principalmente áreas terrestres, com 232 milhões de hectares, o que representa metade da meta estabelecida para este tipo de ecossistema, segundo a ONU.

Por outro lado, as iniciativas alcançaram apenas 11 milhões de hectares em águas continentais e 5,7 milhões de hectares em águas marinhas e costeiras. Este número continua “muito distante das metas estabelecidas” para os ecossistemas aquáticos, que “estão se degradando em um ritmo especialmente rápido”, advertiu a ONU.

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As nações participantes se comprometeram a empreender esforços para conter a perda de biodiversidade e proteger o planeta no âmbito de uma iniciativa chamada Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas (2021–2030). O objetivo global é recuperar 1 bilhão de hectares até 2030.

O plano contempla um acordo internacional adotado em 2022, denominado Kunming-Montreal, que tem o objetivo de proteger 30% das áreas terrestres e marinhas até o final da década. O relatório destaca que estas políticas também criaram um milhão de postos de trabalho no setor, com a meta estabelecida de alcançar 32 milhões de empregos até 2030.

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O ritmo dos esforços de restauração, no entanto, ainda precisa “triplicar” para alcançar as metas fixadas de um bilhão de hectares, segundo o relatório, que também pede um aumento considerável do financiamento, em particular o privado.

A China está muito à frente das demais regiões em termos de restauração terrestre, com 137 milhões de hectares, seguida por Mongólia, Cazaquistão e Etiópia.

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(Com AFP)

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Ecossistema
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