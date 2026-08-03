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Aquecimento do Pacífico eleva a mortalidade de baleias na costa americana

Mudanças climáticas e El Niño agravam o declínio da população, que caiu quase pela metade na última década

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 14h37 | Atualizado em 3 ago 2026, 15h24
Baleia cinzenta emerge da água, expelindo um jato de vapor, com um navio de guerra ao fundo em dia nublado
EM RISCO Baleia cinzenta na costa de São Franciso (San Francisco Chronical/Getty Images)
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O ano de 2026 pode entrar para a história como um dos mais letais para as baleias na costa oeste dos Estados Unidos. Levantamentos de organizações de conservação marinha, como o Center for Biological Diversity, mostram um aumento preocupante no número de baleias-cinzentas encontradas mortas ao longo do litoral do Pacífico. Embora colisões com embarcações e emalhamento em redes de pesca ainda estejam entre as principais causas imediatas dos óbitos, cientistas alertam que as mudanças climáticas vêm agravando o problema ao transformar profundamente o ambiente onde esses gigantes vivem.

Segundo a NOAA, a população de baleias-cinzentas do Pacífico, que chegou a cerca de

27 mil indivíduos em 2016, caiu continuamente após o evento de mortalidade registrado entre 2019 e 2023 e hoje está em torno de 13 mil animais, o menor patamar em décadas. O declínio coincide com uma transformação acelerada do Pacífico Norte. Em junho deste ano, a temperatura da superfície do mar na costa da Califórnia atingiu o maior desvio já registrado em 177 anos de observações da NOAA, ficando mais de 1,7°C acima da média histórica. O aquecimento, intensificado pelo desenvolvimento do El Niño e por sucessivas ondas de calor marinhas, reduz a cobertura de gelo no Ártico, altera as correntes oceânicas e diminui a disponibilidade de krill e outros organismos que servem de alimento às baleias. 

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Esse cenário havia sido antecipado por pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). Em um estudo publicado na revista científica PLOS ONE, os cientistas analisaram mais de uma centena de populações de mamíferos marinhos e concluíram que mais de 70% delas apresentam alta vulnerabilidade às mudanças climáticas. Entre as espécies mais ameaçadas estão as baleias-jubarte, as baleias-francas-do-Atlântico Norte e diversas espécies de golfinhos. Segundo os pesquisadores, a ameaça não decorre apenas da água mais quente, mas também da perda de habitat, da redução do oxigênio dissolvido, das alterações na química dos oceanos e da redistribuição das presas que sustentam esses animais.

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