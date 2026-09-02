Após chuvas e passagem de frente fria, tempo em São Paulo tem mudança nesta quinta, 3

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A previsão do tempo para São Paulo nesta quinta-feira, 3, indica uma mudança para tempo firme com sol entre poucas nuvens e temperaturas amenas pela manhã, subindo à tarde, atingindo 26°C. Há chance de nevoeiro na madrugada. No interior paulista, a umidade relativa do ar será baixa. O cenário se repete em grande parte do Sudeste, enquanto outras regiões do Brasil apresentam variações de chuva e tempo seco.

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A previsão do tempo em São Paulo nesta quinta-feira, 3, indica uma mudança em relação aos últimos dias. Após a passagem da frente fria, o tempo volta a ficar firme em grande parte do estado, com temperaturas mais amenas no início do dia, sol entre poucas nuvens e ausência de chuva. Ao longo da tarde, os termômetros sobem gradualmente.

Na capital paulista, há chance de nevoeiro durante a madrugada. Depois, o sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura máxima chega aos 26°C, segundo o Climatempo. O cenário acompanha a tendência observada em boa parte do Sudeste, onde o risco de chuva diminui após o deslocamento da frente fria.

No interior de São Paulo, o principal ponto de atenção passa a ser a queda da umidade relativa do ar durante a tarde. Os índices podem variar entre 20% e 30%, ao mesmo tempo em que as temperaturas voltam a subir. Fora do estado, o Brasil terá tempo firme em várias áreas, mas a chuva ainda ganha força no litoral e no sul da Bahia, além de retornar a partes do Rio Grande do Sul entre o fim da tarde e a noite.

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Previsão do tempo por região do Brasil:

Sudeste

O tempo firme predomina em São Paulo e em grande parte da região, com elevação gradual das temperaturas. Norte, noroeste e nordeste de Minas Gerais ainda podem ter chuva moderada a forte. No Espírito Santo, há previsão de chuva moderada no norte do estado.

Sul

Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul terão sol e tempo firme durante o dia. Entre o fim da tarde e a noite, uma nova frente fria favorece chuva moderada a forte em áreas gaúchas. Rajadas podem variar entre 50 km/h e 70 km/h no centro-sul e leste do Rio Grande do Sul e no sul catarinense.

Centro-Oeste

O sol predomina na maior parte da região, com temperaturas elevadas durante a tarde. Pancadas isoladas podem atingir o norte de Mato Grosso, nordeste de Goiás e o Distrito Federal. Sul de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul seguem com umidade entre 20% e 30%.

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Nordeste

A chuva continua entre Salvador e o sul da Bahia, além de áreas do leste e centro-sul do estado, com risco de temporais no sul baiano. Sul e oeste do Maranhão também podem ter chuva moderada a forte. No interior nordestino, predominam tempo seco, calor e baixos índices de umidade.

Norte

A chuva moderada a forte continua no norte e oeste do Amazonas e em Roraima, com risco de temporais isolados. O oeste do Acre também pode ter chuva forte, enquanto sul do Pará e norte do Tocantins registram condições para pancadas mais intensas. Nas demais áreas, prevalece o tempo firme e quente.

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Ar seco ganha destaque no interior paulista

Com o afastamento da frente fria, São Paulo entra em um período de maior estabilidade nesta quinta-feira. A ausência de chuva e o retorno gradual do calor, no entanto, também favorecem a redução da umidade durante as horas mais quentes do dia.

No interior paulista, os índices ficam entre 20% e 30%, enquanto a capital terá um cenário mais ameno no começo do dia e máxima de 26°C à tarde. A chance de nevoeiro durante a madrugada é o principal destaque para a cidade de São Paulo antes do predomínio de sol.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta quinta-feira, 3 de setembro:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 14°C / 26°C



Brasília (DF): 18°C / 30°C



Curitiba (PR): 10°C / 22°C



Florianópolis (SC): 17°C / 22°C



Goiânia (GO): 20°C / 33°C



Manaus (AM): 29°C / 37°C



Porto Alegre (RS): 12°C / 26°C



Rio de Janeiro (RJ): 15°C / 26°C



Salvador (BA): 25°C / 30°C



São Paulo (SP): 12°C / 26°C