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Apesar de manhã fria, temperatura volta a subir em São Paulo nesta segunda, 6: veja a previsão

Segundo o Climatempo, a diferença térmica no dia pode chegar a 12ºC

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 20h00
Calor, clima seco e poluição em São Paulo
Vista aérea da cidade de São Paulo  (Robson Fernandjes/Fotos Públicas)
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Apesar de manhã fria, temperatura volta a subir em São Paulo nesta segunda, 6: veja a previsão Priorize VEJA no Google

A previsão do tempo para São Paulo nesta segunda-feira, 6 de julho, indica uma manhã fria, com temperatura mínima de 12°C e presença de névoa ao amanhecer. Segundo o Climatempo, o fenômeno deve ocorrer nas primeiras horas do dia, antes do predomínio do sol.

Ao longo da manhã e da tarde, o sol aparece acompanhado por algumas nuvens. Com a elevação gradual das temperaturas, os termômetros podem alcançar a máxima de 24°C, ampliando a diferença térmica entre o começo da manhã e o período mais quente do dia. Durante a noite, a capital paulista terá poucas nuvens. 

Vai chover em São Paulo?

A previsão do Climatempo não indica chuva para São Paulo nesta segunda-feira. Apesar da névoa ao amanhecer e da presença de algumas nuvens durante o dia, o tempo permanece firme na capital.

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 6:

Fonte: Climatempo

  • Belo Horizonte (MG): 13°C / 24ºC
  • Brasília (DF): 16°C / 27°C
  • Curitiba (PR): 10°C / 20°C
  • Florianópolis (SC): 13°C / 18°C
  • Goiânia (GO): 17°C / 29°C
  • Manaus (AM): 25°C / 32°C
  • Porto Alegre (RS): 9°C / 14°C
  • Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 25°C
  • Salvador (BA): 22°C / 24°C
  • São Paulo (SP): 12°C / 24°C
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TAGS:
Clima
Previsão do tempo
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