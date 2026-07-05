Apesar de manhã fria, temperatura volta a subir em São Paulo nesta segunda, 6: veja a previsão
Segundo o Climatempo, a diferença térmica no dia pode chegar a 12ºC
A previsão do tempo para São Paulo nesta segunda-feira, 6 de julho, indica uma manhã fria, com temperatura mínima de 12°C e presença de névoa ao amanhecer. Segundo o Climatempo, o fenômeno deve ocorrer nas primeiras horas do dia, antes do predomínio do sol.
Ao longo da manhã e da tarde, o sol aparece acompanhado por algumas nuvens. Com a elevação gradual das temperaturas, os termômetros podem alcançar a máxima de 24°C, ampliando a diferença térmica entre o começo da manhã e o período mais quente do dia. Durante a noite, a capital paulista terá poucas nuvens.
Vai chover em São Paulo?
A previsão do Climatempo não indica chuva para São Paulo nesta segunda-feira. Apesar da névoa ao amanhecer e da presença de algumas nuvens durante o dia, o tempo permanece firme na capital.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 6:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 13°C / 24ºC
- Brasília (DF): 16°C / 27°C
- Curitiba (PR): 10°C / 20°C
- Florianópolis (SC): 13°C / 18°C
- Goiânia (GO): 17°C / 29°C
- Manaus (AM): 25°C / 32°C
- Porto Alegre (RS): 9°C / 14°C
- Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 25°C
- Salvador (BA): 22°C / 24°C
- São Paulo (SP): 12°C / 24°C