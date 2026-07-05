Apesar de manhã fria, temperatura volta a subir em São Paulo nesta segunda, 6: veja a previsão

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A segunda-feira, 6 de julho, em São Paulo começa fria com névoa e 12°C. O sol predomina durante o dia, elevando a temperatura até 24°C, sem previsão de chuva. A noite terá poucas nuvens, mantendo o tempo firme na capital.

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A previsão do tempo para São Paulo nesta segunda-feira, 6 de julho, indica uma manhã fria, com temperatura mínima de 12°C e presença de névoa ao amanhecer. Segundo o Climatempo, o fenômeno deve ocorrer nas primeiras horas do dia, antes do predomínio do sol.

Ao longo da manhã e da tarde, o sol aparece acompanhado por algumas nuvens. Com a elevação gradual das temperaturas, os termômetros podem alcançar a máxima de 24°C, ampliando a diferença térmica entre o começo da manhã e o período mais quente do dia. Durante a noite, a capital paulista terá poucas nuvens.

Vai chover em São Paulo?

A previsão do Climatempo não indica chuva para São Paulo nesta segunda-feira. Apesar da névoa ao amanhecer e da presença de algumas nuvens durante o dia, o tempo permanece firme na capital.

Super El Niño: o que você precisa saber

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Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta segunda, 6:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 13°C / 24ºC

Brasília (DF): 16°C / 27°C

Curitiba (PR): 10°C / 20°C

Florianópolis (SC): 13°C / 18°C

Goiânia (GO): 17°C / 29°C

Manaus (AM): 25°C / 32°C

Porto Alegre (RS): 9°C / 14°C

Rio de Janeiro (RJ): 17°C / 25°C

Salvador (BA): 22°C / 24°C

São Paulo (SP): 12°C / 24°C