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Agenda Verde

Antecipação das queimadas em Goiás muda rotina aeroportuária

Estado registra elevação de 55% das queimadas, que eram esperadas apenas a partir de agosto

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 13h30 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h14
Quatro bombeiros com capacetes amarelos e uniformes escuros com faixas refletivas amarelas, seguram uma mangueira e lançam um forte jato dágua. Ao fundo, um aeroporto com um avião no céu e um caminhão de bombeiros amarelo à direita. O chão está molhado
Equipes a postos: queimadas passam a faer parte da rotina dos aeroportos (Me+/Divulgação)
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Mesmo antes do El Niño começar a exercer forte influência sobre o clima, este ano, os incêndios em vegetação já avançavam sobre Goiás. Em geral, os focos de queimadas começam a aumentar durante o período mais crítico da estiagem, entre agosto e setembro. Mas de janeiro a maio, o estado registrou 237 ocorrências, um aumento de 55% em relação aos 152 focos contabilizados no mesmo período em 2025, que foi marcado pela presença do La Niña, fenômeno que esfria a temperatura da superfície do Oaceno Pacífico.

A antecipação da época de queimada aumenta já movimenta a segurança aeroportuária, que sofre principalmente com problemas de visibilidade, devido à fumaça. Dependendo da intensidade, ela obriga controladores de voo e autoridades aeroportuárias a alterar procedimentos, desviar aeronaves, atrasar operações ou até suspender temporariamente o funcionamento do terminal. Na aviação, a fumaça passa a ser registrada como fenômeno meteorológico relevante quando reduz a visibilidade para 5 mil metros ou menos, um limite que pode comprometer a segurança operacional.

Com isos, os aeroportos já alteraram a rotina das equipes de emergência dos aeroportos, especialmente nas regiões do Centro-Oeste, Norte e interior do Sudeste, onde os incêndios são mais frequentes durante a estação seca. Antes mesmo dos meses mais críticos, são revisados planos de contingência, sistemas de comunicação, condições das viaturas, equipamentos de proteção e rotas de acesso às áreas consideradas mais vulneráveis. Não basta observar a distância do incêndio. “É preciso avaliar continuamente a intensidade da fumaça, a direção dos ventos e as condições de visibilidade, porque são esses fatores que determinam se haverá impacto sobre pousos e decolagens”, explica Victor Reis, presidente do Grupo Med+, maior empresa de emergências aeroportuárias da América Latina.

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O aumento da preocupação dos aeroportos acompanha a intensificação das temporadas de queimadas registrada em diversas regiões do país. Especialistas apontam que a combinação entre estiagens mais prolongadas, ondas de calor e vegetação cada vez mais seca tem ampliado o número de dias com risco elevado de incêndios, tornando episódios de fumaça próximos aos aeroportos mais frequentes do que há uma década. Para a aviação, isso significa incorporar o monitoramento das queimadas como parte permanente do planejamento operacional durante a estação seca. 

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Marcos históricos de quimadas no estado de Goiás

2007: 12.638 focos de calor  

2010: 13.419 

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2024: 6.362 focos de incêndio 

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Aviação
Goiás
Incêndios
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