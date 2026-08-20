Alemanha registra maior número de mortos pelo calor desde 2018

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A Alemanha registrou quase 14 mil mortes relacionadas às ondas de calor recentes, superando o recorde de 2018, segundo o Instituto Robert Koch. Temperaturas que ultrapassaram 40ºC afetaram principalmente idosos acima de 75 anos. A contagem usa metodologia estatística devido à complexidade das causas.

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O Instituto Robert Koch (RKI), autoridade de saúde da Alemanha, divulgou nesta quinta-feira, 20, estimativas sobre o número de mortes no país causadas pelas ondas de calor recentes. De acordo com dados do órgão, quase 14 mil pessoas faleceram, número que ultrapassa o último “recorde”, de 2018.

A Alemanha, assim como grande parte da Europa, passa por uma sequência de dias com calor intenso, com temperaturas que chegam a ultrapassar os 40ºC. Durante o período de 22 a 28 de junho, o clima no país chegou a 41ºC, e durante esse mesmo período de 9.600 a 14 mil pessoas morreram em decorrência do calor. Os dados do RKI fornecem informação sobre o número estimado de mortes até 9 de agosto.

De acordo com o boletim semanal do instituto, pessoas com 75 anos ou mais foram o grupo mais afetado. A forma de cálculo das mortes por calor envolve métodos estatísticos que comparam o número de óbitos ocorridos durante as semanas de verão com e sem ondas de calor. A metodologia é necessária porque “calor” não pode ser indicado na Alemanha como causa da morte em certidões de óbito.

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Na maioria dos casos, trata-se de uma combinação de temperaturas elevadas e condições preexistentes, como doenças cardiovasculares, pulmonares ou renais, que levam à morte. Por este motivo, os especialistas usam a expressão mortes relacionadas ao calor.

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(com AFP)