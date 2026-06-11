Agência de monitoramento climático dos EUA alerta: El Niño chegou

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O El Niño já começou e promete intensificar-se, alertam os EUA. O fenômeno trará calor recorde, agravando o aquecimento global e gerando eventos climáticos extremos. De inundações a secas severas e furacões, os impactos serão drásticos e desiguais, com perdas econômicas bilionárias. Prepare-se para um cenário desafiador.

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O fenômeno climático El Niño já começou e a previsão é de que se intensifique no final do ano, informou a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) nesta quinta-feira, 11.

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Ele altera a circulação atmosférica global e o padrão de chuvas e temperaturas, sendo confirmado oficialmente.

O que isso significa?

Meteorologistas e cientistas do clima alertam que o fenômeno trará uma quantidade extraordinária de calor extra para a superfície oceânica, o que irá agravar ainda mais as temperaturas de um planeta que já se encontra superaquecido devido à poluição por combustíveis fósseis.

Como descreveu António Guterres, Secretário-Geral da ONU, o atual ciclo servirá para “jogar combustível no fogo de um mundo em aquecimento”, levando pesquisadores a preverem que 2027 possa se tornar o ano mais quente já registrado na história, impulsionado pelos efeitos tardios deste fenômeno.

Essa injeção de calor promete turbinar eventos climáticos extremos de forma drástica e desigual pelo globo. Enquanto partes do oeste da América do Sul devem sofrer com chuvas pesadas, inundações e verões extraordinariamente quentes, a Austrália e a Índia enfrentarão a ameaça oposta com secas severas, incêndios florestais e ondas de calor implacáveis.

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Consequências

Nos Estados Unidos, as tempestades tendem a se intensificar no Sul, que ficará mais úmido, ao passo que o Noroeste daquele país experimentará um clima mais quente e seco. A ameaça também avança pelos oceanos, com o aumento da atividade de furacões no Pacífico colocando o Havaí e outras ilhas na rota de tempestades perigosas.

Já o Nordeste da África viverá uma instabilidade brutal, com previsões de oscilações bruscas que vão de secas intensas a chuvas perigosamente pesadas.

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Cenário preocupante

Muito além da emergência ambiental, as ramificações econômicas do El Niño desenham um cenário preocupante e de perdas bilionárias em danos materiais. Especialistas em economia climática alertam que existe uma evidência clara de que temperaturas acima do normal tendem a frear e desacelerar o crescimento econômico geral.

Contudo, apesar da perspectiva de destruição macroeconômica, algumas raras exceções podem se beneficiar da mudança nos padrões climáticos; é o caso da indústria agrícola americana, que encontra condições favoráveis de umidade para o cultivo de grãos e sementes, como a soja, em dezoito de seus principais estados produtores.

Diante da iminência de impactos tão variados e agressivos, a recomendação de especialistas como Muhammad Azhar Ehsan, da Universidade de Columbia, é direta e pragmática: o momento não é para pânico, mas sim para que as populações e governos se preparem para o que está por vir.

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(Com AFP)