A reviravolta na previsão do tempo para São Paulo e outras capitais

Depois de uma sequência de dias quentes, capitais do Sul e do Sudeste devem enfrentar uma mudança brusca no tempo ao longo desta semana. A passagem de duas frentes frias, acompanhadas de chuva e massas de ar frio de origem polar, deve provocar uma queda acentuada das temperaturas, especialmente no fim de semana. A previsão é da Climatempo.

A mudança ocorre após dias de calor acima da média em diferentes cidades: na terça-feira, 3, os termômetros chegaram a 31,2 °C em São Paulo, a maior temperatura na capital paulista desde 9 de outubro. O calor persiste nesta quarta, com temperaturas acima dos 30 °C – na quinta, porém, deve haver aumento da nebulosidade e chuva, inclusive com risco de pancadas fortes. A partir de sexta, o excesso de nuvens, a precipitação e a entrada de ar frio devem reduzir gradualmente as temperaturas na Grande São Paulo. Uma segunda frente fria chega no sábado, 7, reforçando a instabilidade. No domingo, 8, a previsão é de chuva e sensação de frio, com máxima de apenas 20 °C.

Em Curitiba, a previsão também é de calor nesta quarta, com máxima de 28 °C, mas pancadas de chuva devem ganhar força a partir da tarde. Com a chegada de ar frio de origem polar, a sensação térmica deve mudar ainda mais na sexta, 6, e no fim de semana.

No Rio de Janeiro, o calor ainda pode aumentar na quinta-feira, quando os termômetros devem voltar a se aproximar dos 35 °C – mas há risco de pancadas de chuva à tarde e à noite. Na sexta-feira, a nebulosidade aumenta e as temperaturas começam a cair. No sábado, 7, o sol deve reaparecer, permitindo que os termômetros ultrapassem novamente os 30 °C. A trégua, porém, será breve: uma nova frente fria deve avançar sobre a cidade no domingo, provocando chuva e uma queda de até 10 °C na temperatura máxima em relação ao dia anterior.

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Em Porto Alegre, a mudança começa antes: a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva forte já nesta quarta-feira. Na quinta, as temperaturas devem permanecer amenas. Embora o sol favoreça uma pequena elevação dos termômetros na sexta-feira, a chegada de outra frente fria no sábado deve trazer mais chuva e intensificar o resfriamento. No fim de semana, as máximas não devem ultrapassar os 20 °C na capital gaúcha.