Está programada para as próximas semanas a primeira viagem de um navio cargueiro com zero emissão de poluentes do mundo. O navio Yara Birkeland vai fazer sua estreia na costa da Noruega com uma equipe de engenheiros a bordo, mas a proposta é que, no futuro, os sistemas autônomos da embarcação permitam viagens sem tripulantes, totalmente monitoradas de terra firme. Com um motor alimentado por uma bateria de 7 megawatts-hora (cerca de 1 000 vezes a capacidade de um carro elétrico), o navio será recarregado com energia proveniente de fontes limpas.