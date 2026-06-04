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Sexta, 5 de junho, marca transição no Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro vendo melhora gradual. O Sul terá sol, mas com nevoeiro. No Norte e Nordeste, alertas de chuva forte persistem, especialmente no litoral nordestino e partes da Amazônia. Centro-Oeste terá sol e tempo seco.

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A previsão do tempo para sexta-feira, 5 de junho, indica um dia de transição em parte do Sudeste, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo o Climatempo, o clima de outono segue predominando durante o feriado prolongado, com noites e manhãs mais frias no Sul e no Sudeste, mas com tardes mais agradáveis ou relativamente quentes em áreas do interior.

Em São Paulo, a sexta-feira deve marcar o início da melhora nas condições do tempo após a presença de chuva fraca e chuviscos no sul e no leste do estado durante a quinta-feira.

No restante do país, os maiores alertas continuam concentrados no Norte e no Nordeste. A faixa litorânea nordestina terá pontos com chuva moderada a forte, com atenção para Salvador, litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já o Centro-Oeste terá sol, calor à tarde e ar seco.

Previsão por região:

Sul

A Região Sul terá predomínio de sol na sexta-feira, com clima típico de outono. Nas serras e vales, há risco de nevoeiro no começo do dia, condição que pode reduzir a visibilidade nas estradas.

Sudeste

No Sudeste, a sexta-feira será de melhora gradual em parte da região. Em São Paulo, o tempo começa a firmar. No Rio de Janeiro, o Climatempo indica muitas nuvens e chuva fraca na madrugada e pela manhã, mas com retorno do sol a partir da tarde. No leste de Minas Gerais, ainda há tempo úmido, com risco de chuva leve e chuviscos.

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As áreas serranas, como Campos do Jordão, Sul de Minas e cidades de serra do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, devem continuar com friozinho, mesmo nos períodos de sol. Também há atenção para nevoeiro em trechos de serras e vales.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste terá predomínio de sol e tempo seco durante a sexta-feira. As temperaturas ficam amenas à noite e ao amanhecer, mas as tardes serão quentes.

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Norte

No Norte, o sol e o tempo seco predominam no Tocantins, no sul e leste do Pará, em grande parte de Rondônia e do Acre. Em contraste, o centro-norte e oeste do Amazonas, o norte do Pará, o Amapá e Roraima seguem com tempo instável, muitas nuvens e pancadas frequentes de chuva, que podem ter moderada a forte intensidade.

Nordeste

O Nordeste concentra alguns dos principais alertas da sexta-feira. No interior, o tempo será marcado por sol forte e muito calor, especialmente em áreas do centro-oeste e norte da Bahia, sertão, sul do Maranhão e do Piauí.

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Na faixa litorânea, o cenário é mais instável. Em Salvador, no litoral norte da Bahia e no litoral de Sergipe, o maior risco de chuva moderada a forte ocorre na sexta-feira. Em Alagoas, o dia concentra o maior risco de chuvas moderadas a fortes. No litoral de Pernambuco e da Paraíba, incluindo Recife e João Pessoa, pode chover com moderada a forte intensidade durante todo o feriado prolongado.

Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 5:

Fonte: Climatempo

Belo Horizonte (MG): 11°C / 21ºC

Brasília (DF): 12°C / 24°C

Curitiba (PR): 11°C / 19°C

Florianópolis (SC): 14°C / 21°C

Goiânia (GO): 16°C / 26°C

Manaus (AM): 24°C / 29°C

Porto Alegre (RS): 13°C / 24°C

Rio de Janeiro (RJ): 14°C / 24°C

Salvador (BA): 22°C / 26°C

São Paulo (SP): 12°C / 21°C