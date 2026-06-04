A previsão do tempo para São Paulo nesta sexta, 5, segundo o Climatempo
Duas regiões do país estão com alertas para temporais durante o dia
A previsão do tempo para sexta-feira, 5 de junho, indica um dia de transição em parte do Sudeste, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo o Climatempo, o clima de outono segue predominando durante o feriado prolongado, com noites e manhãs mais frias no Sul e no Sudeste, mas com tardes mais agradáveis ou relativamente quentes em áreas do interior.
Em São Paulo, a sexta-feira deve marcar o início da melhora nas condições do tempo após a presença de chuva fraca e chuviscos no sul e no leste do estado durante a quinta-feira.
No restante do país, os maiores alertas continuam concentrados no Norte e no Nordeste. A faixa litorânea nordestina terá pontos com chuva moderada a forte, com atenção para Salvador, litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Já o Centro-Oeste terá sol, calor à tarde e ar seco.
Previsão por região:
Sul
A Região Sul terá predomínio de sol na sexta-feira, com clima típico de outono. Nas serras e vales, há risco de nevoeiro no começo do dia, condição que pode reduzir a visibilidade nas estradas.
Sudeste
No Sudeste, a sexta-feira será de melhora gradual em parte da região. Em São Paulo, o tempo começa a firmar. No Rio de Janeiro, o Climatempo indica muitas nuvens e chuva fraca na madrugada e pela manhã, mas com retorno do sol a partir da tarde. No leste de Minas Gerais, ainda há tempo úmido, com risco de chuva leve e chuviscos.
As áreas serranas, como Campos do Jordão, Sul de Minas e cidades de serra do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, devem continuar com friozinho, mesmo nos períodos de sol. Também há atenção para nevoeiro em trechos de serras e vales.
Centro-Oeste
O Centro-Oeste terá predomínio de sol e tempo seco durante a sexta-feira. As temperaturas ficam amenas à noite e ao amanhecer, mas as tardes serão quentes.
Norte
No Norte, o sol e o tempo seco predominam no Tocantins, no sul e leste do Pará, em grande parte de Rondônia e do Acre. Em contraste, o centro-norte e oeste do Amazonas, o norte do Pará, o Amapá e Roraima seguem com tempo instável, muitas nuvens e pancadas frequentes de chuva, que podem ter moderada a forte intensidade.
Nordeste
O Nordeste concentra alguns dos principais alertas da sexta-feira. No interior, o tempo será marcado por sol forte e muito calor, especialmente em áreas do centro-oeste e norte da Bahia, sertão, sul do Maranhão e do Piauí.
Na faixa litorânea, o cenário é mais instável. Em Salvador, no litoral norte da Bahia e no litoral de Sergipe, o maior risco de chuva moderada a forte ocorre na sexta-feira. Em Alagoas, o dia concentra o maior risco de chuvas moderadas a fortes. No litoral de Pernambuco e da Paraíba, incluindo Recife e João Pessoa, pode chover com moderada a forte intensidade durante todo o feriado prolongado.
Temperaturas mínimas e máximas em 10 capitais nesta sexta, 5:
Fonte: Climatempo
- Belo Horizonte (MG): 11°C / 21ºC
- Brasília (DF): 12°C / 24°C
- Curitiba (PR): 11°C / 19°C
- Florianópolis (SC): 14°C / 21°C
- Goiânia (GO): 16°C / 26°C
- Manaus (AM): 24°C / 29°C
- Porto Alegre (RS): 13°C / 24°C
- Rio de Janeiro (RJ): 14°C / 24°C
- Salvador (BA): 22°C / 26°C
- São Paulo (SP): 12°C / 21°C