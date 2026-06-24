A nova taxa que Monte Verde cobrará de turistas na cidade

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Monte Verde (MG) passará a cobrar taxa de preservação ambiental de turistas a partir de 1º de julho. A medida, aprovada em 2024 e viabilizada por decreto, baseia a cobrança no tipo de veículo. Os valores arrecadados serão reinvestidos na cidade. Moradores e prestadores de serviços essenciais serão isentos. Entenda os detalhes.

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O distrito de Monte Verde na cidade de Camanducaia (MG), conhecido ponto turístico da região, passará a cobrar uma taxa de preservação ambiental aos turistas que visitarem a cidade a partir de 1 de julho.

A medida foi aprovada na Câmara dos Vereadores em 2024, mas só foi viabilizada pelo Decreto 099 neste ano. Segundo a nova lei, a cobrança vai acontecer com base no veículo dos turistas, e não em suas quantidades ou tempo de permanência. Os valores arrecadados serão reinvestidos na cidade.

A cidade vai instituir, também a partir de 1º de julho, um site e pontos físicos para o pagamento das taxas, que serão atribuídas aos veículos a partir de um sistema automatizado. O valor para cobrança será baseado na “Unidade Fiscal Municipal” (UFM), que equivale a R$ 4,60. As motos, por exemplo, serão cobradas em uma única unidade de UFM, já carros e ônibus estarão sujeitos a valores maiores.

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As motos serão cobradas 1 UFM (R$ 4,60), os veículos de pequeno porte 2 UFM (R$ 9,20), as caminhonetes 3 UFM (R$ 13,80), vans e veículos de excursão pagarão 7 UFM (R$ 32,20), micro-ônibus e caminhões 10 UFM (R$ 46) e ônibus terão de pagar 16 UFM (R$ 73,60).

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Os veículos de moradores da região, que além de Camanducaia inclui os municípios vizinhos de Extrema, Itapeva e Cambuí terão reconhecimento automático pelo sistema e não serão cobrados. Automóveis de trabalhadores que prestam serviços essenciais na cidade, são de empresas locais ou veículos oficiais também estarão isentos.

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A cidade é frequentemente vista como uma “Suíça brasileira”, em especial pelo frio causado pela altitude da região, que tem cerca de 1600 metros. Além das áreas com beleza natural por conta da Mata Atlântica, o distrito de Monte Verde conta com uma série de restaurantes e casas decoradas.