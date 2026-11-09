🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Agenda Verde

A nova doação milionária da Noruega ao Fundo Amazônia após redução do desmatamento

Valor do aporte serve de reconhecimento pela menor área de perda de vegetação registrada pelo Inpe

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 10h55
O Rio Negro e a mata intocada: com a ajuda da FAS, o desmatamento na região caiu
O Rio Negro e a mata intocada: com a ajuda da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), o desmatamento na região caiu. Projeto recebe apoio do Fundo Amazônia. (Anna Carolina Negri/Getty Images)
Continua após publicidade
A nova doação milionária da Noruega ao Fundo Amazônia após redução do desmatamento Priorize VEJA no Google

A Noruega anunciou nesta segunda, 9, uma doação de 600 milhões de coroas norueguesas (aproximadamente 300 milhões de reais) ao Fundo Amazônia. O valor chega como reconhecimento aos resultados de redução de desmatamento no Brasil, que teve a menor área de perda de vegetação da Amazônia e do Cerrado na série histórica registrada pelo Instituto Nacional de Pesquisa (Inpe).

O ano florestal de 2024/2025 teve queda de 41,8% do desmatamento na Amazônia, com 3.335km² desmatados, a menor área registrada desde 1988, quando o Inpe iniciou a série. No Cerrado, a área desmatada também caiu 23,8%, para 5.516,7km², menor registro desde 2001, quando se iniciou a medição no bioma. 

“Os resultados do Brasil são impressionantes e importantes não apenas para o país, mas para todo o mundo. Eles refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade. A Noruega tem orgulho de ser uma parceira de longo prazo nesse esforço”, afirma a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland, em comunicado divulgado pela Embaixada Real da Noruega no Brasil. 

Siga
Continua após a publicidade

Nos últimos quatro anos, a queda acumulada chegou a 70%, levando o desmatamento ao menor nível em quase 40 anos, destaca o comunicado. 

Continua após a publicidade

Os países colaboram desde 2008, quando o Fundo Amazônia foi criado para arrecadar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e promoção da conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. O país europeu já contribuiu com 9,4 bilhões de coroas norueguesas (aproximadamente 3,8 bilhões de reais) ao fundo. 

Continua após a publicidade

“Noruega e Brasil construíram uma parceria sólida ao longo de muitos anos. Queremos dar continuidade à cooperação para proteger a floresta, apoiar o desenvolvimento sustentável na Amazônia e contribuir para o cumprimento das metas globais de clima e biodiversidade”, completou Sigrun Aasland.

Continua após a publicidade

Entre as iniciativas apoiadas, a Embaixada da Real da Noruega destaca o apoio a 200 unidades de conservação, 100 terra indígenas, cerca de 250.000 pessoas em atividades econômicas sustentáveis, realização de mais de 2.000 operações policiais e combate a incêndios e oferta de alimentação escolar gratuita, produzida localmente, para 1 milhão de crianças na região amazônica.

Publicidade
TAGS:
Amazônia
Desmatamento
Meio ambiente
Noruega
Preservação
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).