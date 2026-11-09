A nova doação milionária da Noruega ao Fundo Amazônia após redução do desmatamento

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A Noruega doou R$ 300 milhões ao Fundo Amazônia, celebrando a impressionante redução do desmatamento no Brasil. A Amazônia registrou a menor área desmatada desde 1988, e o Cerrado, desde 2001. Uma parceria de sucesso que impulsiona a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Entenda os detalhes.

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A Noruega anunciou nesta segunda, 9, uma doação de 600 milhões de coroas norueguesas (aproximadamente 300 milhões de reais) ao Fundo Amazônia. O valor chega como reconhecimento aos resultados de redução de desmatamento no Brasil, que teve a menor área de perda de vegetação da Amazônia e do Cerrado na série histórica registrada pelo Instituto Nacional de Pesquisa (Inpe).

O ano florestal de 2024/2025 teve queda de 41,8% do desmatamento na Amazônia, com 3.335km² desmatados, a menor área registrada desde 1988, quando o Inpe iniciou a série. No Cerrado, a área desmatada também caiu 23,8%, para 5.516,7km², menor registro desde 2001, quando se iniciou a medição no bioma.

“Os resultados do Brasil são impressionantes e importantes não apenas para o país, mas para todo o mundo. Eles refletem um trabalho consistente realizado ao longo de vários anos. A Amazônia é fundamental para o clima global e para a biodiversidade. A Noruega tem orgulho de ser uma parceira de longo prazo nesse esforço”, afirma a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland, em comunicado divulgado pela Embaixada Real da Noruega no Brasil.

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Nos últimos quatro anos, a queda acumulada chegou a 70%, levando o desmatamento ao menor nível em quase 40 anos, destaca o comunicado.

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Os países colaboram desde 2008, quando o Fundo Amazônia foi criado para arrecadar doações para investimentos em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e promoção da conservação e uso sustentável da Amazônia Legal. O país europeu já contribuiu com 9,4 bilhões de coroas norueguesas (aproximadamente 3,8 bilhões de reais) ao fundo.

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“Noruega e Brasil construíram uma parceria sólida ao longo de muitos anos. Queremos dar continuidade à cooperação para proteger a floresta, apoiar o desenvolvimento sustentável na Amazônia e contribuir para o cumprimento das metas globais de clima e biodiversidade”, completou Sigrun Aasland.

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Entre as iniciativas apoiadas, a Embaixada da Real da Noruega destaca o apoio a 200 unidades de conservação, 100 terra indígenas, cerca de 250.000 pessoas em atividades econômicas sustentáveis, realização de mais de 2.000 operações policiais e combate a incêndios e oferta de alimentação escolar gratuita, produzida localmente, para 1 milhão de crianças na região amazônica.