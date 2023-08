A luta de Carlos Nobre para criar o ‘MIT da Amazônia’

Referência internacional sobre quando o assunto é a Amazônia, o cientista Carlos Nobre, 72, desembarcou em Belém nesta semana para participar da primeira cúpula de chefes de estado sobre a floresta.

Depois de acompanhar a escalada de destruição durante os anos de Jair Bolsonaro, Nobre está otimista. “Pela primeira vez, todos os chefes de estado da região estão mobilizados para procurar saídas para a floresta”, diz.

“A cúpula vai unificar esforços na direção ao desmatamento zero, do combate ao crime e da bioeconomia. Nunca houve tanto esforço pela preservação, o que me deixa muito otimista”.

Nobre acompanha há décadas a situação da maior selva tropical do planeta.

Há 30 anos, por exemplo, foi o primeiro cientista a advertir sobre os riscos de empurrarmos a Amazônia para uma situação de não-retorno.

Isto é, desmatar a floresta a ponto de alterar do clima local, tornando-o mais seco. Esse desequílibrio terminaria por destruir a exuberante vegetação tropical.

“O resultado desse processo é o que se chama de savanização”, afirma.

Nobre aproveita a Cúpula da Amazônia para colocar de pé sua empreitada mais ambiciosa.

Em 2022, ele iniciou os estudos para criar o Instituto de Tecnologia da Amazônia (ou AmIT, na sigla em inglês).

Trata-se de uma instituição de ponta, nos moldes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, onde nobre fez seu doutorado.

+ Conheça três negócios da bilionária bioeconomia da Amazônia

Continua após a publicidade

+ Como a Amazônia pode virar um manancial de negócios altamente lucrativo

“Será uma instituição pan-amazônica, isto é, com centros no Brasil e nos demais países que partilham a floresta. E será capaz de produzir ciência de altíssima tecnologia, seguindo os padrões das melhores universidades do globo”, entusiasma-se.

O instituto está em fase de estudos de viabilidade, e pode ser iniciado já em 2024. A ideia é contar com recursos privados e de governos. O AmIT vai se debruçar sobre cinco eixos principais, considerados como desafios da selva amazônica: florestas, paisagens alteradas ou degradadas e como restaurá-las, infraestrutura sustentável de transporte e energia, biodiversidade e manejo. “Até o fim da década, é possível zerar o desmatamento, derrubando as emissões de dióxido de carbono do Brasil, e ainda construir uma economia capaz de gerar mais de 8 bilhões de reais em riquezas por ano”, explica. Nobre garante que a bioeconomia, isto é, a ciência que estuda os benefícios dos produtos e elementos químicos da floresta, pode revolucionar o Brasil Hoje, os sistemas agroflorestais, que misturam produção agrícola e a floresta, já nos fornecem mais de 100 produtos de alto valor agregado”. “E esses sistemas têm uma rentabilidade por hectare dez vezes maior que a pecuária e seis vezes maior que a soja”, prossegue.

De acordo com o climatologista, a exploração da Amazônia em moldes sustentáveis é a grande chance do Brasil se desenvolver. “Não existe nenhum país tropical que tenha desenvolvido sua bioeconomia. Essa é nossa grande oportunidade”, diz.

Continua após a publicidade

Siga