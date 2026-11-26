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O El Niño segue impactando o clima no Brasil em dezembro. O Sul e partes do Sudeste e Centro-Oeste enfrentam alto risco de tempestades e enchentes, enquanto o Norte e o Nordeste sofrem com chuvas abaixo da média e seca nos rios. Saiba o que esperar do tempo na virada do ano.

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O El Niño seguirá influenciando o clima no Brasil em dezembro. O fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico é considerado como muito forte e deve atingir seu pico na virada do ano para 2027. Sob sua influência, a previsão do tempo no país continuará similar aos últimos três meses: regiões com excesso de chuvas e outros locais com precipitação abaixo da média.

A região Sul deve ser a principal impactada pelo excesso de precipitações, segundo o Climatempo. Os acumulados de chuva devem ser acima da média em toda a região. Há elevado risco para tempo severo com novos episódios de chuva volumosa, ventania e queda de granizo nos três estados, além de possibilidade de ocorrência de tornados.

A porção centro-sul do Sudeste e do Centro-Oeste também devem ter altos níveis de chuvas em dezembro com risco de deslizamentos de terra, transbordamento de córregos e rios e vários episódios de alagamento nos centros urbanos, dado o grande volume de chuvas acumulado dos últimos três meses.

Todas as áreas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro têm previsão de acumulados de chuva acima da média, assim como Triângulo Mineiro, Grande Belo Horizonte e região das cidades históricas, Sul de Minas e Zona da Mata mineira. O risco de temporais é elevado para todos os estados da região Sudeste.

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No Centro-Oeste, os episódios de temporais continuam frequentes, com acumulados de chuva acima do normal em todo o Mato Grosso do Sul, com maior excedente no sul e centro-oeste do estado, áreas próximas do Paraguai, sudeste/sul de Goiás, sul e oeste de Mato Grosso.

Na região Norte, a previsão é de episódios de temporais frequentes, no entanto, o acumulado de chuva deve ficar abaixo da média em quase todas as áreas. As pancadas de chuva não serão volumosas em grandes áreas. Apenas no Amapá, litoral do Pará e em áreas do sudoeste do Amazonas os acumulados devem ser um pouco acima do normal. Diante da falta de precipitações, o Climatempo indica especial atenção para surgimento e alastramento de focos de fogo e que o nível dos rios na bacia Amazônica devem continuar baixos, sem expectativa de chuva suficiente para recuperação.

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O Nordeste tem previsão de pouca chuva em dezembro, com diminuição de eventos de chuva na Bahia, Maranhão e Piauí. Um vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera (VCAN) na primeira quinzena de dezembro deve levar a um acumulado acima da média no norte do Maranhão, norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco com chuva concentrada em poucos dias. A média de precipitação nestas regiões é muito baixa, por isso as poucas pancadas levarão a uma média superior, no entanto, a chuva não será generalizada.