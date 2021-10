A grife americana Patagonia: campeões da reciclagem

As roupas e artigos esportivos da marca americana Patagonia estão longe de ser uma pechincha, mas é inegável que a grife criada, em 1973, na Califórnia tem um apelo forte entre os adeptos do estilo de vida sustentável. Com 107 lojas espalhadas mundo afora (nenhuma no Brasil), mantém 72 unidades de reparo e reciclagem onde é possível consertar roupas e artigos usados. Há um ano no posto de CEO, o americano Ryan Gellert (acima) pretende, no entanto, ir além. “Meu sonho é criar uma divisão de reciclagem que seja tão forte a ponto de canibalizar nossas lojas de produtos novos”, diz o executivo. É uma proposta radical, mesmo para uma empresa que adotou como meta vender menos roupas para diminuir os impactos da indústria têxtil no planeta.