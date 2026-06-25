A Europa está aquecendo mais rápido que o resto do planeta. Entenda por quê

A onda de calor que atinge a Europa desde 18 de junho ganhou uma intensidade que cientistas atribuem diretamente ao avanço da mudança climática.

Continua após a publicidade

Uma análise preliminar do ClimaMeter, grupo de pesquisadores ligado ao Instituto Pierre-Simon Laplace, na França, indica que o aquecimento provocado pela emissão de gases de efeito estufa elevou as temperaturas do episódio entre 2°C e 4°C acima do que seria esperado sob condições semelhantes na segunda metade do século 20.

O fenômeno levou países como França, Espanha, Itália e Reino Unido a registrarem temperaturas superiores a 40°C.

Na França, 58 departamentos entraram em alerta máximo por causa do calor, enquanto cidades italianas adotaram medidas de emergência.

Continua após a publicidade

No Reino Unido, o Met Office, serviço meteorológico britânico, emitiu pela segunda vez um alerta vermelho para temperaturas capazes de representar risco mesmo para pessoas saudáveis.

Padrão atmosférico conhecido, mas com efeitos mais extremos

A configuração meteorológica responsável pelo calor não é inédita. Os cientistas explicam que uma área de alta pressão, conhecida como “bloqueio ômega”, ficou estacionada sobre parte da Europa ocidental, impedindo a circulação normal do ar.

Continua após a publicidade

O sistema trouxe massas de ar quente vindas do sudeste e reduziu a formação de nuvens, permitindo maior incidência de radiação solar sobre a superfície. O resultado foi uma elevação acentuada das temperaturas.

A diferença, segundo pesquisadores, está na intensidade alcançada pelo fenômeno. Um padrão atmosférico que no passado poderia produzir calor elevado agora ocorre em um planeta já aquecido, aumentando os extremos.

Europa aquece mais rápido que outras regiões

Embora os efeitos mais graves do aquecimento sejam frequentemente associados a regiões tropicais e países com menor capacidade de adaptação, a Europa está entre as áreas que mais aquecem no planeta.

Continua após a publicidade

Segundo dados citados pela revista The Economist, a temperatura média do continente sobe cerca de 0,56°C por década, aproximadamente o dobro da média mundial.

Uma das razões está no chamado efeito de amplificação polar. À medida que o gelo diminui nas regiões frias, perde-se uma superfície que reflete parte da luz solar, aumentando a absorção de calor. A posição geográfica da Europa, com grande parte do território em latitudes elevadas, também contribui para esse processo.

Outro fator citado por especialistas é a redução da poluição do ar no continente. Com menos partículas na atmosfera bloqueando a passagem da luz solar, mais energia chega à superfície.