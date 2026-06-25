Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Agenda Verde

A Europa está aquecendo mais rápido que o resto do planeta. Entenda por quê

Mudança climática elevou em até 4°C a intensidade da atual onda de calor, que levou países europeus a enfrentar temperaturas recordes

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 08h04 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h49
Duas mulheres em Paris. Uma loira de óculos escuros, blusa preta e calça branca faz sinal de paz. A outra, de costas, usa chapéu e segura um guarda-chuva preto, com uma bolsa de tecido com a estampa Brussels e casas coloridas. Ao fundo, a Torre Eiffel e a cidade sob céu azul
Turistas se protegem do sol próximo à Torre Eiffel, em Paris, durante onda de calor que atingiu a Europa, nesta quarta-feira (24) (GETTY/Getty Images)
Continua após publicidade
A Europa está aquecendo mais rápido que o resto do planeta. Entenda por quê Priorize VEJA no Google

A onda de calor que atinge a Europa desde 18 de junho ganhou uma intensidade que cientistas atribuem diretamente ao avanço da mudança climática.

Continua após a publicidade

Uma análise preliminar do ClimaMeter, grupo de pesquisadores ligado ao Instituto Pierre-Simon Laplace, na França, indica que o aquecimento provocado pela emissão de gases de efeito estufa elevou as temperaturas do episódio entre 2°C e 4°C acima do que seria esperado sob condições semelhantes na segunda metade do século 20.

O fenômeno levou países como França, Espanha, Itália e Reino Unido a registrarem temperaturas superiores a 40°C.

Na França, 58 departamentos entraram em alerta máximo por causa do calor, enquanto cidades italianas adotaram medidas de emergência.

Siga
Continua após a publicidade

No Reino Unido, o Met Office, serviço meteorológico britânico, emitiu pela segunda vez um alerta vermelho para temperaturas capazes de representar risco mesmo para pessoas saudáveis.

Padrão atmosférico conhecido, mas com efeitos mais extremos

A configuração meteorológica responsável pelo calor não é inédita. Os cientistas explicam que uma área de alta pressão, conhecida como “bloqueio ômega”, ficou estacionada sobre parte da Europa ocidental, impedindo a circulação normal do ar.

Continua após a publicidade

O sistema trouxe massas de ar quente vindas do sudeste e reduziu a formação de nuvens, permitindo maior incidência de radiação solar sobre a superfície. O resultado foi uma elevação acentuada das temperaturas.

A diferença, segundo pesquisadores, está na intensidade alcançada pelo fenômeno. Um padrão atmosférico que no passado poderia produzir calor elevado agora ocorre em um planeta já aquecido, aumentando os extremos.

Europa aquece mais rápido que outras regiões

Embora os efeitos mais graves do aquecimento sejam frequentemente associados a regiões tropicais e países com menor capacidade de adaptação, a Europa está entre as áreas que mais aquecem no planeta.

Continua após a publicidade

Segundo dados citados pela revista The Economist, a temperatura média do continente sobe cerca de 0,56°C por década, aproximadamente o dobro da média mundial.

Uma das razões está no chamado efeito de amplificação polar. À medida que o gelo diminui nas regiões frias, perde-se uma superfície que reflete parte da luz solar, aumentando a absorção de calor. A posição geográfica da Europa, com grande parte do território em latitudes elevadas, também contribui para esse processo.

Outro fator citado por especialistas é a redução da poluição do ar no continente. Com menos partículas na atmosfera bloqueando a passagem da luz solar, mais energia chega à superfície.

Continua após a publicidade
Grupo de jovens descendo escadas ao ar livre, com a torre do Big Ben e o rio Tâmisa ao fundo. Uma jovem no centro usa um leque vermelho para se refrescar. Todos vestem roupas casuais e mochilas, em um dia ensolarado
Sob o calor pedestres caminham diante do Big Ben, em Londres, durante período de temperaturas elevadas que atingiu o Reino Unido nesta quarta-feira (24) (getty/Getty Images)

Mortes por calor já atingem dezenas de milhares

O aumento das ondas de calor tem impacto direto sobre a saúde pública. Durante a onda de calor de 2003, mais de 70 mil mortes associadas ao calor foram registradas em 16 países europeus.

Em 2022, considerado até então o verão mais quente da história europeia, estimativas apontaram mais de 60 mil mortes relacionadas às altas temperaturas em 35 países. Em 2023, mesmo com temperaturas menos extremas, o número ficou próximo de 50 mil.

Um estudo liderado por Elisa Gallo, do Instituto de Saúde Global de Barcelona, publicado em 2024, estimou que, sem medidas de adaptação adotadas pelos países europeus, o número de mortes em 2023 poderia ter chegado a cerca de 90 mil.

Infraestrutura sofre pressão com calor extremo

O calor também pressiona serviços públicos. Escolas foram fechadas em algumas regiões, trens tiveram operações afetadas e redes elétricas enfrentaram aumento da demanda devido ao uso de sistemas de refrigeração.

Para Friederike Otto, cientista climática do Imperial College London, o principal impacto da mudança climática não está necessariamente na criação de novos padrões meteorológicos, mas na capacidade desses padrões produzirem eventos mais extremos.

“Os eventos de calor estão se tornando mais frequentes, mais intensos e mais longos”, afirmou Will Lang, do Met Office.

Especialistas avaliam que a adaptação, como planos de emergência, melhoria da infraestrutura urbana, áreas verdes e sistemas de alerta, tem reduzido parte dos impactos, mas não acompanha o ritmo de agravamento dos eventos extremos.

Publicidade
TAGS:
Agenda Verde
Clima
Europa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).