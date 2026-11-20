A destruição na cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul: ‘Algo jamais visto’
Prefeito Gustavo Terra estima que 8.000 de 8.600 casas perderam o telhado; possível tornado atingiu o município; confira vídeos
A cidade de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, foi atingida por fortes chuvas de granizo e ventos na madrugada desta sexta, 20, por volta das 3h da manhã. Casas foram destelhadas, o hospital local inacessível por conta da queda de árvores e as estradas de acesso ao município ficaram interditadas. O prefeito do município Gustavo Terra (PP) confirmou um óbito e a falta de rede elétrica e abastecimento de água na cidade. A suspeita é de que um tornado atingiu o local.
Prefeito de Tupanciretã confirma óbito e destruição total da cidade! pic.twitter.com/9v1tQd2iad
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“É algo jamais visto assim, é de filme. Cena de filme, tivemos óbitos já. É, o nosso hospital tava interditado pelas árvores ao redor, nem as ambulâncias chegavam. As faixas, as RSs que dão acesso ao município [foram] interditadas com árvores”, afirmou o chefe do executivo em vídeo. “A cidade acabou.”
O prefeito estima que 8.000 de por volta de 8.600 casas do município foram destelhadas, mas não há dimensão dos prejuízos e do tamanho da destruição. O hospital municipal e o prédio da prefeitura e a casa do prefeito estão entre os locais que sofreram estragos.
Urgente!
Tupanciretã/RS
20/11/2026
Tempestade avassaladora destruiu a cidades, danos muito compatíveis com tornado de forte intensidade! pic.twitter.com/z2bZ2ni6Xg
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“Nós já estamos em contato com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Militar já está vindo pra, para o município. Eles estão desobstruindo as RSs que dão acesso ao município. Também está vindo SAMU de outros municípios, Defesa Civil de Santa Maria”, afirmou Gustavo Terra. “É incalculável o prejuízo da nossa cidade. E, enfim, é muito cedo ainda pra dar um parecer, mas é muito triste tudo que nós estamos vivendo aqui por hoje”, concluiu o prefeito.
Por volta das 3h40, a Defesa Civil emitiu um alerta para tempestade no município e orientou aos moradores que evitassem áreas de risco e procurassem um local seguro para se abrigar durante a tempestade.
Tupanciretã/RS
20/11/2026
Danos absurdos registrados! E mais chuva vindo! pic.twitter.com/9xuHqIIzi3
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O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), prestou solidariedade e confirmou a mobilização estadual para ajudar os moradores de Tupanciretã.
Confira a nota de Eduardo Leite:
“Minha solidariedade a toda a população de Tupanciretã, atingida nesta madrugada por um evento climático extremo, possivelmente um tornado, que provocou enorme devastação na cidade. É um momento de muita dor e preocupação. Já conversei com o prefeito Gustavo Terra logo pela manhã e determinei a mobilização de força total do Governo do Estado para atender a população.
Nossas equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e demais órgãos estaduais estão sendo mobilizadas. Também estamos acionando o Comando Militar do Sul para somar esforços nessa operação. O vice-governador Gabriel Souza, que já está na região, e o chefe da Casa Militar e da Defesa Civil, coronel Boeira, devem se deslocar à cidade para acompanhar de perto os trabalhos, ao lado do prefeito.
Nossa prioridade absoluta neste momento é proteger vidas, socorrer as pessoas e garantir toda a assistência necessária às famílias atingidas. E estaremos juntos também nos esforços de reconstrução que virão pela frente. A população de Tupanciretã pode contar com o Governo do Estado. Não mediremos esforços. Estamos e seguiremos juntos!”