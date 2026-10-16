A causa da fumaça tóxica na Indonésia que levou a fatalidades e mobiliza o governo de Singapura

Incêndios na Indonésia nos últimos meses causaram uma névoa de fumaça tóxica que levou ao fechamento de escolas, ao aumento de problemas respiratórios no Sudeste Asiático e, agora, a fatalidades. O Ministério das Florestas da Indonésia informou que quatro pessoas morreram na quinta-feira, 15, durante os combates às chamas no Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, na ilha de Java. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas.

Os incêndios florestais são comuns na Indonésia nessa época do ano – no país, a estação seca vai de abril a outubro. Neste ano, porém, as chamas têm sido mais intensas em decorrência dos efeito do El Niño. Especialistas alertam que o desmatamento e o ressecamento danificaram as paisagens e tornaram as florestas menos resistentes ao fogo usual.

A situação levou o governo vizinho de Singapura a prometer ações jurídicas contra empresas responsáveis pelos focos de fogo que atingiram toda a região. Nesta sexta, 16, o país informou que emitirá advertências a sete empresas fornecedoras de madeira e celulose na ilha indonésia de Sumatra – a lista inclui Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau e SBA Wood Industries.

As notificações determinam que as companhias mobilizem equipes de combate a incêndios, interrompam as queimadas ou o início de novos focos de incêndio e apresentem seus planos de ação à Agência Nacional do Meio Ambiente de Singapura.

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Embora o país não tenha plantações ou florestas próprias, várias empresas com concessões na Indonésia têm sede em seu território. Singapura promulgou a Lei de Poluição Transfronteiriça por Névoa em 2014, após um grave episódio de poluição em 2013, e pretende utilizar esse dispositivo para promover medidas de responsabilização contra as empresas.

A poluição do ar em Singapura disparou para 251 no Índice de Qualidade do Ar da IQAir, atingindo níveis muito insalubres na madrugada de sexta-feira. O sistema da empresa suíça classifica níveis de 151 a 200 como insalubres, de 201 a 300 como muito insalubres e acima de 300 como perigosos. Na cidade de Palangkaraya, na Indonésia, os níveis de poluição do ar permanecem na faixa acima de 300.

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Os incêndios também atingiram a Malásia, onde a poluição levou ao fechamento de escolas e instalações esportivas. Máscaras foram distribuidas. Timor-Leste também precisou fechar centros de ensino.

(Com AFP)