Em maio de 1993, VEJA trazia, pela primeira vez, o tema LGBT na capa da publicação. Com o título “O que é ser gay no Brasil”, a matéria com pesquisa exclusiva mostrava como os brasileiros tratavam os homossexuais e o que pensavam sobre eles. Dez anos mais tarde, a revista expunha os desafios cotidianos enfrentados por aqueles que tiveram coragem de assumir que eram gays.

Em capa emblemática de 2005, Ana Carolina declarava ser bissexual e levantava a discussão sobre uma geração que não ligava para rótulos sexuais. Nos anos que se seguiram, VEJA também trouxe a cantora Daniela Mercury falando sobre seu relacionamento com a esposa Malu Verçosa e a saga dos pais de crianças que não se identificavam com o sexo biológico.

Acompanhe, na animação abaixo, as ocasiões em que a causa LGBT foi destaque: