Veja como será o Galaxy S8 (e seu provável preço)

Vazou ontem a primeira foto do celular Galaxy S8. O novo modelo de celular da Samsung tem o lançamento previsto para o dia 29 de março, em Nova York. Uma das novidades é que o tradicional botão Home desapareceu; o celular provavelmente terá apenas teclas de navegação virtual (com exceção das laterais). O leitor de digitais também foi transferido para a parte de trás do aparelho e a tela deverá ocupar 83% da parte frontal do celular.

This is the Samsung Galaxy S8, launching March 29 https://t.co/lQZ0K0q2MA pic.twitter.com/dlusRMX4YH — Evan Blass (@evleaks) January 26, 2017

Confira algumas especificações técnicas do novo modelo:

Tela: Super AMOLED de 5.8 e 6.2 polegadas (com tecnologia 2K HD)

Armazenamento mínimo 64 GB, expansão para até 264 GB com cartão SD

4 GB de memória RAM

Câmera frontal de 8 MP e traseira de 12 MP (com lente de f /1.7)

/1.7) Baterias de 3.000 e 3.500 mAh (para os modelos de 5.8 e 6.2 polegadas, respectivamente)

O Samsung também vai estrear no Galaxy S8 seu assistente pessoal, o Bixby (equivalente a Siri, da Apple) e o leitor de íris na câmera frontal. O processador do dispositivo deve ser 11% mais rápido que os modelos anteriores e as baterias 20% mais econômicas. As informações são do site Venture Beat.

Ainda de acordo com o portal, a versão de 5.8 polegadas deverá ser vendida na Europa por 799 € (aproximadamente R$ 2,7 mil) e a de 6.2 polegadas por 899 € (cerca de R$ 3 mil), a comercialização do aparelho começa em abril.