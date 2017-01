Veja como influenciadores reagem a comentários de ódio sobre si

Reportagem publicada em VEJA nesta semana abordou como a disseminação do discurso do ódio tem prejudicado e sufocado as discussões nas redes sociais. Além de ouvir quem pratica o linchamento online, VEJA entrevistou as vítimas da intolerância virtual.

Racismo, machismo e homofobia são apenas alguns exemplos do tipo de intolerância sofrida por anônimos e por famosos. Oo youtuber Luba, a cantora Paula Lima e a atriz Sophia Abrahão detalham casos em que viraram alvo dos chamados de haters — apelido, no termo em inglês, daqueles que espalham o ódio pelas redes.

A pedido de VEJA, eles ainda leram comentários maldosos recebidos em redes sociais e reagiram, espontaneamente, de acordo com o que sentiram no momento.