Usuários da 99 agora podem pagar gorjeta

Os passageiros que utilizam os serviços da 99, startup de tecnologia e mobilidade urbana, concorrente do Uber, podem, a partir de hoje, dar gorjetas aos motoristas. O recurso foi disponibilizado nesta quarta (17) para os usuários de iPhone (iOS), mas já era acessível para aqueles que fazem uso do Android. A gratificações para o motoristas podem ser no valor de um, três ou cinco reais.

Uma pesquisa realizada pela 99 ouviu mais de 7 mil pessoas no Brasil todo para saber o que elas pensam sobre a novidade. O estudo revelou que 83% dos usuários acreditam que o recurso no aplicativo incentiva o cliente a dar uma bonificação ao motorista que tem um bom desempenho em seu trabalho.

O levantamento ainda apontou que 69% dos passageiros consideram a qualidade do serviço como o principal motivo para dar gorjeta. Porém, 34% deles levam em conta primeiro a própria situação financeira; ou seja, recompensam a boa execução do trabalho somente se sobrar uma grana.

Vale lembrar que a 99 não interfere (nem arrecada com) nas gorjetas de cada motorista. Contudo, como o pagamento é realizado via cartão de crédito, as operadoras recolhem 5% do valor bruto arrecadado.