Uso excessivo de smartphones pode causar lesão em nervo da mão

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Politécnica de Hong Kong apontou que os usuários intensivos de celulares relataram ter mais dores nos pulsos e nas mãos do que aqueles que utilizam os dispositivos moderadamente. A pesquisa foi publicada hoje (21) no periódico científico Muscle and Nerve.

Os cientistas classificaram 48 estudantes universitários em dois grupos: os usuários intensivos (que passam mais de 5 horas por dia conectados) e os moderados (que ficam online menos de 5 horas por dia). Após a etapa de classificação, foi aplicado um questionário sobre incômodos físicos, relatados por esses jovens. Os resultados mostraram que o grupo dos usuários frequentes reclamou de dores e formigamento nos pulsos e mãos. O mesmo não ocorreu com os menos assíduos.

Além disso, os cientistas também realizaram exames de ressonância magnética nos estudantes. De acordo com os exames, foi diagnosticado nos usuários intensivos sinais de danificação no nervo mediano do carpo, localizado no punho. Para os pesquisadores, isso significa que o uso demasiado de dispositivos eletrônicos aumenta consideravelmente as chances de desenvolver Síndrome do Túnel do Carpo, doença que causa dores e dormência no punho e na mão, por conta de lesões do nervo mediano.

Segundo o pesquisador Peter White, um dos responsáveis pelo estudo, trata-se de mais um motivo para usar os dispositivos tecnológicos com moderação e ter atenção principalmente com as crianças que, usualmente, não conseguem dosar o tempo em frente aos aparelhos.