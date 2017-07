Um retrato das selfies

Todos os dias, algo em torno de 1 milhão de selfies são clicadas ao redor do planeta. Somente no Instagram, 282 milhões de autorretratos foram postados entre 2011, quando o gênero surgiu na web, e o final de 2016. Intrigado com tão extraordinária quantidade de material, um grupo de pesquisadores da Universidade da Geórgia (EUA) dedicado à área de ciências da computação, decidiu estudar o fenômeno. Para tanto, peneirou, ao longo de três meses, 2,5 milhões de registros publicados mundo afora no Instagram. O resultado trouxe à tona um perfil pioneiro dos narcisistas tão próprios da Era Virtual.

